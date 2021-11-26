ДЕМУТ-МАЛИНОВСКИЙ

ДЕМУТ-МАЛИНОВСКИЙ (до 1816 года - Де­мут) Ва­си­лий Ива­но­вич - российский скульп­тор.

Сын рез­чи­ка Ад­ми­рал­тей­ст­ва Ива­на Де­му­та (умер до 1785 года). Учил­ся в пе­тербургской АХ (1785-1800 годах) у М.И. Коз­лов­ско­го. Ис­пол­нил (совместно с И. Мои­се­евым и И.И. Те­ре­бе­нё­вым) рель­е­фы («Взя­тие фре­га­тов при Ган­гу­те» и «Пол­тав­ская ба­та­лия», брон­за, 1800) для по­ста­мен­та па­мят­ни­ка Пет­ру I ра­бо­ты К.Б. Рас­трел­ли в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1803-1806 годах пен­сио­нер АХ в Ри­ме, где по­зна­ко­мил­ся с А. Ка­но­вой и поль­зо­вал­ся его со­ве­та­ми; ра­бо­ты итальянского пе­рио­да (ста­туя «Нар­цисс, смот­ря­щий­ся в во­ду» и др.) не со­хра­ни­лись. В 1807 году по­лу­чил зва­ние ака­де­ми­ка пе­тербургской АХ. Мас­тер позд­не­го русского клас­си­циз­ма , Демут-Малиновский ра­бо­тал пре­имущественно в об­лас­ти мо­ну­мен­таль­ной и де­ко­ра­тив­ной пла­сти­ки, со­труд­ни­чал с ар­хи­тек­то­ра­ми К.И. Рос­си, А.Н. Во­ро­нихи­ным, А.Д. За­ха­ро­вым. Уча­ст­во­вал в соз­да­нии скульп­тур­но­го оформ­ле­ния наи­бо­лее зна­чит. ар­хит. со­ору­же­ний и ан­самб­лей Санкт-Пе­тер­бур­га эпо­хи ам­пи­ра, в том числе: Ка­зан­ско­го со­бо­ра (1807-1811), Бир­жи (1807-1814), Гор­но­го ка­дет­ско­го кор­пу­са (ны­не Санкт-Пе­тербургский государственный гор­ный институт; рель­е­фы фа­са­да, совместно с С.С. Пи­ме­но­вым , 1809-1811 годах; так­же груп­па «Плу­тон, по­хи­щаю­щий Про­зер­пи­ну» пе­ред пор­ти­ком, ка­мень), Ад­ми­рал­тей­ст­ва (1811-1814 годах, совместно с Ф.Ф. Щед­ри­ным и Пи­ме­но­вым), Ела­гин­ско­го (1821-1822) и Ми­хай­лов­ско­го (1823-1825) двор­цов, ар­ки Главного шта­ба («Ко­лес­ни­ца По­бе­ды» на ат­ти­ке и др., медь, че­кан­ка, 1827-1829; совместно с Пи­ме­но­вым), Пуб­лич­ной библиотеки (1829-1831), Алек­сан­д­рин­ско­го те­ат­ра (1830-1831), Нарв­ских три­ум­фаль­ных во­рот (1830-1833), Се­на­та и Си­но­да (1832-1833), Но­во­го Эр­ми­та­жа (1841-1846). Ав­тор над­гро­бий М.И. Коз­лов­ско­го (мра­мор, 1802-1803) и А.Н. Во­ро­ни­хи­на (брон­за, гра­нит, 1814-1817) в Санкт-Пе­тер­бур­ге, М.Б. Барк­лая де Тол­ли (брон­за, гра­нит, 1818-1823) в эстонском име­нии Бег­гоф близ Тар­ту и па­мят­ни­ка ему в Тар­ту (1846, от­крыт в 1849); мо­ну­мен­та Ека­те­ри­не II для под­мос­ков­но­го име­ния С.П. Ру­мян­це­ва Тро­иц­кое-Кай­нард­жи (брон­за, 1833-1834); па­мят­ни­ков Ива­ну Су­са­ни­ну в Ко­ст­ро­ме (брон­за, гра­нит, 1841-1843; не сохранился), князю Вла­ди­ми­ру Свя­то­сла­ви­чу в Кие­ве (вы­пол­нен П.К. Клод­том в гра­ни­те, 1853), ста­туи «Рус­ский Сце­во­ла» (брон­за, 1813, ГТГ); порт­ре­тов (бюс­ты А.В. Су­во­ро­ва, 1814; Алек­сан­д­ра I, 1816; М.Н. Му­равь­ё­ва, около 1820, и др.). В 1818-1846 годах осу­ще­ст­в­лял над­зор за рес­тав­ра­ци­ей скульп­ту­ры императорских двор­цов и пар­ков (в 1839-1844 - в Зим­нем двор­це, по­сле по­жа­ра 1836). Пре­по­да­вал в пе­тербургской АХ (с 1808; с 1813 - проф., с 1833 заслуженный профессор, с 1836 рек­тор скульп­ту­ры); сре­ди уче­ни­ков - А.В. Ло­га­нов­ский, А.И. Те­ре­бе­нёв. Отец архитектора Ива­на Ва­силь­е­ви­ча Де­му­та-Ма­ли­нов­ско­го. (1826-1885).

Иллюстрация:

В.И. Де­мут-Ма­ли­нов­ский. «Плу­тон, по­хи­щаю­щий Про­зер­пи­ну». Ка­мень. 1809-1811. Скульп­тур­ная груп­па пе­ред пор­ти­ком глав­но­го фа­са­да С.-Пе­тер­бург­ско­го гор­но­го ин­сти­ту­та.

Архив БРЭ.