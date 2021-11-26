КУРАКИН ФЁДОР ФЕДОРОВИЧ

КУРАКИН ФЁДОР ФЕДОРОВИЧ - князь, российский государственный дея­тель; боя­рин (1660 год).

Из ро­да Ку­ра­ки­ных . На­чал служ­бу столь­ни­ком (1638 год). Ус­пеш­ную при­двор­ную карь­е­ру Куракина оп­ре­де­ли­ли не столь­ко его лич­ные та­лан­ты, сколь­ко вы­со­кое ме­ст­ни­че­ское по­ло­же­ние. В 1654 году уча­ст­во­вал в тор­жественном приё­ме грузинского ца­ре­ви­ча Ни­ко­лая Да­вы­до­ви­ча [бу­ду­ще­го ца­ря Карт­ли (1688-1703 годы) и Ка­хе­ти (1703-1709 годы) Ирак­лия I] в Мо­ск­ве. Куракин сле­дил за ох­ра­ной цар­ско­го шат­ра и воз­глав­лял пер­вую сот­ню столь­ни­ков Го­су­да­ре­ва пол­ка во вре­мя по­хо­дов ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча в Бе­ло­рус­сию и Лит­ву в 1654-1655 годы в хо­де русско-польской вой­ны 1654-1667 годов и под Ри­гу в 1656 году в хо­де русско-шведской вой­ны 1656-1658 годов. В 1658-1659 годах пол­ко­вой вое­вода при по­дав­ле­нии вос­ста­ния гет­ма­на И. Е. Вы­гов­ско­го; уча­ст­во­вал в ме­ст­ни­чес­ком спо­ре со сво­им пря­мым на­чаль­ни­ком боя­ри­ном князем А. Н. Тру­бец­ким. За во­енную служ­бу на украинских зем­лях 23 февраля 1660 года по­жа­ло­ван бо­яр­ст­вом, а так­же шу­бой, куб­ком, при­бав­кой к ок­ла­ду и 8 тысяч ефим­ков «на вот­чи­ну». Вое­во­да «для сбо­ру рат­ных лю­дей» во Вла­ди­ми­ре (1660-1661 годы), пол­ко­вой вое­во­да в Ту­ле (1661-1662 годы). В 1661-1663 годах вхо­дил в со­став бо­яр­ских над­вор­ных ко­мис­сий на вре­мя цар­ских отъ­ез­дов из Мо­сквы и воз­глав­лял та­кую ко­мис­сию в пе­ри­од Мед­но­го бун­та 1662 года. В 1662-1663 годах и 1666 году воз­глав­лял Вла­ди­мир­ский суд­ный при­каз. В 1663-1665 годах вое­во­да в Смо­лен­ске.

С 1667 года 1-й «дядь­ка» (вос­пи­та­тель) ца­ре­ви­ча Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча. В даль­ней­шем со­сто­ял при нём с чи­ном ком­нат­но­го боя­ри­на. По сло­вам польск. со­вре­мен­ни­ка (П. По­тоц­ко­го), Куракин стал вос­пи­та­те­лем Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча «по ис­пы­тан­ной его че­ст­но­сти», од­на­ко ему «при­лич­нее бы­ло бы за­ни­мать­ся сель­ским хо­зяй­ст­вом, не­же­ли об­ра­зо­ва­ни­ем цар­ских от­ро­ков». С мая 1675 года в опа­ле по де­лу о «ве­дов­ст­ве» (был об­ви­нён в том, что у не­го в до­ме яко­бы жила кол­ду­нья). В цар­ст­во­ва­ние Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча (1676-1682 годы) вновь по­сто­ян­но упо­ми­на­ет­ся в го­су­да­ре­вой Ком­на­те, но боль­шо­го влия­ния на государственные де­ла не имел.

Круп­ный зем­ле­вла­де­лец: в 1678 году имел 1134 дво­ра, зем­ли в Де­ди­лов­ском, Ко­ло­мен­ском, Мо­саль­ском, Мо­с­ков­ском, Ря­зан­ском, Суз­даль­ском, Уг­лич­ском и Шац­ком уез­дах.

Из трёх до­че­рей Куракина наи­бо­лее из­вест­ны: Ма­рия Фё­до­ров­на (около 1671-1695 годов), же­на князя В. В. Дол­го­ру­ко­ва; Ан­на Фёдо­ров­на [1 февраля 1662 года - 8 октября 10.1709 года], же­на князя А. М. Чер­кас­ско­го.