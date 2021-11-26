ИОВ ПОЧАЕВСКИЙ

ИОВ ПОЧАЕВСКИЙ (в ми­ру Иван Же­ле­зо) - хри­сти­ан­ский под­виж­ник, свя­той Русской пра­во­слав­ной церк­ви.

Из се­мьи пра­во­слав­но­го шлях­ти­ча-ру­си­на. Со­глас­но жи­тию, в воз­рас­те 10 лет при­шёл в Угор­ниц­кий Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский монастырь в Кар­па­тах, где че­рез два го­да был по­стри­жен в мо­на­хи с име­нем Иов. В воз­ра­сте около 30 лет ру­ко­по­ло­жен в сан свя­щен­ни­ка и вско­ре по­стри­жен в схи­му с име­нем Ио­анн. Около 1582-1583 годах, по при­гла­ше­нию князя К.К. Ост­рож­ско­го, стал игу­ме­ном Ду­бен­ско­го Кре­сто­воз­дви­жен­ско­го монастыря (город Дуб­но, Во­лынь), рас­по­ло­жен­но­го во вла­де­ни­ях кня­зя. Около 1604 года, тя­го­тясь игу­мен­ст­вом и стре­мясь к уе­ди­не­нию, ос­та­вил Ду­бен­скую оби­тель и пе­ре­се­лил­ся на По­ча­ев­скую го­ру (юг Во­лы­ни). Ве­ро­ят­но, на ре­ше­ние Иова Почаевского пе­ре­се­лить­ся в По­ча­ев по­влия­ло и то, что князь Ост­рож­ский к это­му вре­ме­ни фак­ти­че­ски ото­шёл от ак­тив­ной дея­тель­но­сти, а его по­том­ки, пе­ре­шед­шие в ка­то­ли­цизм по­сле за­клю­чения Брест­ской унии 1596 года, ста­ли со­дей­ст­во­вать рас­про­стра­не­нию уни­ат­ст­ва на ро­до­вых зем­лях.

Ко вре­ме­ни при­хо­да Иова Почаевского на По­ча­ев­скую го­ру там, по су­ти, не бы­ло мо­на­сты­ря. Про­цесс фор­ми­ро­ва­ния об­ще­жи­тель­ной По­ча­ев­ской оби­те­ли в начале XVII века толь­ко на­чи­нал­ся. Бла­го­да­ря ду­хов­ным под­ви­гам и вы­со­ко­му ав­то­ри­те­ту Иова Почаевского сре­ди пра­во­слав­ных Ре­чи По­спо­ли­той, бра­тия По­ча­ев­ско­го Ус­пен­ско­го монастыря зна­чи­тель­но уве­ли­чи­лась, а са­ма оби­тель вско­ре по­лу­чи­ла ши­ро­кую из­вест­ность, ей ста­ли ока­зы­вать по­кро­ви­тель­ст­во и де­лать в неё бо­га­тые зе­мель­ные и де­неж­ные вкла­ды пред­ста­вите­ли пра­во­слав­ной шлях­ты. Тру­да­ми преподобного Ио­ва в мо­на­сты­ре на мес­те де­ревянной Ус­пен­ской церк­ви был по­стро­ен ка­мен­ный Тро­иц­кий со­бор (ос­вя­щён в 1649 году), от­кры­ты шко­ла и ти­по­гра­фия. Не­за­дол­го до кон­чи­ны преподобного Ио­ва мо­на­стырь был об­не­сён ка­мен­ной сте­ной. В ка­че­ст­ве игу­ме­на Иов уча­ст­во­вал в Ки­ев­ском со­бо­ре 1628 года, где бы­ли осу­ж­де­ны уни­ат­ские на­строе­ния Ме­ле­тия (Смот­риц­ко­го).

Пре­по­доб­ный скон­чал­ся в воз­рас­те 100 лет. По­чи­та­ние Иова Почаевского в западнорусских зем­лях бы­ло очень ве­ли­ко и про­дол­жа­лось да­же по­сле то­го, как в 1720 году По­ча­ев­ский монастырь был за­нят уни­ат­ски­ми мо­на­ха­ми-ба­зи­лиа­на­ми. Из­вест­но, что по­след­ние, вви­ду все­об­ще­го бла­го­го­ве­ния пе­ред па­мя­тью Иова Почаевского, пред­при­ни­ма­ли по­пыт­ку его ка­но­ни­за­​ции , но по­лу­чи­ли в Ва­ти­ка­не от­каз. В 1831 году По­ча­ев­ский монастырь вновь стал пра­во­слав­ным, и в 1833 году, с раз­ре­ше­ния императора Ни­ко­лая I и бла­го­сло­ве­ния Свя­тей­ше­го Си­но­да, со­стоя­лось тор­же­ст­вен­ное от­кры­тие мо­щей преподобного Ио­ва для все­об­ще­го по­кло­не­ния.

Дни па­мя­ти преподобного Ио­ва 6(19) мая, 28 ав­гу­ста (10 сен­тяб­ря) и 28 ок­тяб­ря (10 но­яб­ря).

Сочинения:

Бе­се­ды и по­уче­ния… По­ча­ев, 1884;

Пче­ла По­ча­ев­ская. Из­бор­ник на­зи­да­тель­ных по­уче­ний и ста­тей. По­ча­ев, 1884.