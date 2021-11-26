СТРЕЛЬЦЫ

Служилые люди, составлявшие регулярное войско в Русском государстве XVI – начала XVIII веков.

Были вооружены огнестрельным оружием (пищалями). В годы правления царя Алексея Михайловича играли роль привилегированного войска, служившего опорой государственной власти. После его смерти активно участвовали в противоборстве властных группировок, были движущей силой восстаний 1682 и 1698 годов. В начале XVIII века стрелецкое войско было упразднено Петром I с созданием регулярной армии.

Стрелецкое войско на начальном этапе

Первоначально, в начале XVI века, вооружённые ружьями-пищалями воины назывались «пищальщиками». Их набирали из свободного сельского и городского населения, по большей части из «людей гулящих от отцов детей, подсоседников и захребетников, не тяглых, не пашенных и не крепостных» – иными словами, из обедневших крестьян или посадских людей, не имевших собственного хозяйства, а также из свободных людей, работавших по найму и не имевших собственного дома. Со временем служба стрельцов стала пожизненной и наследственной.

Значение стрельцов возросло при Иване IV, в период Ливонской войны. К этому времени численность стрелецких войск достигала 12 тысяч, из которых 5 тысяч находились в Москве (2 тысячи из них составляли стражу царя и назывались стремянными). Остальные 7 тысяч в мирное время составляли гарнизоны в городах на границах с Литвой и на южных рубежах государства. По городам стрельцы получали от казны дворы и жили особыми слободами на посаде, имели семьи, занимались ремёслами и торговлей. Жалованье стрельцам выплачивалось деньгами или хлебом, реже землёй. Кроме того, они пользовались многими льготами, касавшимися торговли и судебных пошлин. Стрелецкое войско делилось на полки или приказы, а те, в свою очередь, на сотни. Приказ возглавлял стрелецкий голова, подчинённый местному воеводе; под началом головы состояли сотники, и так далее. Приказ состоял от 200 до 500 и более человек, но иногда это число доходило до 1200. Стрелецкие головы позже стали называться полковниками и должны были быть дворянами. Стрелецкое войско имело свой собственный суд и «расправу», которые разбирали дела, кроме «разбойных и татейных» и больших исков.

Стрельцы были лучше всего обученной и вооружённой частью русского войска. Они постепенно превращались во внутреннюю охрану государства и в боевых действиях русской армии почти не участвовали. Стрельцы были оснащены казённым оружием – как холодным, так и огнестрельным (пищалями). Численность стрельцов постоянно возрастала и к 80-м годам XVI века достигла 55 тысяч человек (из 165 тысяч ратных людей). Основная часть стрельцов находилась в Москве: полки московских стрельцов насчитывали 20 тысяч человек.

Стрельцы в годы правления Алексея Михайловича

В середине XVII века многие стрельцы проявляли недовольство по отношению к действиям властей, в частности к политике экономии, и принимали участие в волнениях. Во время Соляного бунта 1648 года в Москве стрельцы отказались разгонять толпу восставших. Чтобы вернуть себе вооружённую опору и расколоть протестное движение, государству пришлось выдать стрельцам жалованье. На Земском соборе 1648 года интересы стрелецкой прослойки представляли 15 выборных из 300. Власти поняли опасность стрельцов и после Соляного бунта взяли курс на превращение московских стрельцов в привилегированное войско, на которое можно было опереться в случае антиправительственных движений в столице. На фоне увеличения привилегий стрельцов те стали даже внешне отличаться от прочих служилых людей богатыми нарядами.

Во время Медного бунта 1662 года стрельцы также обеспечили подавление протеста и защиту государства и, в отличие от событий 1648 года, не поддержали выступление посада. В решающий момент в Коломенское, царскую загородную резиденцию, прибыли стрелецкие полки Артамона Матвеева и Семёна Полтева, и по распоряжению царя Алексея Михайловича атаковали пришедшую к нему девятитысячную толпу.

В 1660-х годах стрельцы участвовали в боевых действиях с отрядами Степана Разина. Некоторые стрелецкие подразделения переходили на сторону восставших: так, в 1670 году пятитысячный отряд С. Львова из Астрахани перешёл к Разину. В 1668 году стрелецкое войско было послано на Соловки, где братия Соловецкого монастыря отказалась принять новые богослужебные книги и нововведения патриарха Никона. Осада монастыря продолжалась восемь лет, и лишь в 1676 году стрельцам удалось проникнуть на его территорию: отряд провёл монах-перебежчик.

Участие стрельцов в Московском восстании 1682 года

В конце XVII века в связи с созданием полков нового типа стрельцы перестали существовать как войсковая часть, утратили прежнее значение и лишились многих привилегий. Основную часть русской армии теперь составляли полки нового строя. Стрельцы всячески сопротивлялись попыткам обучить их новому солдатскому строю: они не хотели отрываться от привычных занятий торгами и промыслами, которые были важным подспорьем к их скудному жалованью. Если раньше стрелецкие полки частично обеспечивали себя сами, то теперь властям приходилось согласовывать условия их обучения и службы с новым принципом содержания войска. Стрельцов обязали платить налоги и пошлины с промыслов и лавок, им часто задерживали жалованье, в стрелецкой среде росло имущественное неравенство. Если зажиточные стрельцы и полковая верхушка ориентировались на одну из боярских партий – Милославских или Нарышкиных, то рядовые стрельцы придерживались антибоярских лозунгов в целом. Недовольство стрельцов нашло выражение в двух челобитных, поданных ими в конце правления царя Фёдора Алексеевича. Сначала стрельцы подали на своих начальников челобитную с обвинениями в злоупотреблениях, но близкий к царю боярин И. М. Языков распорядился наказать челобитчиков кнутом. Вскоре последовала новая челобитная – на самого полковника стрельцов Семёна Грибоедова. На сей раз Языков провёл расследование, по итогам которого Грибоедов был сослан в Тотьму.

После похорон царя Фёдора Алексеевича и воцарения Петра Алексеевича, в апреле-мае 1682 года, стрельцы потребовали выплатить задержки по жалованью и наказать самоуправствующих полковников. Мать Петра, Наталья Нарышкина, удовлетворила большинство претензий, отстранив 16 из 20 стрелецких полковников – те были избиты батогами и отправлены в ссылку. Однако вскоре после этого московские стрельцы составили опору оппозиции малолетнему царевичу Петру, его матери и её родственникам. Лидером этой оппозиции стала дочь покойного Алексея Михайловича от первого брака, Софья, и родственники её матери, бояре Милославские. По Москве был пущен слух, что старший брат Петра, царевич Иван, задушен. 15 мая 1682 года стрельцы с барабанным боем вошли на территорию Кремля. Наталья Нарышкина вывела на дворцовое крыльцо обоих царевичей – и Петра, и Ивана, – но стрельцы не успокоились. Три дня они контролировали власть в столице: за это время были разгромлены Холопий и Судный приказы, казнены некоторые бояре: воспитатель Петра А. С. Матвеев, его дядья Афанасий и Иван Нарышкины, а также начальник стрелецкого приказа М. Ю. Долгоруков. В честь своего выступления стрельцы воздвигли на Красной площади столп с прибитыми к нему чугунными досками, на которых перечислялись заслуги стрельцов и фамилии казнённых ими бояр. В соответствии с требованием бунтовщиков первым царём был провозглашён Иван, вторым – Пётр. Софья была назначена регентшей до их совершеннолетия. После бунта стрельцы получили вознаграждение: специальным приказом они были возведены в ранг «надворной пехоты» и получили по 10 рублей на каждого, а начальником Стрелецкого приказа был назначен популярный в стрелецкой среде князь И. А. Хованский.

На этом выступления стрельцов не закончились: в конце концов стрелецкие лидеры попытались поставить Хованского во главу государства, но Софья вовремя приняла решительные меры. Начальник Стрелецкого приказа был захвачен и казнён. После этого стрельцы захватили Кремль, но Софья, опираясь на войско служилых под командованием сторонника царевны Фёдора Шакловитого, принудила их к повиновению и покаянию. Многих стрельцов казнили или выслали в отдалённые города. Новым главой Стрелецкого приказа стал Шакловитый.

Конец стрелецкого войска

В 1689 году Пётр достиг совершеннолетия. Однажды августовской ночью он был разбужен в Преображенском известием о том, что поднятые по тревоге стрелецкие полки готовятся его схватить: Шакловитый распустил в Москве слух, что Софья находится в смертельной опасности, попытавшись тем самым поднять стрелецкие части. На лошади Пётр ускакал в Троице-Сергиев монастырь, куда в скором времени прибыли верные ему Преображенский и Семёновский полки. Софья оказалась в изоляции: даже некоторые стрелецкие полки выступили на стороне её брата. 10 сентября 1689 года, в день, когда Пётр прибыл в Москву, вдоль дороги при въезде в столицу на плахах с воткнутыми в них топорами лежали стрельцы и просили о помиловании. Глава Стрелецкого приказа Ф. Шакловитый был выдан и казнён.

Последние стрелецкий бунт вспыхнул летом 1698 года во время отъезда Петра за границу. После взятия Азова стрелецкие полки, принимавшие участие в военном походе, не были возвращены в столицу: часть осталась в Азове, часть была направлена в Великие Луки и далее в Торопец. Оторванные от своих семей, от традиционных торгов и промыслов, стрельцы роптали. Многие самовольно уходили в Москву и подавали челобитные тогдашнему начальнику Стрелецкого приказа, Троекурову, о возвращении в столицу. Но челобитные не были приняты, и власти усилили строгости по отношению к стрельцам.

Долгое отсутствие Петра в столице породило слухи о его смерти, и этим воспользовались сторонники царевны Софьи. 16 июня стрельцы приняли решение двинуться на Москву. Летом 1698 года Пётр получил секретное донесение о новом стрелецком мятеже. Стрелецкие полки двинулись на Москву, но ещё до возвращения туда Петра, под Новым Иерусалимом, были рассеяны, а затем разбиты правительственными войсками под командованием Шеина и Гордона. 130 стрельцов были казнены, 1845 – заключены в монастыри и тюрьмы. Многих наказали кнутом и сослали в разные города. Царь, вернувшись в Москву, решил пересмотреть приговор и лично встал во главе нового следствия. Весь сентябрь происходили допросы и пытки, при которых погибли сотни стрельцов. В результате была установлена связь восставших с московским боярством и царевной Софьей. С 30 сентября 1698 года в Москве начались стрелецкие казни, которые продолжались до февраля 1699 года. В конечном итоге было казнено ещё свыше тысячи стрельцов. В экзекуциях принимал участие сам царь. Стрелецкое войско было расформировано. Окончательно оно прекратило своё существование в 1713 году. Стрельцам было запрещено жить в Москве, а также поступать в солдаты. С переходом к рекрутской системе комплектования армии были ликвидированы и другие структуры приборных служилых людей.