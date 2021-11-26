ИОВ (ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ)
ИОВ - первый патриарх Московский и всея Руси (1589-1605 годы), духовный писатель, святой Русской православной церкви.
Из посадских людей. Обучался грамоте в Успенском монастыре города Старица, где в 1556 году принял монашество. Около 1569 года, по приказу Ивана IV Васильевича Грозного, возведён в архимандриты того же монастыря. С 1571 года настоятель московского Симонова монастыря, с 1575 года - Новоспасского монастыря. С апреля 1581 года епископ Коломенский, с января 1586 года архиепископ Ростовский. При поддержке Бориса Фёдоровича Годунова в 1587 году возведён на Московскую митрополичью кафедру вместо низложенного митрополита Дионисия, вступившего в конфликт с царём Фёдором Ивановичем. 26 января (5 февраля)1589 года Иов был выбран царём Фёдором Ивановичем из трёх предложенных Освященным собором кандидатов и поставлен в патриархи при участии патриарха Константинопольского Иеремии II с титулами «Московский и всея России и северных стран», «Владимиро-Московский и всея Руси и всех гиперборейских земель и всего Северного края», «Владимирский, Московский и всея Руси». В 1590 году в Константинополе была соборно утверждена каноническая самостоятельность русской Церкви, определено пятое в патриаршем поместном диптихе место Московской кафедры - после Иерусалимской. Это решение подтвердил Великий Константинопольский собор 1593 года.
Патриарх Иов принимал непосредственное участие в решении важных государственных дел совместно с царём и боярами. Усилил надзор за московским духовенством и его нравственным состоянием: в Москве, в целях водворения большего благочиния в низшем духовенстве, в 1592 году было назначено 8 поповских старост и им в помощь предоставлено 4 десятских диакона для надзора за духовенством, которым предписывалось ежедневно собираться и об обнаруженных негативных явлениях доносить патриарху. Занимался обустройством уже существующих православных храмов (преимущественно на собственные средства и на царские вклады), вёл активную строительную политику: только в Москве в период с 1592 по 1600 годы было возведено 12 храмов. По благословению патриарха Иова в Москве был основан Донской монастырь. Иов поддерживал миссионерство в Поволжье и в Сибири, а также в Кахети. Установил церковные праздники в честь трёх святителей Московских (Петра, Алексия и Ионы), святого Иосифа Волоцкого (1591 год, канон и служба в связи с этим праздником написаны самим Иовом), осуществил канонизацию Василия Блаженного (1588 год), Антония Римлянина (1597 год), Корнилия Комельского (1600 год) и др.
Способствовал избранию на российский престол в 1598 году Б.Ф. Годунова. Иов не только организовал созыв Освященного и Земского соборов, но и активно влиял на принятие благоприятного для Годунова решения. Под руководством Иова шла подготовка документов об избрании Годунова на царство. После его смерти безуспешно поддерживал царя Фёдора Борисовича. Отказался присягнуть Лжедмитрию I, составлял обличительные грамоты против него, предал его анафеме. В июне 1605 году насильственно низложен и сослан в Старицу. По вызову царя Василия Ивановича Шуйского и патриарха Гермогена в феврале 1607 года патриарх Иов приезжал в Москву для принятия всенародного церковного покаяния в Успенском соборе Московского Кремля. Погребён в Успенском соборе Старицкого монастыря; перезахоронен в Успенском соборе Московского Кремля в 1652 году.
Иов - автор «Повести о честнем житии царя и великого князя Феодора Иоанновича всея Русии»; посланий к царю Фёдору Ивановичу и царице Ирине, царю Борису Годунову; грамот и поучений. В своих сочинениях чётко разделял духовное и светское начала, утверждая, что «два великия начала от Бога установлены в мире: священство и царство». Тяготел к художественной манере митрополита Макария с её панегирическими портретами, торжественной эмоциональностью, сложными синтаксическими конструкциями и утяжелённым цветистым языком. При патриархе Иове впервые на Руси были изданы Триодь Постная (1589 год), Триодь Цветная (1591 год), Октоих (1594 год), Чиновник архиерейского служения (1600 год), Минея Общая (1600 год), Служебник (1602 год).
По благословению патриарха Пимена и Священного Синода РПЦ, имя святителя Иова вошло в Собор Тверских святых (первое празднование Собора Тверских святых состоялось в июле 1979 года). Для всероссийского почитания святитель Иов был канонизирован на Архиерейском соборе РПЦ (1989 год). Дни памяти - 5(18) апреля, 19 июня (2 июля), 5(18) октября.
Иллюстрация:
Патриарх Иов. Портрет из «Титулярника». 1672. Российский государственный архив древних актов (Москва). Архив БРЭ.