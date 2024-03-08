СИЛЬВЕСТР

Сильвéстр (в иночестве Спиридон) (ум. до 1577) — духовный наставник Ивана IV, автор литературных произведений.

В начале жизни был связан с Новгородом. С конца 1540-х — священник в Благовещенском соборе московского Кремля, приближенный Ивана IV, оказывавший на него большое нравственное влияние, позднее монах Кирилло-Белозерского монастыря. Данные о деятельности С. и его роли в реформах 1550-х немногочисленны и являются предметом дискуссии.

С. — вероятный составитель «Домостроя», автор нескольких посланий, а также жития княгини Ольги из Степенной книги.

Лит .: Гробовский А. Н. Иван Грозный и Сильвестр (история одного мифа). Лондон, 1987; Курукин И. В. Жизнь и труды Сильвестра, наставника царя Ивана Грозного. М., 2015. М. М. Бенцианов.