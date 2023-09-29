Пу́шечный двор

Пу́шечный двор (в Москве) — центр литейного и кузнечного производства пушек, колоколов, паникадил. В XVI–XVII вв. состоял в ведомстве Пушкарского приказа, с 1701 — Артиллерийского приказа . Располагался на территории современного квартала между улицами Рождественкой, Неглинной, Пушечной и Театральным проездом. Развитие П. д. документально прослеживается с 1478, когда здесь была выстроена инженером Аристотелем Фиораванти Пушечная изба. После московского пожара 1488 в конце XV — начале XVI в. производство было расширено до нескольких литейных изб для изготовления легких и тяжелых пушек. Чертежи конца XVII — 1‑й четверти XVIII в. зафиксировали планировку П. д. в виде замкнутого каре неправильной трапециевидной формы по всему периметру квартала, состоявшего из каменных двухэтажных корпусов. В них помещались кузницы, мастерские, склады, а также помещения Пушкарского приказа и архив. В центре находились литейные печи. На П. д. работали плавильщики, литейщики, кузнецы, плотники, канатчики, колокольных дел мастера, токарные мастера, паникадильные мастера, чертежники. Среди них были иностранные и русские мастера. Работа двора периодически останавливалась из-за пожаров Москвы (1648, 1688, 1699). В XVIII в. функции П. д. постепенно изменялись. Масштабы производства не могли обеспечить нужды казны. В 1‑й четверти века производство пушек для вой­ны осуществлялось на Тульских, Каширских и Уральских заводах. После Северной вой­ны на П. д. осуществлялся ремонт, частичная переплавка пушек и колоколов, а также хранение пушек и другого оружия, как и пороховых запасов. В 1802 хранилище оружия было переведено в здание Арсенала в Кремле, а постройки П. д. разобраны.

Лит. : Лобин А. Н. Пушечная изба и производство артиллерии 1480–1500‑е гг. // Труды кафедры с древнейших времен до ХХ века. Т. 1. СПб., 2006. С. 145–164; Его же. Пушки первых Романовых: русская артиллерия 1619–1676 гг. М., 2022. А. Д. Шахова.