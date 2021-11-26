ГОРОХОВ ИВАН САВИНОВИЧ

ГОРОХОВ ИВАН САВИНОВИЧ - русский государственный деятель и ди­пло­мат ; думный дьяк (1677 год).

Дьяк в Астрахани (1657-1661 годы), в приказе Калмыцких дел (1661-1662 годы), в 1661 году провёл сложные переговоры с правителем Калмыцкого ханства тайшой Мончаком о принятии калмыками русского подданства и совместной борьбе с Крымским ханством. Дьяк Пушкарского приказа (1662-1668 годы). В 1668 году ездил с посольством А. Л. Ордина-Нащокина на съезд с польскими послами в Курляндии, затем в 1669-1670 годы в том же посольстве участвовал в переговорах по заключению 2-го Андрусовского договора с Речью Посполитой (подписан в марте 1670 года). В мае - июле 1670 года состоял дьяком Посольского приказа, затем попал в опалу и до 1676 года находился в ссылке в Тобольске. Возвращён царём Фёдором Алексеевичем и назначен дьяком Пушкарского приказа (1676-1677 годы), а в 1677 году в качестве думного дьяка возглавлял Новую четь. Руководитель Поместного приказа (сентябрь 1678 - конец 1680 годов), с декабря 1680 года вместе с боярином князем И. Б. Репниным возглавлял приказ Казанского дворца и Сибирский приказ.