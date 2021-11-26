КАПРАЛ
КАПРАЛ (французское caporal; от итальянского caporale, от capo - голова, глава) - унтер-офицерский чин в российской армии в XVII-XIX веках.
Воинское звание младшего командного состава в некоторых иностранных армиях (США, Великобритании, Франции, Италии и других). В России под названием «корпорал» (нередко назывался на русский лад подпятидесятником) появился с учреждением полков нового строя и впервые был упомянут в воинском уставе «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» (1647 год). В кирасирских (1731-1796 года) и карабинерных (1763-1796 года) полках существовало звание ефрейт-Капрал, которое присваивалось военнослужащим, выполнявшим обязанности помощника знаменосца. В 1-й половине XIX века заменено званием отделённого (младшего) унтер-офицера.