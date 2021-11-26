БЕСПАЛЫЙ Иван Федорович

Шляхтич-сечевик, создатель и полковой старшина Уманского полка (1649), генеральный судья Запорожского войска (см. Сечь Запорожская ).

В 1658 под г. Варва казацким советом ограниченного состава, подконтрольным российским подразделениям князя Г. Г. Ромодановского, избран наказным гетманом.

С весны 1659 вместе с российскими войсками, возглавляемыми князьями А. Н. Трубецким, Г. Г. Ромодановским, С. Р. Пожарским, С. П. Львовым и Ф. Ф. Куракиным , принимал участие в боевых действиях против отрядов И. Е. Выговского, во взятии нескольких украинских городов и осаде (май-июль 1659) Конотопа (смотрите Конотопское сражение 1659 ).

После избрания на гетманство Ю. Хмельницкого вновь назначен генеральным судьей. В начале XVIII в. принял монашеский постриг , а впо­следствии — схиму.

Автор статьи: Т. А. Бахарева.

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