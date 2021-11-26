ГРИБОВ АНИСИМ

ГРИБОВ АНИСИМ - русский ку­пец и ди­пло­мат .

В 1641-1643 годы воз­глав­лял по­соль­ст­во в Центральную Азию, отправ­лен­ное в от­вет на бал­хин­ское (1639), бу­хар­ское (1640-1641) и хи­вин­ское (1641) по­соль­ст­ва в Мо­ск­ву. Про­вёл пе­ре­го­во­ры с сы­ном хи­вин­ско­го ха­на Ис­фан­диа­ра I - Ану­шой-ха­ном, стал сви­де­те­лем борь­бы ме­ж­ду ним и Абул­га­зи I за власть в Хи­вин­ском хан­ст­ве в 1643 году. Со­вер­шил по­езд­ку в Бу­ха­ру к ха­ну На­дир-Му­хам­ме­ду. Вме­сте с другими чле­на­ми по­соль­ст­ва од­но­вре­мен­но осу­ще­ст­в­лял тор­го­вые опе­ра­ции. Ус­та­но­вив свя­зи с русскими плен­ны­ми, со­брал цен­ные дан­ные о во­енном и эко­но­мическом по­ло­же­нии Бу­хар­ско­го хан­ст­ва. По по­ру­че­нию ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча убеж­дал пра­ви­те­лей Хи­вин­ско­го и Бу­хар­ско­го ханств раз­ви­вать ди­пло­ма­тические и тор­го­вые свя­зи с Русским государством. В но­ябре 1643 года по­соль­ст­во Грибова вер­ну­лось в Ас­т­ра­хань. В 1644 году в Мо­ск­ву при­еха­ли пос­лы и куп­цы из обо­их ханств.

В октябре 1646 года Грибов воз­гла­вил но­вое по­соль­ст­во, по­лу­чив­шее за­да­ние из­вес­тить цен­траль­ноа­зи­ат­ских пра­ви­те­лей о сме­не ца­рей на русском тро­не, а так­же раз­ве­дать пу­ти в Ин­дию; од­но­вре­мен­но оно яв­ля­лось круп­ной тор­го­вой экс­пе­ди­ци­ей (Грибов по­лу­чил для про­да­жи ка­зён­ных то­ва­ров на сум­му свыше 17 тысяч рублей). Из-за обо­ст­ре­ния по­ли­тической си­туа­ции в Центральной Азии по­соль­ст­во Грибова дви­ну­лось ту­да околь­ным пу­тём че­рез Пер­сию. В Ис­фа­ха­не Грибов был на приё­ме у персидского ша­ха Аб­ба­са II. В свя­зи с не­воз­мож­но­стью по­пасть в Бу­ха­ру и Хи­ву по­лу­чил раз­ре­ше­ние тор­го­вать в «ша­хо­ве об­лас­ти», ус­пеш­но вы­пол­нил ком­мерческую часть по­езд­ки. В сентябре 1647 года Грибов вер­нул­ся на ро­ди­ну с гру­зом шёл­ка и се­лит­ры. Он так­же при­вёз «лю­би­тель­ную гра­мо­ту» персидского ха­на ца­рю Алек­сею Ми­хай­ло­ви­чу. В 1651 году Грибов вновь ез­дил в Пер­сию как «го­су­да­рев го­нец».

Ма­те­риа­лы по­сольств Грибова (ста­тей­ный спи­сок и другие) - цен­ный ис­точ­ник по ис­то­рии Центральной Азии середины XVII века.