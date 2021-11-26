БУЛДАКОВ ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Освоение новых земель

На протяжении XVI – XVII вв. в русском государстве осуществлялись походы в Сибирь и на Дальний восток. Их исполнителями стали землепроходцы, совершившие крупные географические открытия на территории Сибири, Дальнего Востока и в омывающих их водах Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Землепроходцы тех лет были казаками, купцами и «промышленными людьми». Многие из них совершали походы как по суше, так и по морю.

Имена землепроходцев, осваивавших неизведанные земли, получили многие географические названия, например, остров Атласова, бухта и мыс Дежнева, населенные пункты Атласово, Бекетово, Дежнево, Ерофей Павлович, Нагибово, Поярково, Стадухино, Хабаровск. Именем Камчатого назван полуостров, в честь И. Ожоги – р. Ожогина и озеро Ожогино.

Биографические данные

О ранних годах жизни Тимофея Булдакова известно немного. Родился он в Великом Устюге. В городских книгах значился как кузнец одной из слобод. Из Великого Устюга переехал в Степановскую слободу (Тобольск). Здесь он числился уже как казак.

Поход на север

В 1649 г. Т.М. Булдаков был назначен приказчиком для сбора ясака и вместе с отрядом казаков и промышленников из Якутска отбыл на Колыму. Добравшись до поселка Жиганск, отряд остановился на зимовку, затем вновь двинулся в путь к морю Лаптевых. 2 июня 1650 г. Т.М. Булдаков прибыл в устье р. Лена. Постояв здесь четыре недели, он отправился по морю Лаптевых к бухте Буор-Хая. Простояв во льдах, отряд возобновил путь на восток. Добравшись до Хромской губы, Т.М. Булдаков вновь оказался в ледовом плену. В начале сентября 1650 г. отряд был вынужден оставить кочи (судна) и выдвинуться по суше. После похода по Восточно-Сибирскому морю команда во главе с Т.М. Булдаковым добралась до суши. Отряд вышел к устью р. Индигирки, затем – к Уяндинскому зимовью.

Возвращение

В марте 1651 г. Т.М. Булдаков выдвинулся в путь. Его отряд прошел по Алазейскому плоскогорью и оказался в Среднеколымском остроге. Именно здесь Т.М. Булдаков приступил к обязанностям начальника гарнизона.

Свое путешествие Т.М. Булдаков подробно описал в двух «отписках».

В 1656 г. по состоянию здоровья он прекратил свои полномочия и отправился в Якутск. После 1657 г. сведения о Т.М. Булдакове отсутствуют.