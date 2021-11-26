ИОАСАФ II
ИОАСАФ II - патриарх Московский и всея Руси (1667-1672 годы).
Родом из Тверского края. Архимандрит Рождественского Владимирского (1654-1656 годы) и Троице-Сергиева (1656-1666 годы) монастырей. Поставлен на патриаршество «вселенскими» патриархами Паисием Александрийским и Макарием Антиохийским после соборного осуждения и отстранения патриарха Никона. На соборе 1667 года при активном участии Иоасафа II были подтверждены новые обряды, принятые при Никоне, приверженцы «старых обрядов» были преданы «соборному проклятию». Принимал меры для повсеместного проведения богослужений по новым книгам; при его участии одобрены исправленные Никоном книги, изменены церковные службы, утверждены церковные уставы и требники, отменено перекрещивание лиц, перешедших в православие из католичества, изданы правила поведения для духовенства.
Предпринимал усилия по проведению в жизнь запретов, введённых собором 1667 года: не признавать нетленные тела святыми без достоверных освидетельствований; не производить суд, не работать и не торговать в праздничные дни; не позволять священникам ехать с крестом перед свадебным поездом, в котором присутствуют скоморохи, слышны музыка и пение. В 1668 году подверг наказанию священников, служащих по старым книгам. Покровительствовал культурно-просветительным начинаниям Симеона Полоцкого, а также способствовал укреплению добрососедских отношений с украинскими землями. Составил правила иконописания (1668 год). Способствовал миссионерской деятельности в Сибири.
Погребён в Успенском соборе Московского Кремля.