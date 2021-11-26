КАРДИССКИЙ МИР

КАРДИ́ССКИЙ МИР 1661 года - Мир­ный до­го­вор ме­ж­ду Русским государством и Шве­ци­ей, за­вер­шив­ший русско-шведскую вой­ну 1656-1658 годов .

За­клю­чён 21 ию­ня (1 ию­ля) на мы­зе Кар­дис (Кяр­ди), в северной час­ти Дерпт­ско­го округа Эс­т­лян­дии (ны­не поселок Кяр­ди, близ города Йы­ге­ва, Эс­то­ния). Ему пред­ше­ст­во­ва­ло Ва­лие­сар­ское пе­ре­ми­рие 1658 года , по­сле под­пи­са­ния ко­то­ро­го ве­лись русско-шведские пе­ре­го­во­ры о за­клю­че­нии мир­но­го до­го­во­ра. Они за­кон­чи­лись не­уда­чей из-за жё­ст­кой по­зи­ции А.Л. Ор­ди­на-На­що­ки­на, не же­лав­ше­го ид­ти на ус­туп­ки шведской сто­ро­не. Од­на­ко об­стоя­тель­ст­ва из­ме­ни­лись по­сле по­ра­же­ния русских войск от объ­еди­нён­но­го вой­ска ка­за­ков и крым­ских та­тар в Ко­но­топ­ском сражении 1659 года и за­вер­ше­ния Се­вер­ной вой­ны 1655-1660 годов Олив­ским ми­ром 1660 года. В этих ус­ло­ви­ях для Русского государства ста­ло не­воз­мож­ным про­дол­жать вой­ну с Ре­чью По­спо­ли­той (ве­лась в 1654-1667 годах) без за­клю­че­ния ми­ра со Шве­ци­ей, ко­то­рая мог­ла бы вы­сту­пить на сто­ро­не Ре­чи По­спо­ли­той. Для про­дол­же­ния русско-шведских пе­ре­го­во­ров бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны но­вые де­ле­га­ции: в со­став рус­ской во­шли боя­рин князь И.С. Про­зоров­ский, столь­ник князь И.П. Ба­ря­тин­ский, столь­ник И.А. Прон­чи­щев, дья­ки Г.С. Дох­ту­ров и Е.Р. Юрь­ев, в со­став швед­ской - гу­бер­на­тор Эс­т­лян­дии генерал-майор Б. Горн, ба­рон Г. Ба­нер и статс-сек­ре­тарь Эс­т­лян­дии А. Вал­вик. Пе­ре­го­во­ры на­ча­лись 01(11).04.1661 года. По ус­ло­ви­ям Кардисского мира (со­дер­жал 30 ста­тей), объ­яв­лен­но­го «веч­ным ми­ром», Русское государство воз­вра­ща­ло Шве­ции ото­шед­шие к не­му по Ва­лие­сар­ско­му пе­ре­ми­рию го­ро­да Юрь­ев (Дерпт), Ко­кен­гау­зен (Ку­ке­нойс, Кок­не­се), Ма­ри­ен­бург (Алыст), Нов­го­ро­док (Ней­гау­зен), Ад­зель, Сы­ренск (Вас­ки­нар­ва); обя­зы­ва­лось ос­та­вить в этих го­ро­дах за­па­сы ржи (10 тысяч бо­чек) и му­ки (5 тысяч бо­чек). Русские куп­цы по­лу­чи­ли пра­во дер­жать тор­го­вые дво­ры в Сток­голь­ме, Ри­ге, Ре­ве­ле, Нар­ве и других го­ро­дах, швед­ские - в Мо­ск­ве, Нов­го­ро­де, Пско­ве и других. Куп­цы обе­их стран мог­ли сво­бод­но от­прав­лять свои ре­лигиозные об­ря­ды и бо­го­слу­же­ния, при этом им не раз­ре­ша­лось стро­ить церк­ви. Ди­пло­ма­ты и гон­цы стран, со­юз­ных Шве­ции и Русскому государству, мог­ли про­ез­жать по их тер­ри­то­рии при ус­ло­вии сле­до­ва­ния в дру­же­ст­вен­ные Русскому государству и Шве­ции стра­ны. Пе­ре­беж­чи­ки с обе­их сто­рон долж­ны бы­ли быть вы­да­ны. Для раз­ре­ше­ния по­гра­нич­ных спо­ров соз­да­ва­лись тре­тей­ские су­ды. Вос­ста­нав­ли­ва­лась русско-шведская гра­ни­ца, оп­ре­де­лён­ная Стол­бов­ским ми­ром 1617 года (од­на­ко её фак­тическое раз­ме­же­ва­ние так и не бы­ло за­вер­ше­но к 1700 году). Шве­ция обя­за­лась не по­мо­гать Ре­чи По­спо­ли­той в хо­де русско-польской вой­ны 1654-1667 годов.

Од­на из ста­тей Кардисского мира (20-я), пре­ду­смат­ри­вав­шая воз­вра­ще­ние плен­ных шве­дов (за ис­клю­че­ни­ем тех, кто при­нял пра­во­сла­вие), ста­ла пред­ме­том осо­бо­го раз­би­ра­тель­ст­ва уже по­сле за­клю­че­ния до­го­во­ра, так как она ока­за­лась не­со­гла­со­ван­ной в русских и шведских тек­стах. Во­прос о ре­пат­ри­а­ции шведских плен­ных был ре­шён пу­тём соз­да­ния в Мо­ск­ве по­сто­ян­ной шведской во­енной мис­сии (1662-1667 годы). В 1666 году был под­пи­сан Плюс­ский до­пол­нительный до­го­вор к кардисскому миру. Он со­дер­жал но­вую ре­дак­цию 20-й ста­тьи, уточ­не­ние об­ра­ще­ния к обо­им мо­нар­хам в ти­ту­лах, пе­ре­да­вал раз­бор тор­го­вых спо­ров ор­га­нам гражданского су­до­про­из­вод­ст­ва той сто­ро­ны, где про­ис­хо­ди­ло раз­би­ра­тель­ст­во, ре­ше­ние о не­мед­лен­ной вы­да­че пе­ре­беж­чи­ков и воз­вра­ще­нии русской сто­ро­не тя­жё­лой ар­тил­ле­рии из Ко­кен­гау­зе­на. Кардисский мир и Плюс­ский до­пол­нительный до­го­вор бы­ли ра­ти­фи­ци­ро­ва­ны обеи­ми сто­ро­на­ми толь­ко в 1683-1684 годах. В 1684 году под­пи­сан Московский про­то­кол о до­пол­не­нии и ис­прав­ле­нии Кардисского мира и Плюс­ско­го до­го­во­ра, в ча­ст­но­сти не­точ­но­стей в ти­ту­лах мо­нар­хов, в нём ус­та­нав­ли­ва­лось пра­во сво­бод­но­го от­прав­ле­ния пра­во­слав­но­го бо­го­слу­же­ния в Ижорской земле и пе­ре­ход к обес­пе­че­нию ди­пло­ма­тов де­неж­ным до­воль­ст­ви­ем. Кардисский мир со­хра­нял си­лу до на­ча­ла Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов .

Ис­точник:

Полн. собр. за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 1. № 301.

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