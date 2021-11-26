ГРИБОВ АНИСИМ
ГРИБОВ АНИСИМ - русский купец и дипломат.
В 1641-1643 годы возглавлял посольство в Центральную Азию, отправленное в ответ на балхинское (1639), бухарское (1640-1641) и хивинское (1641) посольства в Москву. Провёл переговоры с сыном хивинского хана Исфандиара I - Анушой-ханом, стал свидетелем борьбы между ним и Абулгази I за власть в Хивинском ханстве в 1643 году. Совершил поездку в Бухару к хану Надир-Мухаммеду. Вместе с другими членами посольства одновременно осуществлял торговые операции. Установив связи с русскими пленными, собрал ценные данные о военном и экономическом положении Бухарского ханства. По поручению царя Михаила Фёдоровича убеждал правителей Хивинского и Бухарского ханств развивать дипломатические и торговые связи с Русским государством. В ноябре 1643 года посольство Грибова вернулось в Астрахань. В 1644 году в Москву приехали послы и купцы из обоих ханств.
В октябре 1646 года Грибов возглавил новое посольство, получившее задание известить центральноазиатских правителей о смене царей на русском троне, а также разведать пути в Индию; одновременно оно являлось крупной торговой экспедицией (Грибов получил для продажи казённых товаров на сумму свыше 17 тысяч рублей). Из-за обострения политической ситуации в Центральной Азии посольство Грибова двинулось туда окольным путём через Персию. В Исфахане Грибов был на приёме у персидского шаха Аббаса II. В связи с невозможностью попасть в Бухару и Хиву получил разрешение торговать в «шахове области», успешно выполнил коммерческую часть поездки. В сентябре 1647 года Грибов вернулся на родину с грузом шёлка и селитры. Он также привёз «любительную грамоту» персидского хана царю Алексею Михайловичу. В 1651 году Грибов вновь ездил в Персию как «государев гонец».
Материалы посольств Грибова (статейный список и другие) - ценный источник по истории Центральной Азии середины XVII века.