Русская армия к концу XVII века В 1654 году втягивается в войну с Речью Посполитой за воссоединение Малороссии, что повлекло за собой серьёзные изменения в военном деле. Прежде всего, резко упала роль дворянского ополчения. Свою лебединую песнь оно исполнило в битве при Конотопе (1659), показав безудержную храбрость и недисциплинированность. По сути дела, исчезает само понятие «поместное войско»: теперь всех военнослужащих делят на «людей полковой службы» и «людей сотенной службы». Последние включают в себя дворян-ополченцев.

Перемены из-за Малороссии

В 1654 году втягивается в войну с Речью Посполитой за воссоединение Малороссии, что повлекло за собой серьёзные изменения в военном деле.

Прежде всего, резко упала роль дворянского ополчения. Свою лебединую песнь оно исполнило в битве при Конотопе (1659), показав безудержную храбрость и недисциплинированность. По сути дела, исчезает само понятие «поместное войско»: теперь всех военнослужащих делят на «людей полковой службы» и «людей сотенной службы». Последние включают в себя дворян-ополченцев.

Если в 1651 году из общего числа «служилых людей по отечеству» в 39 408 человек в полках нового строя служило 4,5% из них, то через двадцать лет – 50%, а в сотенной службе – лишь 10.5%. Эти последние принадлежали преимущественно к «московским чинам», имущественно более состоятельным, чем городовое дворянство, и имевшим возможность выполнять требования Разрядного приказа по вооружению и конскому составу. Кроме того, ещё раньше был отменён принцип зачисления «новика» на службу в чине своего отца и тем самым возросла возможность служебного роста за заслуги провинциальных дворян.

Уменьшилась и роль стрельцов. В походах 1654–1680 годов они составляли лишь примерно 10% от численности полевых армий. Часть стрельцов в ходе военных действий перевели на солдатскую службу, зато увеличилось количество московских стрельцов. Похоже, что теперь их стали рассматривать больше как гарнизонные войска и полицейские силы (в какой-то степени аналог нынешней Нацгвардии). Вопреки часто высказываемому мнению Пётр Первый в 1698-1699 годах распустил только московские стрелецкие полки. Провинциальные городовые стрельцы существовали ещё долго.

Основную тяжесть войн вынесли полки нового строя, количество которых резко выросло и вкючило в свой состав в общей сложности не менее 200 тысяч «даточных людей», т.е. фактически рекрутов. Призывы «даточных людей» на войну производились несколько раз. Если раньше в качестве добровольцев и рекрутов были только русские и татары, то теперь среди них были и чуваши, мордва и мари. Таким образом, армия выполняла ещё и роль «плавильного котла» единой российской идентичности.

Значительно лучше, чем в годы Смоленской войны, во второй половине XVII века служили иноземцы. Сказывались более тщательный отбор наёмников и немалое количество обрусевших иноземцев, которых и наёмниками уже считать было нельзя. Частей, состоявших только из наёмников, в отличие от войска Речи Посполитой, в русской армии не было. Роль иноземцев как командного состава резко упала. Они составляли ещё половину полковников, примерно треть от штаб- и обер-офицеров и ещё меньше среди унтер-офицеров.

Изменилась организация формирования и управления воинскими частями. Центральная территория России была поделена на военные округа – «разряды», носившие наименование центра округа, где находился его командующий (Белгородский, Тульский, Севский и т.д.). Сначала их было 10, затем это количество сократили до 8. Два разряда было создано в Сибири.

Командующий округом имел чин «воеводы разряда» и назначался из числа бояр или окольничих. Все ратные люди полковой службы каждого разряда составляли «разрядный» (по другому – «боярский») полк. Каждый разрядный полк состоял из нескольких рейтарских, солдатских, драгунских, стрелецких и других полков. Несколько полков объединялись под командованием одного воеводы в «воеводские» полки. Так создавалась новая иерархическая система формирований: полк – «воеводский» полк – «разрядный» полк (полк – дивизия – корпус или армия, или как в петровские времена: полк – дивизия - генеральство). Эта система соблюдалась не всегда, но в целом соблюдалась. Люди сотенной службы также включались в воеводские и разрядные полки.

В поход 1654 года полевая армия в последний раз выходила по старинке, разделённая на сторожевой, передовой и большой полки и полки правой и левой руки. После упомянутой реформы она состояла из воеводских полков и стала более подвижной, манёвренной и управляемой.

Вот какое впечатление в 1660 году произвела на польского шляхтича Яна Зеленевицкого армия Шереметева: «Войско было отличное и многочисленное. Конница щеголяла множеством чистокровных лошадей и хорошим вооружением. Ратные люди отчётливо выполняли все движения, в точности соблюдая ряды и необходимые размеры шага и поворота ... . Со стороны эта стройная масса воинов представляла прекрасное зрелище, то были не новобранцы, а почти ветераны ....» (Цит. по: Бабулин И.Б. Состав русской армии в Чудновской компании 1660 года // Рейтар. 2006. № 28).

Любопытно, что малороссийских казаков шляхтич назвал «стадом». Думается, что эта оценка чрезмерно уничижительна. Но фактом остаётся то, что при упорстве в обороне, успешные наступательные действия казаки могли вести только совместно с московскими, или польскими, или татарскими войсками.

Состав русской армии в 1681 году

Перечневая роспись этого года, по-видимому, отражала состояние армии на конец 1680-го. Общая её численность составляла 164 600 человек и в том числе: солдаты – 41 полк (61 288 человек), московские стрельцы – 21 полк (20 048 человек), рейтары и копейщики (пикинёры) – 26 полков (30 472 человека), черкасы – 4 полка (14 865 человек), сотенная служба – 16 097 человек, даточные люди конные – 10 000 человек. К этому следует добавить 50 тысяч казаков «гетманского полка» (т.е. «Его Царского Величества Войска Запорожского»).

Мы видим, что подавляющее большинство ратных людей служило в полках нового строя, это преимущество еще больше увеличится, если рассматривать только полевую армию.

Общее число артиллерийских орудий превысило 3 тысячи. В поход брали от 350 до 400 орудийных стволов. Стрельба проводилась с использованием специальных таблиц. Слабостью артиллерии была ее разнокалиберность. Чуть позже стандартизацией стволов и ядер займётся приглашённый иностранец Яков Виллимович Брюс.

Артиллерия использовала не только ядра, но и пушечные гранаты. На вооружении полковой службы были и ручные гранаты. Все они производились в России. За 1668 – 1673 годы только в Туле и Кашире казной было закуплено пушечных гранат 25 313 штуки, ручных гранат – 154 139 штук.

Для улучшения управления армией во главе трёх приказов, ее ведавших (Разрядный, Рейтарский и Иноземский) был поставлен один начальник – боярин Михаил Юрьевич Долгоруков.

В армии появились генералы из русских: первым из них, по-видимому, был Аггей Алексеевич Шепелев, в течение 17 лет командовавший солдатским полком.

В 1680 году на содержание армии было затрачено примерно 700 тыс. рублей, тогда как все доходы казны, включая «запросные» деньги (т.е. налоги сверх обычных), составили 1 253 тыс. рублей (Милюков П.Н. Государственное хозяйство в первой четверти XVIII столетия и реформы Петра Великого. СПб., 1905). По выражению В.О. Ключевского, «рать съедала казну». Но с другой стороны на содержание 1 воина приходилось всего примерно 4,5 рубля в год.

Итоги

Подводя итоги, можно сказать, что за период с 1647 по 1680 год в России была создана настоящая регулярная армия. По принципам своего формирования она отличалась от западноевропейских: она была национальна, почти не использовала наёмников и была неплохо вооружена.

Но при этом армия сохранила ряд недостатков, присущих прежнему времени. Это наличие остатков старых формирований в виде сотенной службы и стрельцов (совмещавших гарнизонную и полицейскую службы и отличавшихся слабой дисциплиной). Не соответствовало регулярности и отсутствие единого органа управления; совмещение одним лицом руководства рядом приказов, ведавших армией, было лишь временной полумерой. С убийством стрельцами М.Ю. Долгорукова в 1682 году руководство приказами вновь разделилось.

Мы не можем рассматривать армию отдельно от экономики. С точки зрения казны она была очень дорога. Даже поддержание её в таком состоянии требовало «запросных» денег. Производственная база была узка и не позволяла докончить перевооружение ратных людей. Для этого также требовались дополнительные вливания в бюджет. Продолжение армейской реформы требовало преобразований в области экономики и финансов. В последней сфере – по крайней мере налоговой реформы, так как чуть ли не треть работавшего населения страны уходила из-под налогообложения. Неравность в налогах вызывала очень серьёзное социальное напряжение. Надо отдать должное правительству Фёдора Алексеевича: оно видело эти проблемы и намечало пути их решения.

Но ранняя смерть в 1682 году бездетнего царя привела к внутридинастическому конфликту, окончательное решение которого произошло только 7 сентября 1689 года. Пока борьба за власть продолжалась, правительство не рискнуло пойти на непопулярные меры и старалось удешевить содержание армии. Для этого оно переводило полки на полугодовую службу. В армии появилась практика использования полковниками и другими офицерами личного состава для работ в своих поместьях. Это приводило к серьезной потере боеспособности, что показали крымские походы князя В.В. Голицына.

Победа Нарышкиных над Милославскими не изменила отношение власти к армии. Ею не занимались ещё несколько лет, пока не повзрослел Пётр Алексеевич (а повзрослел он в сравнении со своими предками и Даниловичами на московском престоле поздно). Поэтому ему пришлось воссоздавать армию почти заново. В Манифесте о Воинском уставе Петра, за теми строками читаем: «И тако войско в добром порядке учреждено было, что славные дела... показаны... . Но при том оное не токмо умножено при растущем в науках свете, но едва и не весма оставлено».

Но не всё было «весма оставлено». Любое развитие, даже в виде рывка, есть результат кропотливого труда предшествующих поколений. И об этом не стоит забывать.