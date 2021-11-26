АЛЯБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Александр Александрович родился 15 августа 1787 г. в Тобольске. Его отец – на тот момент Тобольский губернатор Александр Васильевич Алябьев, мать – Анна Андреевна Никонова.

В 1801 г. А. был записан в служебные книги в качестве унтер-шихтмейстера 3-го класса; числился при Берг-коллегии, располагавшейся в столице. В 1803 г. А. записали в шихтмейстеры 14-го класса в Москве.

С ранних лет А. интересовался музыкой. Уже в 1810 г. увидели свет его первые музыкальные произведения.

Военная служба

Участник Отечественной войны 1812 г. Находился в составе 3-го Украинского казачьего полка. Побывал с русской армией в заграничных походах 1813 – 1814 гг. Сражался в составе Иркутского и Ахтырского гусарского полка. Вместе со всеми брал Дрезден, получил ранение. Участвовал в боях под Лейпцигом, на Рейне и в Париже. Военная кампания для него закончилась в чине ротмистра.

По возвращении домой А. служил в Санкт-Петербурге. Однако не оставил любимого дела – написания музыкальных произведений. В 1815 г. он сочинил гусарскую песню «Один еще денек».

С 1823 г. – в отставке, получив мундир и полное обеспечение.

Музыка и ссылка

А. много бывал в столице и в Москве. В этот период состоялось его знакомство с писателем М. Н. Загоскиным и композитором А. Н. Верстовским.

В начале 1825 г. жизнь А. радикально изменилась. Он подвергся аресту по подозрению в убийстве помещика Т. М. Времева. Доказать вину А. так и не удалось, однако он был арестован, приговорен к ссылке в Сибирь, лишен дворянства. Все попытки семьи смягчить приговор Высочайше отклонялись, возможно, из-за близости А. декабристам.

А. провел три года в крепости, после чего в 1828 г. его отправили в родной Тобольск. По возвращении домой А. приступил к созданию симфонического оркестра казачьей музыки, после чего возглавил его симфонические и хоровые концерты. Был А. и дирижером, и пианистом. В Тобольске А. сочинил ряд новых музыкальных произведений, которые опубликовал в «Северном певце».

В 1832 г. А. отправился на Кавказ. Здесь он был послушником регента Свято-Троицкого собора г. Ставрополя. В 1833 г. перебрался в Оренбург. С 1834 г. обосновался в Московской губернии. Его музыка была связана с традициями российских народов. А. много сделал для записи кавказских, башкирских, киргизских, туркменских, татарских народных песен. Стараниями А. и М. А. Максимовича увидел свет сборник «Голоса украинских песен».

В 1843 г. А. было позволено жить в Москве, но под полицейским надзором. Здесь он становится частым гостем театров, занимается написанием музыки для драматических спектаклей. В 1847 г. знакомится с А. С. Даргомыжским.

Умер А. 22 февраля 1851 г. в Москве.

Семья

Супруга – Екатерина Александровна Офросимова. Пара не имела детей. На их воспитании находилась Леониль Пассек.