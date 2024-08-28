Колумбы земли Русской Еще в XVI в. русские землепроходцы настойчиво прокладывали нелегкие пути по Северному Ледовитому океану. В 1601-02 помор Шубин прошел морем из Северной Двины через пролив Югорский Шар в Тазовскую губу, где позже был основан г. Мангазея. Помор Лука в начале XVII в. на нескольких судах спустился по Оби в Карское море и вышел к полуострову Таймыр. В 1610-40 русские совершили ряд плаваний по рекам, впадающим в Северный Ледовитый океан, основали Илимск и Якутск. В 1641-44 казачий десятник М.В. Стадухин, выйдя из Якутска, достиг р. Индигирка, спустился по ней и прошел морем до устья Колымы, где основал Нижнее Колымское зимовье, которое стало отправным пунктом для последующих экспедиций.

Из отписки с реки Колымы якутскому воеводе Петру Головину служилого человека Второго Гаврилова с товарищами о первом походе Ф. Алексеева и С. Дежнева на Анадырь.

Государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии стольнику и воеводе Петру Петровичю с Ковымы реки ис Ковымского острожку служилые люди Фторко Гаврилов с товарищи челом бьем. В прошлом во 154 году летом с усть Ковыми реки ходили на море гуляти в коче вперед промышленные люди девять человек: Исайко Игнатьев Мезенец, Семейка Алексеев Пустозерец с товарищи. И с моря пришли к нам на Ковыму реку в роспросе сказали: бежали де они по большому морю, по зальду, подле Камень двои сутки парусом и доходили до губы, а в губе нашли людей, а называются чухчами, а с ними торговали небольшее место потому, что толмача у них не было, и съезжати к ним с судна на берег не смели, вывезли к ним товарцу на берег, положили и они в то место положили кости рыбья зуба немного а не всякой зуб цел; деланы у них пешни да топоры ис той кости, и сказывают, что на море де тово зверя много ложится де он на место. И в нынешнем во 155 году, июня в... день, пошли на море москвитина гостиной сотни торгового человека Алексея Усова прикащик Федотко Алексиев колмогорец с покрученниками двенатцать человек, а иные збирались промышленные люди своиуженники, а сверх их собралось пятьдесят человек, пошли на четырех кочах той кости рыбья зуба и соболиных промыслов розведывати. И тот Федотко Алексиев с товарищи к нам в съезжую избу словесно прошали с собою служилого человека. И бил челом государь Якуцково острогу служилой человек Семейка Дежнев ис прибыли, а челобитную подал в съезжей избе, а в челобитной явил государю прибыли на новой реке на Анандыре сорок семь соболей. И мы его, Семейку Дежнева, отпустили для тое прибыли с торговым человеком с Федотом Алексиевым и для иных новых рек проведывать и где бы государю мошно прибыль учинити. И дали им наказную память и где буде найдут неясашных людей, и им аманатов имати и государев ясак с них збирати и под ево царскую высокую руку подводити и прочая.

1648 года июль. Отписка с Колымы якутским воеводам Василию Пушкину, Кириллу Супоневу и дьяку Петру Григорьевичу Стеншину ленского служилого человека Второго Гаврилова и таможенного целовальника Третьяка Иванова Заборца о втором походе С. Дежнева и Ф. Алексеева на Анадырь.

Государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии воеводам Василью Никитичю да Кирилу Осиповичю, да дьяку Петру Григорьевичи) ленской служилой человек Фторко Гаврилов да таможенной целовальник Тренька Иванов с товарищи челом бьют. В прошлом во 155 году ленской служилой Семейка Иванов Дежнев бил челом государю и подал челобитную на новую реку Анандырь. И тот Семейка на новую реку не прошел и с моря воротился и зимовал на Ковыме реке. И в нынешнем во 156 году тот же Семейка Дежнев бил челом государю, а челобитную подал мне, Фторку, на ту ж новую реку Анандырь ис прибыли, а прибыли государю явил с той новой реки с ьшоземцов семь сорок пять соболей. И я того Семейку по той челобитной на новую реку Анандырь с Ковымы реки отпустил и наказ ему, Семейке, вместе с Федотом Алексеевым, торговым человеком, дал. А на подарки дано ему государева товару иноземцом десять полиц. Колумбы земли русской. Хабаровск, 1989 http://www.booksite.ru/dejnev/06.html

КОМАНДОР

Беринг Витус Йонассен родился в 1681 году в датском городе Хорсенс, закончил кадетский корпус в Амстердаме в 1703 году, в том же году принят в Балтийский флот в чине подпоручика, в 1707 году произведен в поручики. В 1710 году переведен на Азовский флот, произведен в капитан-лейтенанты, командовал шнявой «Мункер». В 1712 году переведен в Балтийский флот, в 1715 году произведен в капитаны 4 ранга. В 1716 году командовал кораблем «Перл». В 1717 году произведен в капитаны 3 ранга. В 1719 году командовал кораблем «Селафаил». В 1720 году произведен в капитаны 2 ранга, командовал кораблем «Мальбург», затем - кораблем «Лесное». В 1724 году уволен по прошению со службы, а затем вновь принят на службу командиром «Селафаила» в чине капитана 1 ранга. С 1725 по 1730 гг. - начальник Первой Камчатской экспедиции. В середине лета 1728 года обследовал и нанес на карту Тихоокеанское побережье Камчатки и Северо-Восточной Азии. Открыл два полуострова (Камчатский и Озерный), Камчатский залив, Карагинский залив с островом Карагинским, залив Креста, бухту Провидения и остров Святого Лаврентия. В Чукотском море, пройдя пролив (позже названный Беринговым), экспедиция достигла 62° 24′ с. ш., но из-за тумана и ветра не обнаружила землю и повернула назад. В следующем году Берингу удалось продвинуться от Камчатки на восток на 200 километров, осмотреть часть камчатского берега и выявить Авачинский залив и Авачинскую бухту. Первооткрыватель впервые выполнил съемку свыше 3500 километров западной береговой черты моря, позже названного Беринговым. В 1730 году произведен в капитан-командоры.

После возвращения в конце апреля 1730 года в Санкт-Петербург Беринг предложил план исследования северного побережья континента и достижения морем устья Амура, Японских островов и Америки. Беринг был назначен начальником Второй Камчатской (Великой Северной) экспедиции, его заместителем стал А. Чириков. 4 июня 1741 года Беринг и Чириков, командуя двумя пакетботами, направились от берегов Камчатки на юго-восток в поисках «земли Жуана да-Гамы», помещавшейся на некоторых картах XVIII века между 46 и 50° с. ш. Больше недели первопроходцы тщетно искали в северной части Тихого океана хотя бы клочок суши. Оба корабля взяли курс на северо-восток, но 20 июня из-за густого тумана разлучились навсегда. Три дня Беринг разыскивал Чирикова: он прошел на юг около 400 километров, потом двинулся на северо-восток и впервые пересек центральную акваторию залива Аляска. 17 июля за 58° с. ш. заметил хребет (Святого Ильи), но радости от открытия Американского побережья не испытал: чувствовал себя плохо из-за обострившейся сердечной болезни. В августе - сентябре, продолжая плавание вдоль берегов Америки, Беринг открыл остров Туманный (Чирикова), пять островов (Евдокеевские), снеговые горы (Алеутский хребет) на «матером берегу» (полуостров Аляска), у юго-западного края которого обнаружил острова Шумагина и впервые встретился с алеутами. Продолжая идти на запад, иногда на севере видел сушу - отдельные острова Алеутской гряды. 4 ноября волна прибила корабль к земле, оказавшейся островом. Здесь капитан-командор скончался; от цинги умерли 14 человек из его отряда. Остров впоследствии был назван именем Беринга. Похоронен на острове Беринга в бухте Командор. На месте гибели Беринга стоит четыре памятника. Непосредственно на месте захоронения на сегодняшний день стоят железный крест высотой 3,5 м. У его подножия чугунная доска с надписью: «1681-1741. Великому мореплавателю капитан-командору Витусу Берингу от жителей Камчатки июнь 1966 года».

Журнал «Пространство путешествий»