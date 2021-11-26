ИОВ (ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ)

ИОВ - пер­вый пат­ри­арх Мо­с­ков­ский и всея Ру­си (1589-1605 годы), ду­хов­ный пи­са­тель, свя­той Русской пра­во­слав­ной церк­ви.

Из по­сад­ских лю­дей. Обу­чал­ся гра­мо­те в Ус­пен­ском монастыре города Ста­ри­ца, где в 1556 году при­нял мо­на­ше­ст­во. Около 1569 года, по при­ка­зу Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го , воз­ве­дён в ар­хи­ман­д­ри­ты то­го же мо­на­сты­ря. С 1571 года на­стоя­тель московского Си­мо­но­ва монастыря, с 1575 года - Но­во­спас­ско­го монастыря. С апреля 1581 года епи­скоп Ко­ло­мен­ский, с января 1586 года ар­хи­епи­скоп Рос­тов­ский. При под­держ­ке Бо­ри­са Фёдо­ро­ви­ча Го­ду­но­ва в 1587 году воз­ве­дён на Мо­с­ков­скую ми­тро­по­ли­чью ка­фед­ру вме­сто ни­зло­жен­но­го митрополита Дио­ни­сия, всту­пив­ше­го в конф­ликт с ца­рём Фё­до­ром Ива­но­ви­чем. 26 января (5 февраля)1589 года Иов был вы­бран ца­рём Фё­до­ром Ива­но­ви­чем из трёх пред­ло­жен­ных Ос­вя­щен­ным со­бо­ром кан­ди­да­тов и по­став­лен в пат­ри­ар­хи при уча­стии пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Ие­ре­мии II с ти­ту­ла­ми «Мо­с­ков­ский и всея Рос­сии и се­вер­ных стран», «Вла­ди­ми­ро-Мо­с­ков­ский и всея Ру­си и всех ги­пер­бо­рей­ских зе­мель и все­го Се­вер­но­го края», «Вла­ди­мир­ский, Мо­с­ков­ский и всея Ру­си». В 1590 году в Кон­стан­тино­по­ле бы­ла со­бор­но ут­вер­жде­на ка­но­ническая са­мо­стоя­тель­ность русской Церк­ви, оп­ре­де­ле­но пя­тое в пат­ри­ар­шем по­ме­ст­ном дип­ти­хе ме­сто Мо­с­ков­ской ка­фед­ры - по­сле Ие­ру­са­лим­ской. Это ре­ше­ние под­твер­дил Ве­ли­кий Кон­стан­ти­но­поль­ский со­бор 1593 года.

Пат­ри­арх Иов при­ни­мал не­по­сред­ст­вен­ное уча­стие в ре­ше­нии важ­ных государственных дел совместно с ца­рём и боя­ра­ми. Уси­лил над­зор за московским ду­хо­вен­ст­вом и его нравственным со­стоя­ни­ем: в Мо­ск­ве, в це­лях во­дво­ре­ния боль­ше­го бла­го­чи­ния в низ­шем ду­хо­вен­ст­ве, в 1592 году бы­ло на­зна­че­но 8 по­пов­ских ста­рост и им в по­мощь пре­дос­тав­ле­но 4 де­сят­ских диа­ко­на для над­зо­ра за ду­хо­вен­ст­вом, ко­то­рым пред­пи­сы­ва­лось еже­днев­но со­би­рать­ся и об об­на­ру­жен­ных не­га­тив­ных яв­ле­ни­ях до­но­сить пат­ри­ар­ху. За­ни­мал­ся обу­ст­рой­ст­вом уже су­ще­ст­вую­щих пра­во­слав­ных хра­мов (пре­имущественно на собственные сред­ст­ва и на цар­ские вкла­ды), вёл ак­тив­ную строительную по­ли­ти­ку: толь­ко в Мо­ск­ве в пе­ри­од с 1592 по 1600 годы бы­ло воз­ве­де­но 12 хра­мов. По бла­го­сло­ве­нию пат­ри­ар­ха Иова в Мо­ск­ве был ос­но­ван Дон­ской мо­на­стырь . Иов под­дер­жи­вал мис­сио­нер­ст­во в По­вол­жье и в Си­би­ри, а так­же в Ка­хе­ти. Ус­та­но­вил цер­ков­ные празд­ни­ки в честь трёх свя­ти­те­лей Мо­с­ков­ских (Пет­ра, Алек­сия и Ио­ны), святого Ио­си­фа Во­лоц­ко­го (1591 год, ка­нон и служ­ба в свя­зи с этим празд­ни­ком на­пи­са­ны са­мим Иовом), осу­ще­ст­вил ка­но­ни­за­цию Ва­си­лия Бла­жен­но­го (1588 год), Ан­то­ния Рим­ля­ни­на (1597 год), Кор­ни­лия Ко­мель­ско­го (1600 год) и др.

Спо­соб­ст­во­вал из­бра­нию на российский пре­стол в 1598 году Б.Ф. Го­ду­но­ва. Иов не толь­ко ор­га­ни­зо­вал со­зыв Ос­вя­щен­но­го и Зем­ско­го со­бо­ров, но и ак­тив­но вли­ял на при­ня­тие бла­го­при­ят­но­го для Го­ду­но­ва ре­ше­ния. Под руководством Иова шла под­го­тов­ка до­ку­мен­тов об из­бра­нии Го­ду­но­ва на цар­ст­во. Пос­ле его смер­ти без­ус­пеш­но под­дер­жи­вал ца­ря Фё­до­ра Бо­ри­со­ви­ча. От­ка­зал­ся при­сяг­нуть Лже­дмит­рию I , со­став­лял об­ли­чительные гра­мо­ты про­тив не­го, пре­дал его ана­фе­ме. В ию­не 1605 году на­силь­ст­вен­но низ­ло­жен и со­слан в Ста­ри­цу. По вы­зо­ву ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го и пат­ри­ар­ха Гер­мо­ге­на в феврале 1607 года пат­ри­арх Иов при­ез­жал в Мо­ск­ву для при­ня­тия все­на­род­но­го цер­ков­но­го по­кая­ния в Ус­пен­ском со­бо­ре Мо­с­ков­ско­го Крем­ля. По­гре­бён в Ус­пен­ском со­бо­ре Ста­риц­ко­го монастыря; пе­ре­за­хо­ро­нен в Ус­пен­ском со­бо­ре Мо­с­ков­ско­го Крем­ля в 1652 году.

Иов - ав­тор «По­вес­ти о че­ст­нем жи­тии ца­ря и ве­ли­ко­го кня­зя Фео­до­ра Ио­ан­но­ви­ча всея Ру­сии»; по­сла­ний к ца­рю Фё­до­ру Ива­но­ви­чу и ца­ри­це Ири­не, ца­рю Бо­ри­су Го­ду­но­ву; гра­мот и по­уче­ний. В сво­их со­чи­не­ни­ях чёт­ко раз­де­лял ду­хов­ное и свет­ское на­ча­ла, ут­вер­ждая, что «два ве­ли­кия на­ча­ла от Бо­га ус­та­нов­ле­ны в ми­ре: свя­щен­ст­во и цар­ст­во». Тя­го­тел к ху­дожественной ма­не­ре митрополита Ма­ка­рия с её па­не­ги­рическими порт­ре­та­ми, тор­жественной эмо­цио­наль­но­стью, слож­ными син­так­сическими кон­ст­рук­ция­ми и утя­же­лён­ным цве­ти­стым язы­ком. При пат­ри­ар­хе Иове впер­вые на Ру­си бы­ли из­да­ны Триодь По­ст­ная (1589 год), Триодь Цвет­ная (1591 год), Ок­то­их (1594 год), Чи­нов­ник ар­хие­рей­ско­го слу­же­ния (1600 год), Ми­нея Об­щая (1600 год), Слу­жеб­ник (1602 год).

По бла­го­сло­ве­нию пат­ри­ар­ха Пи­ме­на и Свя­щен­но­го Си­но­да РПЦ, имя свя­ти­те­ля Иова вошло в Со­бор Твер­ских свя­тых (пер­вое празд­но­ва­ние Со­бо­ра Твер­ских свя­тых со­стоя­лось в ию­ле 1979 года). Для все­российского по­чи­та­ния свя­ти­тель Иов был ка­но­ни­зиро­ван на Ар­хие­рей­ском со­бо­ре РПЦ (1989 год). Дни па­мя­ти - 5(18) ап­ре­ля, 19 ию­ня (2 ию­ля), 5(18) ок­тяб­ря.

Иллюстрация:

Пат­ри­арх Иов. По­рт­рет из «Ти­ту­ляр­ни­ка». 1672. Рос­сий­ский го­су­дар­ст­вен­ный ар­хив древ­них ак­тов (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.