ИОАСАФ II

ИОАСАФ II - пат­ри­арх Мо­с­ков­ский и всея Ру­си (1667-1672 годы).

Ро­дом из Твер­ско­го края. Ар­хи­ман­д­рит Ро­ж­де­ст­вен­ско­го Вла­ди­мир­ско­го (1654-1656 годы) и Трои­це-Сер­гие­ва (1656-1666 годы) мо­на­сты­рей. По­став­лен на пат­ри­ар­ше­ст­во «все­лен­ски­ми» пат­ри­ар­ха­ми Паи­си­ем Алек­сан­д­рий­ским и Ма­ка­ри­ем Ан­ти­охий­ским по­сле со­бор­но­го осу­ж­де­ния и от­стра­не­ния пат­ри­ар­ха Ни­ко­на . На со­бо­ре 1667 года при ак­тив­ном уча­стии Иоасафа II бы­ли под­твер­жде­ны но­вые об­ря­ды, при­ня­тые при Ни­ко­не, при­вер­жен­цы «ста­рых об­ря­дов» бы­ли пре­да­ны «со­бор­но­му про­кля­тию». При­ни­мал ме­ры для по­все­ме­ст­но­го про­ве­де­ния бо­го­слу­же­ний по но­вым кни­гам; при его уча­стии одоб­ре­ны ис­прав­лен­ные Ни­ко­ном кни­ги, из­ме­не­ны цер­ков­ные служ­бы, ут­вер­жде­ны цер­ков­ные ус­та­вы и треб­ни­ки, от­ме­не­но пе­ре­кре­щи­ва­ние лиц, пе­ре­шед­ших в пра­во­сла­вие из ка­то­ли­че­ст­ва , из­да­ны пра­ви­ла по­ве­де­ния для ду­хо­вен­ст­ва.

Пред­при­ни­мал уси­лия по про­ве­де­нию в жизнь за­пре­тов, вве­дён­ных со­бо­ром 1667 года: не при­зна­вать не­тлен­ные те­ла свя­ты­ми без дос­то­вер­ных ос­ви­де­тель­ст­во­ва­ний; не про­из­во­дить суд, не ра­бо­тать и не тор­го­вать в празд­нич­ные дни; не по­зво­лять свя­щен­ни­кам ехать с кре­стом пе­ред сва­деб­ным по­ез­дом, в ко­то­ром при­сут­ст­ву­ют ско­мо­ро­хи, слыш­ны му­зы­ка и пе­ние. В 1668 году под­верг на­ка­за­нию свя­щен­ни­ков, слу­жа­щих по ста­рым кни­гам. По­кро­ви­тель­ство­вал куль­тур­но-про­све­ти­тель­ным на­чи­на­ни­ям Си­ме­о­на По­лоц­ко­го , а так­же спо­соб­ст­во­вал ук­ре­п­ле­нию доб­ро­со­сед­ских от­но­ше­ний с украинскими зем­ля­ми. Со­ста­вил пра­ви­ла ико­но­пи­са­ния (1668 год). Спо­соб­ст­во­вал мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти в Си­би­ри.

По­гре­бён в Ус­пен­ском со­бо­ре Мо­с­ков­ско­го Крем­ля.