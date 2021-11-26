МУХАММЕД-ГИРЕЙ IV
Крымский хан (октябрь 1641 – июнь 1644, июль 1654 – март 1666).
Из династии Гиреев, сын хана Селямет-Гирея I (1608–10), брат хана Ислам-Гирея III. Подвергался преследованиям в правление хана Джанибек-Гирея II (1627–35), но, в отличие от изгнанных братьев, оставался в Крымском ханстве. С 1635 находился в Стамбуле на положении почётного пленника; в 1637–41 жил в Румелии в выделенных султаном владениях.
После смерти брата Бахадур-Гирея I (окт. 1641) назначен крымским ханом, 14(24).12.1641 взошёл на престол в Бахчисарае. М.-Г. IV сделал калгой представителя «незаконной» ветви Гиреев Фетх- Гирея, нурадином – своего племянника Гази-Гирея. Это привело его к конфликту с отстранёнными от власти братьями (прежде всего с Ислам-Гиреем) и крымской знатью. В июне 1644 М.-Г. IV был смещён и сослан на о. Родос.
Вновь занял престол после смерти брата Ислам-Гирея III, получив предписание тур. султана Мехмеда IV занять более жёсткую позицию по отношению к действиям донских казаков против османских владений и санкции на поддержку Речи Посполитой в борьбе с гетманом Б. М. Хмельницким. Прибыв в Крым, М.-Г. IV оставил калгой Гази-Гирея, а нурадином – своего брата, удачливого полководца Адиль-Гирея (зимой 1659/60 заменён на др. брата М.-Г. IV – Мурад- Гирея).
В окт. 1654 М.-Г. IV продолжил начатые при Ислам-Гирее III переговоры о заключении договора с Рус. гос-вом, однако они завершились безрезультатно. В отношениях с Речью Посполитой М.-Г. IV соблюдал Жванецкий мир 1653 (подтверждён в нояб. 1654 в Бахчисарае), став фактически осн. воен. союзником Речи Посполитой. В авг. 1655, во время рус.-польск. войны 1654–67 (см. в ст. Русско-польские войны 17 в.), когда осн. силы Б. М. Хмельницкого осаждали Львов, М.-Г. IV возглавил поход 100-тысячного войска на Украину. Действуя в междуречье Днестра и Буга, крымцы отрезали армию Хмельницкого и рус. войска В. В. Бутурлина от тыловых баз и двинулись к Львову. 9–12 (19–22) нояб. крымцы были разбиты рус.-укр. войсками под Озёрной, после чего последовали мирные переговоры, завершившиеся заключением мирного договора между Хмельницким и ханом 12(22) ноября.
Летом 1656 войска хана отразили казацкие нападения на Азов. В 1657 М.-Г. IV по приказу султана выступил в поход за Днепр для поддержки польск. войск, действовавших против союзника Б. М. Хмельницкого – трансильванского кн. Дьёрдя II Ракоци, разгромил трансильванцев 21(31) июля под Теребовлем, однако не смог развить успех и в условиях угрозы казацкого нападения на Крым отошёл к Перекопу.
Усилению позиций М.-Г. IV способствовала смерть Б. М. Хмельницкого (июль 1657), преемник которого И. Е. Выговский в февр. 1658 заключил союз с М.-Г. IV и принял покровительство Крымского ханства. После Гадячского договора 1658 фактически сложился союз Речи Посполитой, Крымского ханства и Выговского против Рус. гос-ва. Осенью 1658 хан отказался от очередного русско-крымского посольского размена; весной 1659 задержанные в Крыму рус. посланники были посажены в яму и закованы в кандалы. В мае 1659 хан выступил с войсками (по разным оценкам, от 30 до 60 тыс. чел.) на помощь Выговскому, передав реальное командование нурадину Адиль-Гирею и Карач-мурзе Ширинскому (бею Перекопской Орды в 1653–1663). Крымское войско в начале июня блокировало и разгромило часть рус. сил и преданных Москве казаков под Голтвой и к 24 июня (4 июля) соединилось с отрядами Выговского. Последний ввиду явной малочисленности своих войск (16 тыс. казаков и от 1,5 до 3 тыс. чел. в наёмных хоругвях) присягнул хану. Крымские войска сыграли решающую роль в победе над рус. армией в Конотопском сражении 1659. Сам хан во время битвы в осн. «неистово молился Всевышнему», а после битвы, 29 июня (9 июля), устроил массовую казнь рус. пленных (особый резонанс получила расправа над воеводой кн. С. Р. Пожарским). В 1660 М.-Г. IV направил в поход нурадина Мурад-Гирея и царевича Сафа-Гирея (с войсками численностью от 30 до 40 тыс. чел.), которые в августе соединились с регулярной армией Речи Посполитой под команд. вел. гетмана коронного С. Потоцкого и польного гетмана коронного Е. С. Любомирского и сыграли важную роль в окружении сил гетмана Ю. Б. Хмельницкого в Слободищах и блокировании рус. армии В. Б. Шереметева под Чудновом. Затем они устроили резню в рус. войске, уже сдавшемся полякам.
С 1663 военно-политич. активность М.-Г. IV на Украине стала постепенно снижаться, что отчасти было связано с началом воен. действий в австро-тур. войне 1660–64 (см. Австро-турецкие войны 16–18 вв.). С 1663 происходили регулярные нападения калмыков на земли Крымского ханства. Постепенно ухудшались и отношения хана с султаном, особенно раздражённым тем, что М.-Г. IV в 1665 попытался восстановить дипломатич. связи с Рус. гос-вом. Одновременно хан стремился установить особые отношения с гетманом Правобережной Украины П. Д. Дорошенко, ориентировавшимся на Османскую империю. Крайне напряжёнными были отношения М.-Г. IV с Белгородской и Буджакской ногайскими ордами, вылившиеся в 1665–66 в открытый конфликт, в который вмешался силистрийский наместник Хусейн-паша. Султан потребовал от хана прекратить притеснения ногаев, т. к. консолидация воен. усилий ногайских орд и Крымского ханства была необходима для активной поддержки Дорошенко, однако М.-Г. IV не подчинился воле султана. В связи с этим в марте 1666 М.-Г. IV был смещён с престола и бежал в Зап. Черкесию, а затем в Дагестан, где вплоть до смерти вёл жизнь простого дервиша.