Гетман

Ге`тман (от нем. Hauptmann: haupt — «главный», «голова», mann — «человек»). 1. В Чехии в конце XIII в. — 1918 Земский Г. — наместник чешского короля в Моравии. В XV—XVI вв. (сословная монархия ) под его руководством сословия Моравии выступали на земском сейме — основном политическим органе Чехии; в период Гуситского движения (1419—1434) Г. — командующий войском радикального крыла движения таборитов. С 2000 Г. — глава краевого совета (исполнительного органа края). 2. В Великом княжестве Литовском (с 1497), в Польском королевстве (с 1503) Г. — военачальник наемных войск; в Речи Посполитой (в 1581—1795) Г. — пожизненное звание, титул командующего вооруженными силами государства (великий Г.) и его помощника (польный Г.), при этом существовали два коронных (польских) и два литовских Г. Они набирали войска, назначали офицеров, располагали судебной властью, правом дипломатических сношений с крымскими татарами. В 1717 и 1776 права Г. ограничены. 3. На Украине (1572—1638) Г. — выборный глава реестрового казацкого войска («Гетман его королевского величества Войска Запорожского»); с 1648 при Б. Хмельницком — правитель автономного украинского государства (признан российским правительством после Переяславской рады 1654). С 1657 существовали Г. Правобережной (до 1704) и Г. Левобережной Украины (Гетманщины, т. е. Малороссии). Г. Малороссии избирался Радой; с 1708 фактически назначался императорским правительством; в 1722—1727 и 1734—1750 не назначался. Последний Г. Малой России — генерал-фельдмаршал граф К. Г. Разумовский избран Радой в Глухове (1746), пожалован гетманским чином императрицей Елизаветой Петровной, сложил с себя чин и звание в 1764 при их официальном упразднении. Знак гетманского достоинства — булава. 4. В апреле — декабре 1918 звание Г. носил глава Украинской державы П. П. Скоропадский. 5. В Молдавском княжестве Г. — второй военачальник после воеводы; член совета при господаре. Лит.: История южных и западных славян. В 2 т. Т. 1: Средние века и Новое время / Под редакцией Г. Ф. Матвеева, З. С. Ненашевой. М., 2001; Таирова-Яковлева Т. Г. Гетманы Украины. История о славе, трагедиях и мужестве. М., 2011.