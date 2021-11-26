ПЛЕЩЕЕВЫ

ПЛЕЩЕЕВЫ - русский дворянский род.

Один из са­мых мно­го­чис­лен­ных сре­ди ста­ро­мос­ков­ских бо­яр­ских фа­ми­лий. По­том­ки млад­ше­го сы­на Фё­до­ра Бя­кон­та (? - середина XIV века), чер­ни­гов­ско­го боя­ри­на, вы­ехав­ше­го в конце XIII века из Чер­ни­гов­ско­го кня­же­ст­ва на служ­бу к московскому князую Да­нии­лу Алек­сан­д­ро­ви­чу (стар­ший сын Фё­до­ра Бя­кон­та - митрополит Алек­сий). В XIV-XVII веках Плещеевы вхо­ди­ли в со­став Бо­яр­ской ду­мы, за­ни­ма­ли важ­ней­шие во­енные и административные долж­но­сти. В XVIII-XIX веках ут­ра­ти­ли бы­лые по­зи­ции и в основном ока­за­лись в со­ста­ве про­вин­ци­аль­но­го уезд­но­го дво­рян­ст­ва. Вла­де­ли вот­чи­на­ми и по­ме­сть­я­ми на зем­лях центральных уез­дов Русского государства и на се­ве­ро-за­па­де стра­ны (Нов­го­род, Бе­жец­кий Верх, То­ро­пец, Великие Лу­ки и другие). В ро­до­слов­ных кни­гах по­том­ки Фё­до­ра Бя­кон­та за­пи­са­ны в гла­ву «Род Пле­щее­вых», од­на­ко соб­ст­вен­но Плещеев - по­том­ки его пятого сы­на.

Ро­до­на­чаль­ник Плещеевых - Алек­сандр Фё­до­ро­вич Бя­кон­тов Пле­щей (? - не ра­нее 1375 года), боя­рин великий князь вла­ди­мир­ско­го Дмит­рия Ива­но­ви­ча, вое­во­да в Ко­ст­ро­ме (1375 год), по­тер­пел по­ра­же­ние от су­до­вой ра­ти нов­го­род­ских уш­куй­ни­ков и бе­жал с по­ля боя. Из­вест­ны трое его вну­ков, став­шие ос­но­ва­те­ля­ми трёх вет­вей ро­да Пле­щее­вых.

Ос­но­ва­тель стар­шей вет­ви ро­да Плещеевых - Бо­рис Да­ни­ло­вич Пле­ще­ев (?- 1420-е годы), боя­рин великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия I Дмит­рие­ви­ча, за­ни­мал од­но из пер­вых мест в Бо­яр­ской ду­ме. Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вест­ны: Ми­ха­ил Бо­ри­со­вич (? - около 1468 года), боя­рин (не позд­нее 1445 года) и вое­во­да, один из са­мых вер­ных сто­рон­ни­ков великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча Тём­но­го во вре­мя Мо­с­ков­ской усо­би­цы 1425-1453 годов. Ме­ж­ду 1427 и 1432 годами дер­жал в корм­ле­нии Вы­шго­род (ра­нее вхо­дил в со­став Дмит­ров­ско­го княжества). Уча­ст­ник Суз­даль­ско­го сра­же­ния 1445 года, оче­вид­но, по­пал в плен вме­сте с Ва­си­ли­ем II. Ко­ман­до­вал от­ря­дом, за­хва­тив­шим «из­го­ном» Мо­с­ков­ский Кремль 25 декабря 1446 года, а за­тем про­вёл кре­сто­це­ло­ва­ние мо­скви­чей на имя Ва­си­лия II. В конце 1440-х годов - 1462 году вхо­дил в ближ­ний круг со­вет­ни­ков великого кня­зя мо­с­ков­ско­го, к 1462 году за­ни­мал од­но из пер­вых мест в Бо­яр­ской ду­ме. Около 1462 года постриг­ся в мо­на­хи с име­нем Ми­са­ил в Трои­це-Сер­гие­вом монастыре. Не по­ры­вал от­но­ше­ний с ве­ли­ко­кня­же­ским дво­ром, со­ста­вил «па­мять» о мес­тах (смотрите Ме­ст­ни­че­ст­во) сре­ди ве­ли­ко­кня­жес­ких бо­яр начала XV века, ос­но­ва­тель первой ли­нии стар­шей вет­ви ро­да Плещеевых.

Се­мён Бо­ри­со­вич (? - середина XV века), боя­рин великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия II, ос­но­ва­тель второй ли­нии стар­шей вет­ви Плещеевых.

Иван Бо­ри­со­вич (?-7 июля 1445 года), боя­рин и дво­рец­кий великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия II, убит вме­сте со стар­шим сы­ном Ива­ном Фа­лом в Суз­даль­ском сра­же­нии 1445 года, ос­но­ва­тель третьей ли­нии стар­шей вет­ви Пле­щее­вых.

Из первой ли­нии стар­шей вет­ви ро­да Плещеевых из­вест­ны сы­но­вья М.Б. Пле­щее­ва: Ан­д­рей Ми­хай­ло­вич (1420-е годы - 1491 год), боя­рин (с 1480 года). Уча­ст­ник Суз­даль­ско­го сра­же­ния 1445 года, по­пал в плен к ор­дын­цам. В на­ча­ле октября 1446 года при­был в Мо­ск­ву с до­не­се­ни­ем об ос­во­бо­ж­де­нии 1 октября 1446 года в Кур­мы­ше из пле­на русских кня­зей и их слу­жи­лых лю­дей. Один из бли­жай­ших до­ве­рен­ных лиц великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча. Околь­ни­чий (не позд­нее 1475 года). Осе­нью 1475 года со­про­во­ж­дал Ива­на III в его по­езд­ке в Нов­го­род. Во вре­мя Стоя­ния на Уг­ре 1480 года был в чис­ле лиц, от­прав­лен­ных по при­ка­зу Ива­на III вме­сте с великой княжной Со­фьей Фо­ми­нич­ной и ве­ли­ко­кня­же­ской каз­ной из Мо­ск­вы на Бе­ло­озе­ро. Зи­мой 1480/1481 годов вме­сте с великой кня­ги­ней вер­нул­ся в Мо­ск­ву. В 1482 году вме­сте с И.З. Ста­ни­ще­вым и млад­шим бра­том Пет­ром ез­дил в по­соль­ст­во в Ва­ла­хию за не­вес­той великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на Ива­но­ви­ча Мо­ло­до­го - Еле­ной Сте­фа­нов­ной, до­ста­вил её в Мо­ск­ву. Осе­нью 1485 вхо­дил в со­став бо­яр­ской ко­мис­сии, ос­тав­лен­ной в Мо­ск­ве на вре­мя по­хо­да великого князя Ива­на III на Тверь; Ти­мо­фей Ми­хай­ло­вич Юр­ло (? - не ра­нее 1496 года), околь­ни­чий (не позд­нее 1478/1487 годов), уча­ст­ник Ка­зан­ско-русской вой­ны 1467-1469 годов, в ию­не 1469 года по­пал в плен к ка­зан­цам, где на­хо­дил­ся до 1 сентября 1469 года; Пётр Ми­хай­ло­вич (? - около 1517-1518 годов), боя­рин (не позд­нее 1487 года), в 1462-1472 годах боя­рин дмит­ров­ско­го князя Юрия Ва­силь­е­ви­ча, за­тем великого князя Ива­на Ива­но­ви­ча Мо­ло­до­го. Уча­ст­ник при­сое­ди­не­ния Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки к Московскому великому княжеству. В сентябре 1478 года по по­ру­че­нию Ива­на III ез­дил с гра­мо­та­ми и уст­ны­ми из­вес­тия­ми к московским вое­во­дам в Вятскую землю. В 1482 году вхо­дил в со­став по­соль­ст­ва бра­та Ан­д­рея в Ва­ла­хию. В 1487 году вёл пе­ре­го­во­ры с ли­вон­ски­ми по­сла­ми. На­ме­ст­ник в Нов­го­ро­де (сентябре 1490 - феврале 1495 годов), Ко­зель­ске (1499 год). В ию­не 1497 года вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка на Русско-ли­вон­ских пе­ре­го­во­рах на реке На­ро­ва под Иван­го­ро­дом, участ­ник Русско-ли­товской вой­ны 1500-1503 годов. В 1503 году по­сол в Поль­ше; Гри­го­рий Ми­хай­ло­вич Охо­та (? - не ра­нее 1520 года), в 1506-1518 годах слу­жил ка­луж­ско­му князю Се­мё­ну Ива­но­ви­чу, в 1519 году - первый вое­во­да вой­ска в Нов­го­ро­де-Се­вер­ском, второй вое­во­да в Ка­ши­ре (1520 год).

Из де­тей А.М. Пле­щее­ва из­вест­ны: Иван Ан­д­рее­вич Суб­бо­та (?- 1495 год), по­сол в Ва­ла­хии (1492-1493 годы), убит при оса­де города Вы­борг в хо­де Русско-шведской вой­ны 1495-1497 годов; Ми­ха­ил Ан­д­рее­вич (? - не ра­нее 1533 года), околь­ни­чий (не позд­нее 1523 года), в 1490 году во­лос­тель в Пе­ре­славль-За­лес­ском уезде, столь­ник великой княж­ны Еле­ны Ива­нов­ны (1495 год). Пер­вый в ис­то­рии русский по­сол в Ос­ман­ской им­пе­рии при дво­ре сул­та­на Бая­зида II (1496-1497 годы). Уча­ст­ник Русско-ли­товских войн 1500-1503 и 1512-1522 годов, от­ли­чил­ся в сра­же­нии на реке Вед­ро­ша (14 июля 1500 года), от­прав­лен с донесением в Мо­ск­ву, где лич­но со­об­щил о по­бе­де Ива­ну III (17 ию­ля), уча­ст­ник по­хо­дов на Смо­ленск (1513 год), один из трёх главных вое­вод, ру­ко­во­див­ших удач­ным круп­но­мас­штаб­ным по­хо­дом на зем­ли Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ) (1518 год). Уча­ст­ник по­хо­да про­тив крым­ско­го ха­на Му­хам­мед-Ги­рея I (1522 год). Ме­ж­ду 1523/1525 годами и началом 1526 года был в опа­ле; Да­ни­ла (Да­ни­ил) Ан­д­рее­вич Бас­ман (? - не позд­нее 10 октбря 1538 года), ро­до­на­чаль­ник Бас­ма­но­вых.

Из­вест­ны сы­но­вья М.А. Пле­щее­ва: Фё­дор Ми­хай­ло­вич (?-1546 год), околь­ни­чий (с 1542 года), на­ме­ст­ник в Ту­ле (1543 года), первый вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки в Ка­лу­ге (июль 1544 года); Дмит­рий Ми­хай­ло­вич (?-1561 год), околь­ни­чий (с 1555 года). Второй вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка по крым­ским вес­тям в Ко­лом­не (1550 год) и Ка­ши­ре (с 25 мая 1550 года), второй вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки в Ко­лом­не и Ка­зан­ском по­хо­де 1552 года, уча­ст­ник оса­ды и взя­тия Ка­за­ни, третий воевода в Казани (1553-1554 годы), третий вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в по­хо­де про­тив лу­го­вых че­ре­ми­сов и ар­ских та­тар (1554 год), первый вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в по­хо­де из Бе­лё­ва на крым­ские улу­сы (ле­то 1555 года), уча­ст­ник бит­вы при Суд­би­щах. второй вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в Ка­ши­ре (1556 год), в 1557 году слу­жил «на бе­ре­гу» про­тив крымских татар, второй вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки в Та­ру­се, первый вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки в Ка­лу­ге (1558 год), второй вое­во­да в Сви­яж­ске (1559-1560 годы).

Из сы­но­вей Д.М. Плещее­ва из­вес­тен Иван Дмит­рие­вич Ко­лод­ка (? - не ра­нее 1585 года), московский дво­ря­нин (1551/1552-1585 годы) уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, вое­во­да в По­лоц­ке (1564 год). В 1565 году по про­тек­ции А.Д. Бас­ма­но­ва при­нят в оп­рич­ни­ну . В 1567/1568 годах вое­во­да боль­шо­го оп­рич­но­го пол­ка в Ка­лу­ге, первый вое­во­да в Рже­ве Во­ло­ди­ме­ро­вой (1568/1569 годы), первый вое­во­да пол­ка пра­вой ру­ки в служ­бе «на бе­ре­гу» на реке Ока про­тив крым­ских та­тар (апрель - ле­то 1569 года). В 1569/1570 - 1571/1572 годах в опа­ле, во вре­мя ко­то­рой мно­гие его вот­чи­ны бы­ли роз­да­ны в по­ме­стья де­тям бо­яр­ским. Третий вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в по­хо­де на Нов­го­род (вес­на 1572 года), первый вое­во­да в Ореш­ке (ле­то 1572 - зи­ма 1573 годов), второй вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка во вре­мя по­хо­да и оса­ды Вей­сен­штей­на (ны­не Пай­де; зи­ма 1572-1573 годов) и пол­ка пра­вой ру­ки в по­хо­де на ли­вон­ские го­ро­да (зи­ма 1573 года), первый (ле­то 1573-1574 годов, 1580-1881 годы), второй (1574 - 1579/1580 годы, 1581-1582 годы) и третий (1581) вое­во­да в городе Юрь­ев. В 1583 году вое­во­да в Му­ро­ме. В феврале 1585 года уча­ст­во­вал в приё­ме ли­товского по­соль­ст­ва в Крем­ле. В том же го­ду от­став­лен от служ­бы и со­слан в де­рев­ню. Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Мат­вей Ива­но­вич Ко­лод­кин-Пле­ще­ев (? - не ра­нее 1615 года), столь­ник (с 1605 года), на­чал служ­бу жиль­цом в 1604 году, уча­ст­ник по­дав­ле­ния Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов. В 1608 году пе­ре­шёл на сто­ро­ну Лже­дмит­рия II : боя­рин в Ту­шин­ском ла­ге­ре (1608-10), дер­жал по­сад в Не­рех­те, вое­во­да в Рос­то­ве (1608-1609 годы) и Ко­лом­не (1610 год). Уча­ст­ник Пер­во­го опол­че­ния 1611 года и Вто­ро­го опол­че­ния 1611-1612 годов: аре­сто­вал ка­за­ков, гра­бив­ших Ни­ко­ло-Уг­реш­ский монастыре, что вы­зва­ло их не­до­воль­ст­во и спо­соб­ст­во­ва­ло рас­пра­ве над П.П. Ля­пу­но­вым (1611 год), ко­ман­до­вал сбо­ром ра­ти и де­нег на Ба­лах­не (1612 год), на­ме­ст­ник в Бе­лой (1613-1614 год). Его пле­мян­ник - Ми­ха­ил Фад­дее­вич (? - не ра­нее 1629 год), столь­ник (с 1627 года), пос­лед­ний из по­том­ков А.М. Пле­щее­ва.

Из сы­но­вей Т.М. Пле­щее­ва Юр­ло наи­бо­лее из­ве­стен: Иван Ти­мо­фее­вич Боль­шой Юр­лов-Пле­ще­ев (? - не ра­нее 1526 года), дво­ро­вый сын бо­яр­ский, в 1506 - 1510/1511 годах слу­жил ка­луж­ско­му князю Се­мё­ну Ива­но­ви­чу, во вре­мя служ­бы «на бе­ре­гу» вое­во­да его пол­ка в Бе­лё­ве (1506-1508 годы), в 1510/1511 годах бе­жал в ВКЛ, где за вы­езд на служ­бу по­лу­чил от польского ко­ро­ля Си­гиз­мун­да I Ста­ро­го зна­чительного име­ния. Уча­ст­ник Русско-ли­товской вой­ны 1512-1522 годов на сто­ро­не поль­ско-ли­товских войск, от­ли­чил­ся в бит­ве под Ор­шей (1514 год). В 1526 году по­лу­чил но­вые вла­де­ния за служ­бу. Пос­лед­ний из по­том­ков Т.М. Пле­щее­ва Юр­ло.

Из сы­но­вей П.М. Пле­щее­ва наи­бо­лее из­вес­тен Ва­си­лий Пет­ро­вич (? - 1521/1222 годы), дво­ро­вый сын бо­яр­ский в по­езд­ке великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча в Нов­го­род (1495-1496 годы), уча­ст­ник раз­гро­ма крым­ских та­тар под Ко­зель­ском (1499 год), по­сол в Да­нии (1500 год). По­том­ст­во П.М. Пле­щее­ва пре­сек­лось в 1560-1570-х годах.

Из по­том­ков Г.М. Пле­щее­ва Охо­ты из­вес­тен его внук Ан­д­рей Ива­но­вич Охо­тин-Пле­ще­ев (? - не ра­нее 1588 года), дво­ро­вый сын бо­яр­ский по Бе­жец­ко­му Вер­ху (1551/1552 годы), в 1565-1572 годах в оп­рич­ни­не, в 1572-1584 годах вхо­дил в со­став осо­бо­го дво­ра ца­ря Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го. В 1577 году слу­жил в Ка­ра­че­ве, в 1588 году от­став­лен от служ­бы. Его пра­вну­ча­тый пле­мян­ник - Алек­сей Дмит­рие­вич (? - не ра­нее 1647 года), столь­ник (ра­нее 1627 года), вое­во­да в Труб­чев­ске (1646-1647 годы), по­след­ний пред­ста­ви­тель Охо­ти­ных-Пле­щее­вых.

Из второй ли­нии стар­шей вет­ви ро­да Плещеевых из­вес­тен сын С.Б. Пле­щее­ва - Гри­го­рий Се­мё­но­вич Очи (? - не ра­нее 1520 года), сын бо­яр­ский в сва­деб­ном «по­езде» князя В.Д. Холм­ско­го и великой княж­ны мо­с­ков­ской Фео­до­сии Ива­нов­ны (13 февраля 1500 года), в 1506-1518 годах слу­жил в уде­ле ка­луж­ско­го князя Се­мё­на Ива­но­ви­ча.

Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Иван Гри­горь­е­вич Очин-Пле­ще­ев (? - не ра­нее 1566/1567 годы), второй вое­во­да в Ка­лу­ге (ле­то 1543 года), вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка русского вой­ска, по­слан­но­го из Му­ро­ма на ка­зан­ские мес­та (осень 1543 года), второй вое­во­да в Елать­ме (1544 год), первый вое­во­да в Ко­зель­ске (апрель - осень 1549 год), за­пи­сан пер­вым в дво­ро­вом спис­ке де­тей бо­яр­ских по Бе­жец­ко­му Вер­ху (1551/1552 годы).

Из­вест­ны его сы­но­вья: За­ха­рий Ива­но­вич (?-1570 год), боя­рин (с 1565/1566 годов), второй вое­во­да в Ко­зель­ске (1549 год), на­ме­ст­ник в Мцен­ске (1550 год), вое­во­да в Ка­ра­че­ве (1552 год), четвёрный вое­во­да в Ка­за­ни (1553-1554 годы). Уча­ст­ник Русско-шведской вой­ны 1555-1557 годов: вое­во­да в Ко­ре­ле (август 1555 - 1556 годы), первый вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки в по­хо­де под Вы­борг (но­ябрь - декабрь 1555 года), уча­ст­ник оса­ды Ореш­ка (1556 год). Го­ло­ва в цар­ском по­хо­де под Сер­пу­хов (июнь 1556 года). В 1556 году по же­ла­нию ца­ря же­нил­ся на ас­т­ра­хан­ской ца­рев­не Ель­як­ши (в кре­ще­нии - Уль­я­не). Третий на­ме­ст­ник в Пу­тив­ле (1557-1558 годы). Уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов: в 1559 году вме­сте с З.И. Са­бу­ро­вым по­тер­пел в Ли­во­нии по­ра­же­ние от войск ли­вон­ско­го ма­ги­ст­ра. Околь­ни­чий (с октября 1562 года). В По­лоц­ком по­хо­де 1562-1563 годов на­хо­дил­ся у ца­ря «в околь­ни­чих ме­сто» (то есть за­ни­мал ме­сто, рав­ное околь­ни­че­му), по­сле взя­тия По­лоц­ка в 1563 году на­зна­чен вое­во­дой его ост­ро­га, во вре­мя не­удач­но­го по­хо­да из По­лоц­ка на ВКЛ, бу­ду­чи первом вое­во­дой пе­ре­до­во­го пол­ка, взят в плен, но вско­ре ос­во­бо­ж­дён (1563/1564 годы). В 1565-1570 годах - один из главных оп­рич­ных вое­вод: в 1566 году дал ца­рю по­руч­ную за­пись, обе­щая не отъ­ез­жать из Русского государства на служ­бу за гра­ни­цу, ко­ман­до­вал оп­рич­ны­ми вой­ска­ми при ос­во­бо­ж­де­нии от ли­товских войск Из­бор­ска (январь 1569 года), а за­тем со­про­во­ж­дал ца­ря в по­езд­ке в Алек­сан­д­ров­скую сло­бо­ду. Первый вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка, за­тем второй вое­во­да боль­шо­го пол­ка на бе­ре­го­вой служ­бе в Ка­лу­ге (ле­то 1569 года). Каз­нён в свя­зи с опа­лой на А.Д. Бас­ма­но­ва и его сы­но­вей, а так­же в свя­зи с по­до­зре­ния­ми ца­ря о при­част­но­сти З.И. Очи­на-Пле­щее­ва к нов­го­род­ско-псков­ской «кра­мо­ле»;

Ан­д­рей Ива­но­вич (? - не ра­нее 1588/1589 годов), московский дво­ря­нин (с 1550-х годов), уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, второй вое­во­да в Ма­ри­ен­бур­ге (1560 год). В 1565-1570 годах в оп­рич­ни­не, первый вое­во­да из оп­рич­ни­ны в Одое­ве (1567/1568 годы), за­тем первый вое­во­да боль­шо­го пол­ка в оп­рич­ном раз­ря­де под Вязь­мой и Мцен­ском. В 1570 - 1572/1573 годах в опа­ле. Вое­во­да в Ус­вя­те (1576/1577 годы), за­тем на служ­бе в Ка­ра­че­ве (1577 год), с 1588 года в от­став­ке; Иван (Ио­на) Ива­но­вич (?-1570 год), ты­сяч­ник третий ста­тьи (1550 год), дво­ро­вый сын бо­яр­ский по Бе­жец­ко­му Вер­ху (1551/1552 годы). Го­ло­ва в пол­ках во вре­мя по­хо­да и взя­тия Ка­за­ни (сентябрь - октябрь 1552 года), по­хо­дах на лу­го­вых че­ре­ми­сов и та­тар (1553-1554 годы). Го­ло­ва «для по­сы­лок» в цар­ском пол­ку в по­хо­де про­тив крым­ских та­тар (1555 год). На­ме­ст­ник в Чер­ни­го­ве (1556-1558 годы), третий вое­во­да (1558 год) и на­ме­ст­ник (1558-1559 годы) в Ка­за­ни. Уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов, в том числе го­ло­ва при первом вое­во­де боль­шо­го пол­ка при взя­тии Фел­ли­на, где был ос­тав­лен первом вое­во­дой (1560 год), первый вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в по­хо­де на Ли­во­нию (апрель - май 1561 года), четвёртый (1561-1562 годы) и первый (1562 год) вое­во­да в Смо­лен­ске, от­ку­да по­слан первом вое­во­дой сто­ро­же­во­го пол­ка в по­ход на ВКЛ (март 1562), еса­ул и го­ло­ва в цар­ском пол­ку в По­лоц­ком по­хо­де 1562-1563 годов, на­ме­ст­ник в По­че­пе (1564 год), второй вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка и уча­ст­ник не­удач­ной бит­вы под Озе­ри­ща­ми (октябрь 1564 года), второй вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка русской ра­ти в Великих Лу­ках (1564/1565 годы). В 1565-1570 годах один из главных вое­вод в оп­рич­ни­не, первый вое­во­да из оп­рич­ни­ны в Великих Лу­ках (1569 год). Каз­нён в свя­зи с опа­лой на бра­та За­ха­рия;

Ни­ки­та Ива­но­вич (?-1594 год), околь­ни­чий (с 1591 года), в 1547 году на свадь­бе великого князя Юрия Ва­силь­е­ви­ча был «с кня­ги­ни­ным зго­ловь­ем», московский дво­ря­нин (с 1550-х годов). Первый вое­во­да в Тем­ни­ко­ве (1557 год). Уча­ст­ник Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов: пятый вое­во­да в Смо­лен­ске (1561-1562 годы), второй вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка в по­хо­де из Смо­лен­ска на ВКЛ (март 1562 года), вое­во­да в Кир­им­пэ (1563-1564 годы). Вое­во­да и на­ме­ст­ник в По­че­пе (1564 год). В 1565-1570 годах в оп­рич­ни­не: третий вое­во­да из оп­рич­ни­ны под Из­бор­ском (январь 1569 года год). В 1569/1570 - 1572/1573 годах в опа­ле. Второй вое­во­да в Ту­ле (1573-1574 годы), вое­во­да пол­ка ле­вой ру­ки (1575 год) и вое­во­да (1575-1576 годы) в Ка­ши­ре, вое­во­да в За­рай­ске (сентябрь 1576 - 1577 годы), Но­во­си­ле (1577 год), четвёртый вое­во­да боль­шо­го пол­ка в вой­ске в Ту­ле (1577 год), первый вое­во­да в Ко­кен­гау­зе­не (1578 год), третий осад­ный вое­во­да в Пско­ве во вре­мя Псков­ской обо­ро­ны 1581-1582 годов, второй вое­во­да в Смо­лен­ске (1583-1584 годы), за­тем там же четвёртый вое­во­да в «боль­шом го­ро­де» (с осе­ни 1584 года). В 1586-1591 годах слу­жил в пол­ках и го­ро­дах на реке Ока. Во вре­мя от­ра­же­ния на­бе­га крым­ско­го ха­на Га­зи-Ги­рея II второй вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в Ка­лу­ге, где за­тем был ос­тав­лен на вое­вод­ст­ве (1591 год). Уча­ст­ник Русско-шведской вой­ны 1590-1593 годов: второй вое­во­да сто­ро­же­во­го пол­ка во вре­мя цар­ско­го по­хо­да из Мо­ск­вы в Нов­го­род (декабрь 1589 - январь 1590 годов) и пе­ре­до­во­го пол­ка в по­хо­де на шведские вла­де­ния на Бал­ти­ке (зи­ма 1591/1592 годов). Со второй половины 1593 года в от­став­ке, по­стриг­ся в мо­на­хи с име­нем Ни­кандр в Тро­ице-Сер­ги­е­вом монастыря.

В 1582 году име­на З.И. и И.И. Очи­ных-Пле­щее­вых вклю­че­ны для по­ми­на­ния в Си­но­дик опаль­ных.

Из­вест­ны вну­ки А.И. Очи­на-Пле­щее­ва: Пётр Гри­горь­е­вич (? - не ра­нее 1658 года), московский дво­ря­нин (ра­нее 1643/1644 год), столь­ник (ра­нее 1618-1639 годов), в 1618 уча­ст­ник обо­ро­ны Мо­ск­вы от войск польского ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва, в 1625 году - тор­жеств на первый свадь­бе ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча, вое­во­да в Козь­мо­демь­ян­ске (1627-1628 годы), на Ва­ге (1638-1639 годы); Фё­дор Гри­горь­е­вич (? - 1668/1669 годы), московский дво­ря­нин (не ра­нее 1640 года), столь­ник (ра­нее 1621/1622 - 1640 годы), вое­во­да в Кур­мы­ше (1625 год), го­ло­ва в объ­ез­де по Мо­ск­ве (1643/1644 годы). Его внук - Фё­дор Пет­ро­вич (? - не ра­нее 1692 года), столь­ник ца­ри­цы П.Ф. Сал­ты­ко­вой (с 1686 года), по­след­ний пред­ста­ви­тель Очи­ных-Пле­щее­вых.

Из третьей ли­нии стар­шей вет­ви ро­да Плещеевых из­вес­тен по­то­мок И.Б. Пле­щее­ва в четвёртом по­ко­ле­нии - Иван Дмит­рие­вич Пле­ще­ев За­яц (Зай­ка) (? - не ра­нее 1623 года), московский дво­ря­нин (с 1605 года), на­чал служ­бу жиль­цом в 1588 году, вое­во­да в Во­ро­не­же (1603 год), Рже­ве Во­ло­ди­ме­ро­вой (1614 год), Пско­ве (1616-1617 годы) и Ниж­нем Нов­го­ро­де (1623 год).

Его двою­род­ный брат - Алек­сей Ро­ма­но­вич (? - 1606 год), околь­ни­чий (1605 год), в 1586 году, бу­ду­чи ми­тро­по­личь­им боя­ри­ном, встре­чал в южных две­рях Ус­пен­ско­го со­бо­ра Мо­с­ков­ско­го Крем­ля прие­хав­ше­го в Рос­сию ан­ти­охий­ско­го пат­ри­ар­ха Ио­а­ки­ма V. Уча­ст­ник Русско-шведской вой­ны 1590-1593 годов. Столь­ник (не позд­нее 1598 года), уча­ст­ник Зем­ско­го со­бо­ра 1598 года, из­брав­ше­го на цар­ст­во Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва. Вое­во­да в Ми­хай­ло­ве (1600 год), Шац­ке (1601 год), Прон­ске (1603 год), Нов­го­ро­де-Се­вер­ском (1604 год). В 1605 году пе­ре­шёл на сто­ро­ну Лже­дмит­рия I, в 1606 году со­слан на вое­вод­ст­во в Лив­ны, где по­пал в плен к уча­ст­ни­кам вос­ста­ния Бо­лот­ни­ко­ва 1606-07 и был каз­нён по при­ка­зу Илей­ки Му­ром­ца.

Из­вес­тен сын И.Д. Пле­щее­ва Зай­ца - Лукь­ян Ива­но­вич (? - не ра­нее 1649 года), московский дво­ря­нин (с 1627 года), вое­во­да в Рже­ве Во­ло­ди­ме­ро­вой (1626-1627 годы), в Ле­бе­дя­ни (1629-1630 годы), на Бе­ло­озе­ре (1641-1642 год), в То­роп­це (1645 год) и Великих Лу­ках (1649 год). По­след­ний пред­ста­ви­тель третий ли­нии стар­шей вет­ви ро­да Пле­щее­вых.

Ос­но­ва­тель сред­ней вет­ви ро­да Плещеевых - Иван Да­ни­ло­вич Пле­ще­ев (? - первая треть XV века). От его сы­но­вей Иг­на­тия Ива­но­ви­ча (? - не ра­нее 1448/1453 годов) и Ва­си­лия Ива­но­ви­ча (? - не ра­нее 1448/1453 годов) сред­няя ветвь ро­да Плещеевых раз­де­ли­лась на 2 ли­нии, ко­то­рые позд­нее, в свою оче­редь, раз­де­ли­лись на зна­чительное чис­ло ли­ний.

Из первый ли­нии сред­ней вет­ви ро­да Плещеевых из­вес­тен по­то­мок И.И. Пле­щее­ва в пятом по­ко­ле­нии - Гри­го­рий Ан­д­рее­вич Гла­зун (? - не ра­нее 1637 года), московский дворянин (с 1613 года), на­чал служ­бу жиль­цом в 1598 году, уча­ст­ник вы­бор­ных Зем­ских со­бо­ров (1598 и 1613 годы), столь­ник (1605-1613 годы), второй вое­во­да в Ту­ле (1614-1615 годы), осад­ный вое­во­да в Мо­ск­ве от реки Мо­ск­ва до Сер­пу­хов­ских во­рот (1616 год). Не­од­но­крат­но уча­ст­во­вал в приё­мах иностранных по­слов (1617, 1627, 1630 годы). Уча­ст­ник обо­ро­ны Мо­ск­вы от войск ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва (1618 год). Первый вое­во­да в Ту­ле (сентябрь 1618 - март 1619 годов), вое­во­да в Великих Лу­ках (1620-1621 годы), на Дви­не (1633-36 год).

Его сын - Иван Гри­горь­е­вич Пле­ще­ев-Гла­зу­нов (? - не ра­нее 1651 год), столь­ник, вое­во­да в Великих Лу­ках (1644-1645 годы), во Вла­ди­ми­ре (1650-1651 годы).

По­то­мок И.И. Пле­щее­ва в пятом по­ко­ле­нии - Иван Ва­силь­е­вич (? - 1640/1641 годы), сто­рон­ник ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го, вое­во­да в Ко­лом­не (1610-1611 годы), уча­ст­ник Пер­во­го опол­че­ния 1611 года, ко­ман­до­вал его не­боль­шим аван­гар­дом, ко­то­рый ока­зал­ся в пред­ме­сть­ях сто­ли­цы у Си­мо­нова монастыря к кон­цу дня 20 (30) мар­та, но по­тер­пел по­ра­же­ние и был от­бро­шен 21 (31) мар­та по­до­шед­шим днём ра­нее из Мо­жай­ска пол­ком Н. Стру­ся. В мар­те 1612 года спо­соб­ст­во­вал при­не­се­нию при­ся­ги в под­мос­ков­ных та­бо­рах Лже­дмит­рию III. В 1615-1621 годах не­од­но­крат­но уча­ст­во­вал в приё­мах иностранных по­слов первый вое­во­да в Тю­ме­ни (1625-1627 годы) и Мцен­ске (1630-1632 годы).

По­то­мок И.И. Пле­щее­ва в восьмом по­ко­ле­нии - Иван Ни­ки­форо­вич [1 (11) мая 1676 - 7 (18) мая 1750 годов], тайный советник (1728 год), уча­ст­ник Северной вой­ны 1700-1721 годов, гла­ва следственной кан­це­ля­рии (с 1715 года), су­дья Московского над­вор­но­го су­да (1719-1722 годы), гла­ва Со­ля­ной кон­то­ры (1720-1721 годы), ге­рольд­мей­стер (1722-1731 годы), гла­ва Дои­моч­ной кан­це­ля­рии (1727 год), пре­зи­дент Дои­моч­ной ко­мис­сии при Вер­хов­ном тай­ном со­ве­те (с 1727 года), в но­ябре 1728 года на­прав­лен в Ра­нен­бург (ны­не Ча­п­лы­гин) для про­ве­де­ния след­ствия по де­лу А.Д. Мен­ши­ко­ва.

Его двою­род­ный брат - А.Л. Пле­ще­ев.

Из по­том­ков А.Л. Пле­щее­ва из­вес­тен его пра­внук - Алек­сандр Алек­сее­вич [5 (16) июня 1777 - 10 (22) марта 1862 годов], статский советник (1845 год), ка­мер­гер (1821 год). В 1797-1799 годах слу­жил в Кол­ле­гии иностранных дел, оп­ре­де­лён в кан­це­ля­рию свет­лей­ше­го князя А.А. Без­бо­род­ко , со­про­во­ж­дал императора Пав­ла I в его за­гра­нич­ном пу­те­ше­ст­вии в ка­че­ст­ве пе­ре­вод­чи­ка. Почётный смот­ри­тель Бол­хов­ско­го уезд­но­го училища (с 1812 года). Под­дер­жи­вал дру­же­ские от­но­ше­ния с В.А. Жу­ков­ским, член «Ар­за­ма­са» (1817 год). Слу­жил в Ди­рек­ции те­ат­раль­ной (с 1819 года), с это­го же вре­ме­ни чтец императрицы Ма­рии Фё­до­ров­ны. Чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при МВД (1824-1828 годы), в 1828-1832 годах в от­став­ке. С 1832 года слу­жил на Санкт-Пе­тербургской та­мож­не, ди­рек­тор временной экс­пе­ди­ции при Экс­пе­ди­ции де­по­зит­ной кас­сы (1839-1842 годы), за­тем чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний шестого клас­са при Министерстве фи­нан­сов. По­эт и ком­по­зи­тор, ав­тор сти­хов на русском и французском язы­ках, ко­ме­дий и опер (в том числе ко­мическая опе­ра «При­ну­ж­дён­ная же­нить­ба», поставлена в 1819 году), а так­же ро­ман­сов на сти­хи Жу­ков­ско­го, Г.Р. Дер­жа­ви­на, П.А. Вя­зем­ско­го и других. Бо́ль­шая часть его не­опубликованного творчества на­сле­дия по­гиб­ла при по­жа­ре уса­деб­но­го до­ма; час­тич­но хра­нит­ся в РНБ и се­мей­ных ар­хи­вах Плещеевых.

Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Алек­сей Алек­сан­д­ро­вич [1 (13) ноября 1801 - 1842 годы], май­ор (1836 год), окон­чил Кор­пус ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния (1819 год), слу­жил в лейб-гвардии Кон­ном пол­ку (1819-1826 годы), член Северного общества (1823 год) и ячей­ки Южного общества де­каб­ри­стов в Санкт-Пе­тер­бур­ге, аре­стован в Ор­ле в со­от­вет­ствии с при­ка­зом от 31 декабря 1825 (12 января 1826 года), до­став­лен в Санкт-Пе­тер­бург, по­са­жен в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость (январь/февраль - июль 1826 года). При­ка­зом императора Ни­ко­лая I от 13 (25) июля 1826 года вы­пу­щен из за­клю­че­ния и пе­ре­ве­дён в дей­ст­вую­щую ар­мию, слу­жил в Кур­лянд­ском дра­гун­ском (с 1827 года улан­ском) пол­ку (1826-1836 годы), с 1836 года в от­став­ке.

Из второй ли­нии сред­ней вет­ви ро­да Плещеевых из­вес­тен пра­внук В.И. Пле­щее­ва - Гри­го­рий Се­мё­но­вич Крас­но́­го (? - 11 сентября 1565 года), ты­сяч­ник третий ста­тьи (1550 год) и дво­ро­вый сын бо­яр­ский (1551/1552 годы) по Вла­ди­ми­ру, пи­сец в Ря­зан­ском уезде (1552 год), вое­во­да русского вой­ска, по­слан­но­го на по­мощь князю Тем­рю­ку Ида­ро­ви­чу в Ка­бар­ду, где раз­гро­мил вос­став­ших про­тив его вла­сти чер­кас­ских кня­зей. Каз­нён оп­рич­ни­ка­ми по де­лу боя­ри­на и ко­ню­ше­го И.П. Фё­до­ро­ва. В 1582 году имя Г.С. Пле­щее­ва Крас­но­го вклю­че­но для по­ми­на­ния в Си­но­дик опаль­ных.

Его сын - Са­вин Гри­горь­е­вич (? - не ра­нее 1598 года), дво­рец­кий ми­тро­по­ли­та и пат­ри­ар­ха Ио­ва (с 1586 года).

Из­вес­тен так­же по­то­мок В.И. Пле­щее­ва в четвёртом по­ко­ле­нии - Фё­дор Ки­рил­ло­вич Смер­дов (? - но­ябрь 1632 года), московский дворянин (с 1613 года), на­чал служ­бу в 1588 году вы­бор­ным дво­ря­ни­ном по Суз­да­лю, стряп­чий с плать­ем (1606-1613 годы). Уча­ст­ник по­дав­ле­ния вос­ста­ния Бо­лот­ни­ко­ва 1606-1607 годов. В 1608 году пе­ре­шёл на сто­ро­ну Лже­дмит­рия II, от­прав­лен в Псков при­во­дить на­се­ле­ние к при­ся­ге са­мо­зван­цу, первый вое­во­да в Пско­ве (1608 год), Суз­да­ле (1608-1610 годы) и Сер­пу­хо­ве (1610-1611 годы), околь­ни­чий в Ту­шин­ском ла­ге­ре (1609-1610 годы), в 1611 году при Я.П. Са­пе­ге. В 1613 году на­прав­лен с от­ря­дом к Тих­ви­ну про­тив шве­дов, осад­ный вое­во­да в Мо­ск­ве (1616 год), вое­во­да в Бел­го­ро­де (1618-1619 годы), второй вое­во­да в То­боль­ске (1623-1625 годы), уча­ст­ник Русско-польской вой­ны 1632-1634 годов.

По­то­мок В.И. Пле­щее­ва в пятом по­ко­ле­нии - Ни­ки­фор Юрь­е­вич Черм­ный (? - не ра­нее 1649 года), московский дворянин (ра­нее 1627 года), на­чал служ­бу жиль­цом (1602/1603 годы), столь­ник (с 1606 года), вое­во­да Лже­дмит­рия II в Му­ро­ме (1609 год), уча­ст­ник взя­тия Бе­лой вой­ска­ми ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча (1613 год), вое­во­да в Ос­ко­ле (1624-1626 годы), Вер­хо­ту­рье (1629-1631 годы), уча­ст­ник Русско-польской вой­ны 1632-1634 годов (вое­во­да в Не­ве­ле, 1633 год), вое­во­да в Пу­тив­ле (1637-1639, 1648-1649 годы) и Кра­пив­не (1639-1640 годы), пол­ко­вой вое­вода в Ту­ле (1643 год). В 1644 году встре­чал за Твер­ски­ми во­ро­та­ми датского ко­ро­ле­ви­ча Воль­де­ма­ра.

Его до­че­ри: Ев­до­кия Ни­ки­фо­ров­на [? - 8 (18) апреля 1695 года], же­на князя И.Б. Реп­ни­на; Ма­рия Ни­ки­фо­ров­на (? - не ра­нее 1679 года), же­на (не ра­нее 1653 года) ка­си­мов­ско­го ца­ре­ви­ча Ва­си­лия Арас­ла­но­ви­ча. По­то­мок В.И. Пле­щее­ва в девятом по­ко­ле­нии - Фёдор Сте­па­но­вич [? - 24 июня (5 июля) 1770 года], ка­пи­тан 1 ран­га (1764 год), с 1743 года на служ­бе во фло­те, в 1748-1751 годах ко­ман­до­вал бо­том на Балтийском море, в Се­ми­лет­нюю вой­ну 1756-1763 годов уча­ст­ник ата­ки Ме­ме­ля (1757 год) и Коль­берг­ско­го де­сан­та (1760 год). В 1762 году ко­ман­до­вал различными ко­раб­ля­ми российского фло­та, уча­ст­ник первый Ар­хи­пе­лаг­ской экс­пе­ди­ции в ка­че­ст­ве флаг-ка­пи­та­на при адмирале Г.А. Спи­ри­до­ве, по­гиб при взры­ве ко­раб­ля «Свя­той Ев­ста­фий Пла­ки­да» в Чес­мен­ском сра­же­нии 1770 года.

Ос­но­ва­тель млад­шей ли­нии ро­да Плещеевых - Фё­дор Да­ни­ло­вич Пле­ще­ев Силь­ный (? - первая половина XV века). Трое из его вну­ков ста­ли ос­но­ва­те­ля­ми трёх ли­ний млад­шей вет­ви ро­да Плещеевых.

Наи­боль­шую из­вест­ность при­об­ре­ли пред­ста­ви­те­ли второй ли­нии млад­шей вет­ви ро­да Плещеевых, ос­но­ва­те­лем ко­то­рой стал Без­стуж (в кре­ще­нии Ан­д­рей год) Ан­д­рее­вич (? - не ра­нее 1470-1490-х годов), суз­даль­ский вот­чин­ник. Из­вест­ны трое его сы­но­вей, по­ме­щи­ки За­бо­ров­ско­го по­гос­та Де­рев­ской пя­ти­ны Нов­го­род­ской зем­ли, от ко­то­рых про­изо­ш­ли ещётри ли­нии этой вет­ви ро­да: Гри­го­рий Ан­д­рее­вич Ме­шок (? - не ра­нее 1543 года); Алек­сей Ан­д­рее­вич Треть­як (? - ме­ж­ду 1543 и 1551 годов); Ми­ха­ил Ан­д­рее­вич Со­ба­ка (? - не ра­нее 1543 года).

Из­вес­тен внук Г.А. Пле­щее­ва Меш­ка - Алек­сей Афа­нась­е­вич Меш­ков-Пле­ще­ев Силь­ный Лук (? - не ра­нее 1640 года), московский дворянин (не ра­нее 1627 года), на­гра­ж­дён вот­чи­ной за осад­ное си­де­ние в Мо­ск­ве про­тив войск Лже­дмит­рия II, вое­во­да в Тем­ни­ко­ве (1617 год), во Вла­ди­ми­ре (1624-1626 годы), Бе­рё­зо­ве (1632-1633 годы).

Его пле­мян­ник - Дмит­рий Гри­горь­е­вич-Бо­гда­но­вич Меш­ков-Пле­ще­ев (? - не ра­нее 1640 года), столь­ник (с 1636 года), пат­ри­ар­ший столь­ник (1627-1633 годы), вое­во­да в Пер­ми (1644-1645 годы).

По­то­мок А.А. Меш­ко­ва-Пле­щее­ва Силь­но­го Лу­ка в пятом по­ко­ле­нии - Сер­гей Ива­но­вич Пле­ще­ев (1752 - 4 февраля 1802 года), действующий тайный советник (1800 год). С 1764 года на служ­бе в во­ен. фло­те, в 1765 году ко­ман­ди­ро­ван в Ве­ли­ко­бри­та­нию для про­хо­ж­де­ния морской прак­ти­ки, в 1765-1770 годах еже­год­но пла­вал на ко­раб­лях британского фло­та у бе­ре­гов Северной Аме­ри­ки. Уча­ст­ник Ар­хи­пе­лаг­ских экс­пе­ди­ций на ко­раб­ле «Свя­той Ге­ор­гий По­бе­до­но­сец» (1770-1771 годы), в 1772 году пла­вал на ко­раб­ле «Рос­ти­слав» ме­ж­ду Ар­хи­пе­ла­гом и Ли­вор­но, осе­нью 1772 года ез­дил с тай­ной во­енной мис­си­ей в Си­рию и Па­ле­сти­ну в став­ку шей­ха Да­ге­ра и египетского сул­та­на Али-бея для ока­за­ния по­мо­щи в оса­де Яф­фы, в 1773 году слу­жил на фре­га­те «Бы­ст­рый», ко­то­рый со­вер­шил пла­ва­ние в Лю­бек для пре­про­во­ж­де­ния в Рос­сию пред­ста­ви­те­лей пра­вя­щей ди­на­стии Гес­сен-Дарм­штад­та. В 1775 году ко­ман­ди­ро­ван в Кон­стан­ти­но­поль как член по­соль­ст­ва князя Н.В. Реп­ни­на, про­из­вёл опись и про­мер пролива Дар­да­нел­лы до Кон­стан­ти­но­по­ля, в 1776 году про­из­вёл опись Си­но­па и Тра­пе­зун­да. В 1777 году ко­ман­до­вал собственной ях­той императрицы Ека­те­ри­ны II , а за­тем на­прав­лен в Шве­цию для изу­че­ния ор­га­ни­за­ции фло­та в её пор­тах. С 1781 года со­сто­ял при це­са­ре­ви­че Пав­ле Пет­ро­ви­че (бу­ду­щем императоре Пав­ле I), пре­по­да­вал гео­гра­фию его супруге - великой княгине Ма­рии Фё­до­ров­не. В 1794 году в ре­зуль­та­те кле­вет­нических слу­хов об от­но­ше­ни­ях с великой кня­ги­ней уда­лён от дво­ра це­са­ре­ви­ча, в 1796 году воз­вра­щён к не­му. Генерал-адъ­ю­тант (1797 год). С 1798 года - почётный опе­кун Московского опе­кун­ско­го со­ве­та. Вид­ный ма­сон. Член Воль­но­го российского со­б­ра­ния при Московском университете (1776 год). Ав­тор книги «Днев­ные за­пис­ки пу­те­ше­ст­вия из ар­хи­пе­лаг­ско­го, Рос­сии при­над­ле­жа­ще­го ост­ро­ва Па­ро­са, в Си­рию…» (1773 год; в 1778 году опубликовал её немецкий пе­ре­вод), пе­ре­вёл с английского языка книгу Ф. Кал­вер­та «Пу­те­ше­ст­вие анг­лий­ско­го лор­да Бал­ти­му­ра…» (опубликована в 1776 году), ав­тор-со­ста­ви­тель учеб­ни­ка по гео­гра­фии Рос­сии «Обо­зре­ние Рос­сий­ской им­пе­рии в ны­неш­нем ее но­во­уст­ро­ен­ном со­стоя­нии» (1786 год; четвёртое издание, 1793 год).

Из­вес­тен внук А.А. Пле­щее­ва Треть­я­ка - На­ум Ми­хай­ло­вич (? - не ра­нее 1616 года), московский дворянин (с 1605 года). Вы­бор­ный дво­ря­нин из Ка­ши­на (ра­нее 1598 года). Уча­ст­ник вы­бор­но­го Зем­ско­го со­бо­ра 1598 года. В 1605 году пе­ре­шёл на служ­бу к Лже­дмит­рию I. 1 (11) июня 1605 года вме­сте с Г.Г. Пуш­ки­ным на Лоб­ном мес­те за­чи­тал гра­мо­ту Лже­дмит­рия I, об­ра­щён­ную ко всем со­сло­ви­ям на­се­ле­ния Мо­ск­вы, что спро­во­ци­ро­ва­ло вос­ста­ние, в хо­де ко­то­ро­го бы­ла аре­сто­ва­на цар­ская се­мья, а так­же другие Го­ду­но­вы, Бо­яр­ская ду­ма при­зна­ла Лже­дмит­рия I за­кон­ным пра­ви­те­лем Русского государствва. Позд­нее, оп­рав­ды­ва­ясь за своё по­ве­де­ние, в ме­ст­нических де­лах ут­вер­ждал, что его, свя­зан­но­го, не­во­лею при­вез­ли из Ор­ла в Мо­ск­ву. В 1606 году под­дер­жал вы­сту­п­ле­ние князя Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го про­тив са­мо­зван­ца. Су­дья Хо­лопь­е­го при­ка­за (1606-1607 годы). Уча­ст­ник тор­жеств на свадь­бе ца­ря Ва­си­лия Шуй­ско­го [17 (27) января 1608 года]. Уча­ст­ник Пер­во­го опол­че­ния 1611 года. Второй вое­во­да в То­боль­ске (1613-1615 годы). На­гра­ж­дён за осад­ное си­де­ние в Мо­ск­ве про­тив войск И.И. Бо­лот­ни­ко­ва и Лже­дмит­рия II.

Его пра­внук - Ан­д­рей Гри­горь­е­вич (1677 - не ра­нее 1739 года), полковник (1729 год), с 1698 годам - жи­лец, уча­ст­ник Северной вой­ны 1700-1721 годов, вое­во­да Псков­ской провинции (1730-1733 год), ви­це-гу­бер­на­тор Си­бир­ской губернии в Ир­кут­ске (1733-1736 годы).

По­то­мок Н.М. Пле­щее­ва в шестом по­ко­ле­нии - Ни­ко­лай Сер­гее­вич [май 1786 - 15 (27) марта 1832 года], титулярный советник (1807/1808 годы), слу­жил в Министерстве народного про­све­ще­ния (1802-1809 годы), кан­це­ля­рии Главного управ­ле­ния для ре­ви­зии сче­тов (1812-1813 год), Государственной экс­пе­ди­ции для ре­ви­зии сче­тов (1813-1816 годы), над­зи­ра­тель пи­тей­но­го сбо­ра в городе Ко­ло­г­рив Ко­ст­ром­ской губернии (1818-1820 годы), со­вет­ник Ко­ст­ром­ской ка­зён­ной па­ла­ты по управ­ле­нию пи­тей­но­го сбо­ра (1820-1824 годы), чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при Ар­хан­гель­ском, Во­ло­год­ском и Оло­нец­ком генерал-гу­бер­на­то­ре (1824-1826 годы), исполняющий должность ни­же­го­род­ско­го обер-фор­мей­сте­ра (1826-1828 годы), ни­же­го­род­ский гу­берн­ский лес­ни­чий (1828-1832 годы).

Его един­ст­вен­ный сын - А.Н. Пле­ще­ев. Его сы­но­вья: Алек­сандр Алек­сее­вич [7 (19) октября 1858 - 5 декабря 1944 года], ак­тёр, жур­на­лист, те­ат­раль­ный кри­тик, дра­ма­тург, в 1879 году де­бю­ти­ро­вал в Ма­лом те­ат­ре, в 1883 году иг­рал в Алек­сан­д­рин­ском те­ат­ре в Санкт-Пе­тер­бур­ге, ав­тор ста­тей о за­ку­лис­ном бы­те и на другие темы, действующий член По­пе­чи­тель­но­го со­ве­та при­юта прин­ца П.Г. Оль­ден­бург­ско­го (с 1899 года), ди­рек­тор русской дра­ма­тической труп­пы в Вар­ша­ве (1907-1909 годы), с 1912 года по­мощ­ник ди­рек­то­ра те­ат­раль­ной шко­лы Литературно-ху­дожественного общества (шко­лы А.С. Су­во­ри­на), с 1919 года в эми­гра­ции, с середины 1920-х годов обос­но­вал­ся в Па­ри­же. Ав­тор свяше 30 од­но­акт­ных пьес, очер­ков, книга «Наш ба­лет. 1673-1899 годы» (второе издание, 1899 год; пер­вая ра­бо­та по ис­то­рии русского ба­ле­та), книг ме­муа­ров [«Что вспом­ни­лось», 1914 год; «Что вспом­ни­лось. (За 50 лет)», 1931 год; «Под се­нию ку­лис…», 1936]; Ни­ко­лай Алек­сее­вич [17 (29) марта 1863 - 1932 годы], действующий статский советник (1907 год), в зва­нии ка­мер­ге­ра (1913 год), в 1881-1891 годах слу­жил в лейб-гвардии Пав­лов­ском пол­ку, с 1891 года в от­став­ке, жил в ку­п­лен­ном им совместно с от­цом име­нии Шан­та­ло­во в Ро­славль­ском уезда Смо­лен­ской губернии, на­ла­дил там об­раз­цо­вое хо­зяй­ст­во (вклю­чая пло­до­вый пи­том­ник, па­се­ку, мас­ло­дель­ный за­вод и так далее), в 1893 году от­крыл там сельскохозяйственную шко­лу (на­зва­на Пле­ще­ев­ской в честь А.Н. Пле­щее­ва), в 1910-х годах управ­ляю­щий кон­то­рой Дво­ра и сек­ре­тарь великого князя Пет­ра Ни­ко­лае­ви­ча.

Из­вес­тен стар­ший двою­род­ный брат А.Н. Пле­щее­ва - Алек­сандр Пав­ло­вич [1793 - 4 (16) июля 1867 года], генерал-майор (1839 год). Окон­чил второй ка­дет­ский кор­пус (1814 год), уча­ст­ник по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 года, командир шестой (1832-1835 год) и пятой (1835-1841 год) артиллерийских бри­гад, в 1841-1846 годах уча­ст­во­вал в Кавказской вой­не 1817-1864 годов, командир первый бри­га­ды двалцатой пехотной ди­ви­зии (1841-1842 годы), уча­ст­ник бо­ёв с гор­ца­ми в со­ста­ве Чеченского от­ря­да, в 1842-1844 годах со­сто­ял при ко­мандовании вой­ска­ми Кавказской ли­нии, в 1842 году уча­ст­во­вал в по­хо­де про­тив абад­зе­хов, командующий второй бри­га­ды Грузинских ли­ней­ных ба­таль­о­нов (1844-1846 годы), с 1846 года в от­став­ке.

Его пле­мян­ник - Алек­сей Пав­ло­вич [10 (22) февраля 1827 - 20 июля (1 августа) 1890 года], ка­пи­тан-лейтенант (1862 год). Окон­чил Морской ка­дет­ский кор­пус (1844 год), слу­жил на Балтийском фло­те, уча­ст­ник Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов, в том числе обо­ро­ны Свеа­бор­га (1854-1855 годы) и Крон­штад­та (1856 год) на ко­раб­ле «Ие­зе­ки­иль» от британско-французского фло­та, в 1858-1862 годах слу­жил на тор­го­вых су­дах, с 1862 года в бес­сроч­ном от­пус­ке, с 1871 года в от­став­ке, вла­де­лец ро­до­во­го име­ния Плещеевых в селе Чер­но­зе­рье Мок­шан­ско­го уезда Пен­зен­ской губурнии, в ко­то­ром бы­ло на­ла­же­но об­раз­цо­вое хо­зяй­ст­во, за­ве­щал его сво­ему двою­род­но­му дя­де - А.Н. Пле­щее­ву.

Из­вест­ны пра­вну­ки А.А. Пле­щее­ва Тре­ть­я­ка: Лев Афа­нась­е­вич (? - 1645 год), столь­ник (с 1606 года), ком­нат­ный столь­ник (1618 год), сто­рон­ник ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го (1606-1608 годы), уча­ст­ник по­дав­ле­ния вос­ста­ния Бо­лот­ни­ко­ва 1606-1607 годы. В 1608 году пе­ре­шёл в Ту­шин­ский лагерь, по­жа­ло­ван польским ко­ро­лём Си­гиз­мун­дом III в крав­чие, в 1609 году - уча­ст­ник оса­ды Трои­це-Сер­гие­ва монастыря, в 1610 году с от­ря­дом из Бе­жец­ко­го Вер­ха при­был в Нов­го­род на по­мощь И.М. Сал­ты­ко­ву для при­ве­де­ния нов­го­род­цев к при­ся­ге ко­ро­ле­ви­чу Вла­ди­сла­ву, в 1611 году по­жа­ло­ван Си­гиз­мун­дом III в оруж­ни­чие. В 1612 году пе­ре­шёл на сто­ро­ну Вто­ро­го опол­че­ния 1611-1612 годов. Не­од­но­крат­но уча­ст­во­вал в приё­мах иностранных по­слов, ис­пол­нял обя­зан­но­сти крав­че­го (1615-1625 годы), в 1624 и 1626 годах на­хо­дил­ся в со­ста­ве цар­ско­го «по­ез­да» на свадь­бах ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча. Вое­во­да в Уфе (1640-1641 годы), первый вое­во­да в Са­ма­ре (1643-1644 годы);

Иван Афа­нась­е­вич (? - 1629/1630 годы), ком­нат­ный столь­ник (1618 год), чаш­ник ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча (не позд­нее 1616/1617 годов).

Их двою­род­ный брат - Ле­он­тий Сте­па­но­вич [? - 25 мая (4 июня) 1648 года], московский дворянин (не позд­нее 1626 года), вое­во­да в Во­ло­где (1635-1636 годы), в 1640 году вме­сте с сы­ном Ива­ном под­верг­нут пыт­ке боя­ри­ном князем Б.А. Реп­ни­ным по об­ви­не­нию «в ве­дов­ст­ве и во­ров­ст­ве», в 1641-1645 годах в ссыл­ке в Си­би­ри за взят­ки. Первый су­дья Зем­ско­го при­ка­за (1646-1648 годы). Вхо­дил в при­двор­ную груп­пи­ров­ку бо­яр Б.И. Мо­ро­зо­ва и его тес­тя И.Д. Ми­ло­слав­ско­го. Уча­ст­ник тор­жеств на свадь­бе ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча (1648 год). Во вре­мя Со­ля­но­го бун­та 1648 года об­ви­нён вос­став­ши­ми в не­од­но­крат­ном зло­упот­реб­ле­нии слу­жеб­ным по­ло­же­ни­ем, вы­мо­га­тель­ст­ве и взят­ках, вы­дан «на казнь» и убит разъ­я­рён­ной тол­пой в Крем­ле.

Из­вест­ны сы­но­вья Л.А. Пле­щее­ва: Ан­д­рей Льво­вич (? - 1655 год), столь­ник (с 1620 года), го­ло­ва у стре­лец­ких со­тен во вре­мя приё­мов персидских по­слов (1625, 1635, 1650 годы), ли­товских по­слов (1637, 1649 год), крым­ских по­слов (1638 год), шведских и датских по­слов (1650 год), английского по­сла (1650 год). Вое­во­да в Яран­ске (1640 год), второй вое­во­да пе­ре­до­во­го пол­ка в Бел­го­ро­де (1641 год). В 1643 году от­прав­лен в Уфу для во­енные дей­ст­вий про­тив кал­мы­ков. Второй вое­во­да в Са­ма­ре (1643-44 год), вое­во­да в Кар­по­ве (1646; во вре­мя строи­тель­ст­ва кре­по­сти год), Яб­ло­но­ве (1646-1647 год), Кур­ске (1647 год), Одое­ве (1652 год), на Тер­ках (1653-1655 годы). В 1650 году пол­ко­вой вое­во­да в Мцен­ске; Ми­ха­ил Льво­вич [? - 23 октября (2 ноября) 1683 года], боя­рин (с 1682 года), столь­ник (с 1645 года), не­од­но­крат­но уча­ст­во­вал в приё­ме иностр. по­слов, уча­ст­ник Русско-польской вой­ны 1654-1667 годов, чаш­ник (с 1667/1668 годов), вое­во­да в Са­ран­ске (1671 год), первый вое­во­да в Ка­за­ни (1677-1679 годы), сто­рон­ник Ми­ло­слав­ских, в 1676 году по­лу­чил от ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча тур­ский зо­лот­ной каф­тан из гар­де­ро­ба по­кой­но­го ца­ре­ви­ча Алек­сея Алек­сее­ви­ча, первый су­дья при­ка­за Боль­шой Каз­ны (1682-1683 годы).

Из­вес­тен их пле­мян­ник - Фё­дор Фё­до­ро­вич [1677 - 22 ноября(3 декабря) 1701 года], в 1694 году со­про­во­ж­дал ца­ря Пет­ра I в его пу­те­ше­ст­вии в Ар­хан­гельск, уча­ст­ник Азов­ских по­хо­дов 1695-1696 годов, в 1697-1698 годах совместно с Пет­ром I изу­чал ко­ра­бель­ное де­ло на Ост-Инд­ской вер­фи в Ам­стер­да­ме, за­тем за­ни­мал­ся за­куп­кой ору­жия, най­мом гол­ланд­цев на русскую служ­бу, спо­соб­ст­во­вал при­гла­ше­нию в Рос­сию адмирала К. Крюй­са. В Ам­стер­да­ме че­рез Плещеева шла вся поч­то­вая кор­рес­пон­ден­ция, ад­ре­со­ван­ная ца­рю.

Род Плещеевых вне­сён в четвёртую и шестую час­ти дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Во­ро­неж­ской, Мо­с­ков­ской, Ор­лов­ской, Пен­зен­ской и Там­бов­ской гу­бер­ний.

Дополнительная литература:

Ива­нов [П. И.] Ал­фа­вит­ный ука­за­тель фа­ми­лий и лиц, упо­ми­нае­мых в бо­яр­ских кни­гах, хра­ня­щих­ся в первом от­де­ле­нии Мо­с­ков­ско­го ар­хи­ва Ми­ни­стер­ст­ва юс­ти­ции, с обо­зна­че­ни­ем слу­жеб­ной дея­тель­но­сти ка­ж­до­го ли­ца и го­дов со­стоя­ния в за­ни­мае­мых долж­но­стях. М., 1853;

Ло­ба­нов-Рос­тов­ский А.Б. Рус­ская ро­до­слов­ная кни­га. второе изд. СПб., 1895. Т. 1-2;

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