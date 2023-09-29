О́рдин-­Нащо́кин, Афанасий Лаврентьевич

О́рдин-­Нащо́кин, Афанасий Лаврентьевич (ок. 1605–1606, Опочка, Псковский уезд — 1680, там же) — русский государственный деятель, дипломат, боярин (с 1667). В детстве получил хорошее образование. С 1640‑х выполнял ряд дипломатических поручений царя Алексея Михайловича . Был направлен в Молдавское княжество для выяснения военных планов Османской империи и Речи Посполитой против русского государства. Участник Русско-­польской вой­ны 1654–1667 и Русско-­шведской вой­ны 1656–1658. В 1658 за подписание Валиесарского мира со Швецией был пожалован в чин думного дворянина. В 1667 возглавлял посольство, заключившее Андрусовское перемирие с Речью Посполитой. С 1667 по 1671 возглавлял Посольский приказ . О.-Н. известен и как инициатор экономических реформ: руководил составлением Новоторгового устава 1667, предоставлявшего ряд преимуществ русским купцам; заключил договор о транзите шелка из Персии в Европу через территорию русского государства. При его поддержке начала действовать почтовая линия Москва — Рига (с 1668), Москва — Вильно (с 1669). Из-за разногласий с царем был снят с должности главы Посольского приказа; в 1672 принял монашеский постриг.

Лит. : Галактионов И. В., Чистякова Е. В. А. Л. Ордин-­Нащокин — русский дипломат XVII в. М., 1961; Флоря Б. Н. Внешнеполитическая программа А. Л. Ордина-­Нащокина и попытки ее осуществления. М., 2013. В. М. Потякина.