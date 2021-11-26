ПОЖАРСКИЙ

ПОЖАРСКИЙ Дмит­рий (в кре­ще­нии Кос­ма) Ми­хай­ло­вич. Князь из ро­да ста­ро­дуб­ских Рю­ри­ко­ви­чей, русский во­енный и государственный дея­тель, боя­рин (1613).

Пра­внук И.Н. Бер­се­ня-Бек­ле­ми­ше­ва. Впер­вые упо­мя­нут во ввоз­ной гра­мо­те от 28.2(9.3).1588 года, дан­ной княжне Ма­рии Фёдо­ров­не По­жар­ской (ма­те­ри Пожарского) и её ма­ло­лет­ним сы­новь­ям на по­ме­стья их по­кой­но­го му­жа и от­ца князя Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча По­жар­ско­го в Ме­щовском и Сер­пей­ском уез­дах. С конца 1590-х годов на­хо­дил­ся на при­двор­ной слу­ж­бе у лиц, по­сле­до­ва­тель­но за­ни­мав­ших русский пре­стол, - ца­ря Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва, Лже­дмит­рия I и ца­ря Ва­силия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го. В чи­не «стряп­че­го с плать­ем» под­пи­сал Ут­вер­ждён­ную гра­мо­ту 1598 года об из­бра­нии на цар­ст­во Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва. В чи­не столь­ни­ка пот­че­вал («си­дел за ес­т­вою») Ю. Мни­ше­ка на тор­же­ст­вен­ном обе­де в честь при­бы­тия в Мо­ск­ву М. Мни­шек для бра­ко­со­че­та­ния с Лже­дмит­ри­ем I, на сва­деб­ном пи­ру - по­слов польского ко­ро­ля Си­гиз­мун­да III (1606). Уча­ст­ник по­дав­ле­ния Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов. Раз­бил в селе Вы­со­кое (Вы­соц­кое; ны­не город Егорь­евск) поль­ско-ли­товский от­ряд (1608/1609), у реки Пе­хор­ка, близ Мо­ск­вы, - от­ряд под ко­мандованием по­сту­пив­ше­го на служ­бу к Лже­дмит­рию II двор­цо­во­го кре­сть­я­ни­на И. Сал­ко­ва, бло­ки­ро­вав­ший под­воз про­до­воль­ст­вия в го­ло­даю­щую сто­ли­цу (1609/1610). Вое­во­да в городе За­райск (1610). Вес­ной 1610 года от­кло­нил пред­ло­же­ние П.П. Ля­пу­но­ва о со­вме­ст­ных дей­ст­ви­ях про­тив ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го и воз­мож­ном сою­зе с Лже­дмит­ри­ем II, пе­ре­слал гра­мо­ту Ля­пу­но­ва ца­рю. По­сле Клу­шин­ско­го сра­же­ния 1610 года убе­дил жи­те­лей За­рай­ска (на­ме­ре­ва­лись под влия­ни­ем по­слан­цев из Ко­лом­ны при­сяг­нуть на вер­ность Лже­дмит­рию II как го­су­да­рю) слу­жить по-преж­не­му ца­рю Ва­си­лию Ива­но­ви­чу Шуй­ско­му или то­му, кто бу­дет цар­ст­во­вать по­сле не­го. По­сле све­де­ния в ию­ле 1610 года ца­ря с пре­сто­ла и за­клю­че­ния в ав­гу­сте то­го же го­да мно­го­численными пред­ста­ви­те­ля­ми чи­нов Русского государства и польским гет­ма­ном С. Жол­кев­ским до­го­во­ра об ус­ло­ви­ях из­бра­ния на русский пре­стол польского ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва, воз­мож­но, при­сяг­нул ему на вер­ность. В конце 1610 года Пожарский во гла­ве от­ря­да вы­сту­пил на по­мощь Ля­пу­но­ву к городе Пронск, оса­ж­дён­но­му за­по­рож­ски­ми ка­за­ка­ми во гла­ве с «мо­с­ков­ским из­мен­ни­ком» И.Н. Сун­бу­ло­вым (Сум­бу­ло­вым), по­сле от­сту­п­ле­ния которого от­бил его по­пыт­ку взять За­райск. Уча­ст­ник вос­ста­ния мо­ск­ви­чей про­тив поль­ско-ли­товского гар­ни­зо­на 19(29)-20(30).3.1611 года, тя­же­ло ра­нен (по од­ной из вер­сий, Пожарский на­хо­дил­ся в Мо­ск­ве как вое­во­да Пер­во­го опол­че­ния 1611 года, по дру­гой - при­был, что­бы вы­вез­ти се­мью из го­ро­да).

Один из ор­га­ни­за­то­ров и ру­ко­во­ди­те­лей Вто­ро­го опол­че­ния 1611-1612 годов, его 1-й вое­во­да (по не­ко­то­рым дан­ным, кан­ди­да­ту­ра Пожарского пред­ло­же­на Кузь­мой Ми­ни­ным), на­пра­вил уси­лия на из­гна­ние поль­ско-ли­товских войск и их со­юз­ни­ков из Русского государства. Рас­сы­лал гра­мо­ты в го­ро­да с при­зы­вом при­сое­ди­нить­ся ко Вто­ро­му опол­че­нию; от­прав­лял во­енные от­ря­ды для за­щи­ты или ос­во­бо­ж­де­ния Яро­слав­ля, Суз­да­ля, Уг­ли­ча и других го­ро­дов от за­по­рож­ских ка­за­ков и ка­за­ков И.М. За­руц­ко­го. Вес­ной 1612 года во­шёл в со­став Зем­ско­го пра­ви­тель­ст­ва; гра­мо­ты пра­ви­тель­ст­ва до осе­ни 1612 года, как пра­ви­ло, за­пе­ча­ты­ва­лись лич­ной пер­ст­не­вой пе­ча­тью Пожарского, в ря­де гра­мот имя Пожарского пи­са­лось с тор­жественным ти­ту­лом (например, «по из­бра­нью Мо­с­ков­ско­го го­су­дар­ст­ва вся­ких чи­нов лю­дей в ны­неш­нее на­стоя­щее вре­мя то­го мно­го­чис­лен­но­го вой­ска у рат­ных и у зем­ских дел столь­ник и вое­во­да»). Пред­ла­гал Я. Де­ла­гар­ди на­чать со­вме­ст­ную борь­бу с поль­ско-ли­товскими ин­тер­вен­та­ми. Сто­рон­ник из­бра­ния на русский пре­стол гер­цо­га Сё­дер­ман­ланд­ско­го Кар­ла Фи­лип­па (млад­ше­го бра­та шведского ко­ро­ля Гус­та­ва II Адоль­фа) при ус­ло­вии при­ня­тия им пра­во­сла­вия, по-ви­ди­мо­му, под­дер­жи­вал его кан­ди­да­ту­ру до из­бра­ния Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча Ро­ма­но­ва. В августе 1612 года, по­дой­дя к Мо­ск­ве во гла­ве основных сил Вто­ро­го опол­че­ния, от­ка­зал­ся от пред­ло­же­ния князя Д.Т. Тру­бец­ко­го рас­по­ло­жить­ся в его ла­ге­ре близ Крым­ско­го дво­ра (на­хо­дил­ся в рай­оне современной улицы Крым­ский Вал), при­ка­зал со­ору­дить ме­ж­ду Ар­бат­ски­ми и Чер­толь­ски­ми во­ро­та­ми Бе­ло­го го­ро­да (ны­не пло­ща­ди - Ар­бат­ские Во­ро­та и Пре­чистен­ские Во­ро­та со­от­вет­ст­вен­но) ук­ре­п­ле­ния для от­по­ра польскому гет­ма­ну Я.К. Ход­ке­ви­чу, при­бли­жав­ше­му­ся к го­ро­ду с обо­зом про­до­воль­ст­вия для поль­ско-ли­товского гар­ни­зо­на. В хо­де сра­же­ния 24.8(3.9).1612 года с Ход­ке­ви­чем ра­нен, одоб­рил план Кузь­мы Ми­ни­на о вне­зап­ном уда­ре во фланг поль­ско-ли­товского вой­ска. В сентябре/октябре 1612 года су­мел дос­тиг­нуть со­гла­ше­ния с Тру­бец­ким об объ­е­ди­не­нии сил по ос­во­бо­ж­де­нию Мо­ск­вы. По­сле взя­тия Ки­тай-го­ро­да опол­чен­ца­ми и сда­чи поль­ско-ли­товского гар­ни­зо­на спас чле­нов «Се­ми­бо­яр­щи­ны» и их се­мьи, в том числе Ро­ма­но­вых, от гра­бе­жа и рас­пра­вы ка­за­ков.

По све­де­ни­ям ав­то­ра «По­вес­ти о Зем­ском со­бо­ре 1613 го­да», яв­лял­ся од­ним из кан­ди­да­тов на русский пре­стол. Под­пи­сал, оче­вид­но, не ра­нее ле­та 1613 года Ут­вер­ждён­ную гра­мо­ту об из­бра­нии Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча на русский пре­стол (со­став­ле­на в мае; имя Пожарского сто­ит де­вя­тым сре­ди бо­яр). Уча­ст­во­вал 11(21) ию­ля в це­ре­мо­нии вен­ча­ния на цар­ст­во Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча ; в тот же день по­жа­ло­ван бо­яр­ст­вом, ми­нуя чин околь­ни­че­го. В 1615 году ко­ман­до­вал вой­ском, по­слан­ным про­тив поль­ско-ли­товских от­ря­дов А.И. Ли­сов­ско­го, дал им бой близ города Орёл, пре­сле­до­вал от­сту­пав­ших до города Пе­ре­мышль (ны­не се­ло Пе­ре­мышль­ско­го района Ка­луж­ской области). На под­хо­де к го­ро­ду ут­ра­тил воз­мож­ность ко­ман­до­ва­ния из-за «бо­лез­ни лю­той» (ве­ро­ят­но, при­сту­па эпи­леп­сии). Гла­ва при­ка­зов - Га­лиц­кой чет­вер­ти (1617), Ям­ско­го (1619-1628), Раз­бой­но­го (1621-1628), Мо­с­ков­ско­го суд­но­го (1634-1638, 1639-1640). Вто­рой член так называемых от­вет­ных ко­мис­сий на пе­ре­го­во­рах в Мо­ск­ве с английским по­слом и аген­том Московской ком­па­нии Дж. Ме­риком («кня­зем Ива­ном Уль­я­но­вым») (1617), два­ж­ды с поль­ско-ли­товскими по­сла­ми - А. Пе­со­чин­ским и К.Л. Са­пе­гой (1635 год; за­вер­ши­лись ра­тифи­ка­ци­ей По­ля­нов­ско­го ми­ра 1634 года), М. Ста­хор­ским и К. Ра­ец­ким (1640) и другими; но­сил почетный ти­тул на­ме­ст­ни­ка Ко­ло­мен­ско­го. Во вре­мя по­хо­да польского ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва на Русское государство 1-й вое­во­да в Ка­луге (1617-1618 годы; на­прав­лен в го­род по прось­бе жи­те­лей). Ле­том 1618 года по­слан ца­рём Ми­хаи­лом Фё­до­ро­ви­чем «со все­ми людь­ми» из Ка­лу­ги в город Бо­ровск для ока­за­ния по­мо­щи русскому вой­ску, обо­ро­няв­ше­му город Мо­жайск от поль­ско-ли­товского вой­ска, за­тем в город Сер­пу­хов для сра­же­ния с за­по­рож­ски­ми ка­за­ка­ми во гла­ве с П.К. Са­гай­дач­ным. Вско­ре вслед­ст­вие бо­лез­ни ото­зван в Мо­ск­ву. В 1619 году встре­чал (совместно с ар­хи­епископом Ря­зан­ским и Му­ром­ским Ио­си­фом и князем Г.К. Вол­кон­ским) в Мо­жай­ске от­пу­щен­но­го из поль­ско-ли­товского пле­на митрополита Рос­тов­ско­го, бу­ду­ще­го пат­ри­ар­ха Фи­ла­ре­та; в даль­ней­шем поль­зо­вал­ся его по­кро­витель­ст­вом. Член бо­яр­ских ко­мис­сий, управ­ляв­ших Мо­ск­вой во вре­мя па­лом­ни­чес­ких по­ез­док ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча (1619, 1621, 1624, 1626, 1628, 1631, 1635, 1637, 1639, 1640). 1-й вое­во­да в Нов­го­ро­де (1628-1630). В апреле/мае 1632 года, на­ка­ну­не Смо­лен­ской вой­ны 1632-1634 годов, на­зна­чен 2-м вое­во­дой под Смо­ленск (на­хо­дился по Де­улин­ско­му пе­ре­ми­рию 1618 года в со­ста­ве Ре­чи По­спо­ли­той). В ию­не то­го же го­да из-за эпи­леп­тического при­сту­па за­ме­нён околь­ни­чим А.В. Из­май­ло­вым, в но­яб­ре оп­ре­де­лён гла­вой ко­мис­сии, за­ни­мав­шей­ся взи­ма­ни­ем «пя­той ден­ги» (чрез­вы­чай­но­го 20%-но­го на­ло­га) для уп­ла­ты жа­ло­ва­нья рат­ным лю­дям (в 1616 году был 3-м чле­ном по­доб­ной ко­мис­сии). Во вре­мя вой­ны 2-й вое­во­да в городе Мо­жайск (1633-1634); совместно с князем Д.М. Чер­кас­ским за­ни­мал­ся ор­га­ни­за­ци­ей рат­ных лю­дей для под­кре­п­ле­ния вой­ска во гла­ве с боя­ри­ном М.Б. Шеи­ным, оса­ж­дав­ше­го Смо­ленск. Один из ор­га­ни­за­то­ров ра­бот по строи­тель­ст­ву Зем­ля­но­го ва­ла и де­ревянных ук­ре­п­ле­ний во­круг Мо­ск­вы (1637). 1-й вое­во­да в городе Пе­ре­яс­лавль-Ря­зан­ский (1638 год; на­зна­чен в свя­зи с опас­но­стью на­бе­га крым­ских та­тар и но­гай­цев на Русское государство). Круп­ный зем­ле­вла­де­лец, ему при­над­ле­жа­ли вот­чи­ны во Вла­ди­мир­ском, Дмит­ров­ском, Зве­ни­го­род­ском, Клин­ском, Ко­ло­мен­ском, Ме­дын­ском, Московском, Ни­же­го­род­ском, Рос­тов­ском, Суз­даль­ском, Юрь­ев-Поль­ском уез­дах, Де­рев­ской пя­ти­не Нов­го­род­ской зем­ли, по­ме­стья в Ряж­ском, Сер­пей­ском и Суз­даль­ском уез­дах, а так­же усадь­ба в Мо­ск­ве. На сред­ст­ва Пожарского в его селе Мед­ве­де­во (Мед­вед­ко­во) близ Мо­ск­вы (ны­не в чер­те го­ро­да) к середине 1630-х годов вме­сто де­ре­вян­ной воз­ве­де­на ка­мен­ная шат­ро­вая церковь По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. Воз­мож­но, по за­ка­зу Пожарского из­го­тов­лен спи­сок раз­ряд­ной кни­ги 1475-1605 годов, с ко­то­ро­го во 2-й половине 1640-х - начала 1650-х годов, ско­рее все­го, сня­та ко­пия по рас­по­ря­же­нию чет­ве­ро­юрод­но­го пле­мян­ни­ка Пожарского - князя С.Р. По­жар­ско­го (из­вест­на в ис­то­рио­гра­фии как «раз­ряд­ная кни­га Д.М. По­жар­ско­го»). Рас­про­стра­нён­ную в ис­то­рической литературе вер­сию о при­ня­тии Пожарского ино­чес­ко­го по­стри­га с име­нем Кос­ма не под­твер­жда­ет за­ве­ща­ние кня­зя, в ко­то­ром он име­ну­ет­ся «…боя­рин князь Коз­ма (проз)ви­ще князь Дмит­рей…».

За­слу­ги Пожарского и Кузь­мы Ми­ни­на пе­ред Рос­си­ей уве­ко­ве­че­ны в па­мят­ни­ке, воз­двиг­ну­том в их честь в Мо­ск­ве на Крас­ной площади (1818 год, скульп­тор И.П. Мар­тос); фи­гу­ры Пожарского и Ми­ни­на по­ме­ще­ны в скульп­тур­ной ком­по­зи­ции па­мят­ни­ка «Ты­ся­че­ле­тие Рос­сии» в Ве­ли­ком Нов­го­ро­де (1862 год, ав­тор про­ек­та М.О. Ми­ке­шин). Пожарскому ус­та­нов­ле­ны па­мят­ни­ки в Суз­да­ле (1955), За­рай­ске (2004), поселок городского ти­па Бо­ри­сог­леб­ский Яро­слав­ской области (2005), а так­же в селе Пу­рех Чка­лов­ско­го района Ни­же­го­род­ской области (1998 год, скульп­тор П.И. Гу­сев). Как спа­си­тель Оте­че­ст­ва от поль­ско-ли­товских ин­тер­вен­тов и на­род­ный ге­рой Пожарский один или вме­сте с Ми­ни­ным изо­бра­жён в про­из­ве­де­ни­ях ху­дожественной литературы (тра­ге­дия М.В. Крю­ков­ско­го «По­жар­ский», 1807 год, и другие), жи­во­пи­си (кар­ти­на В.Е. Са­вин­ско­го «Ни­же­го­род­ские по­слы у кня­зя Дмит­рия По­жар­ско­го», 1882 год, ны­не в Крас­но­дар­ском крае­вом ху­дожественном му­зее имени Ф.А. Ко­ва­лен­ко, и прочие), ки­не­ма­то­гра­фа (ху­дожественный фильм «Ми­нин и По­жар­ский», ре­жис­сё­ры В.И. Пу­дов­кин, М.И. Дол­лер, 1939 год). В честь Пожарского на­зва­ны бро­не­нос­ный фре­гат Бал­тий­ско­го фло­та (спу­щен на во­ду в 1867 году), крей­сер Ти­хо­оке­ан­ско­го фло­та (1953), реч­ное кру­из­ное суд­но (про­ект 588, № 116; 1957 год), элек­тро­по­езд Горь­ков­ской железной дороги. ЭД9М-0212 (в экс­плуа­та­ции с 2007 года). Имя Пожарского но­сят ули­цы в ря­де российских го­ро­дов, пе­ре­улок в Мо­ск­ве, име­нем Пожарского и Ми­ни­на на­зва­на пло­щадь в Ниж­нем Нов­го­ро­де. С 2004 года в городе Южа Ива­нов­ской области в па­мять о Пожарском про­во­дит­ся крае­ведческая кон­фе­рен­ция - «По­жар­ские Не­опа­ли­мов­ские чте­ния».

Исторические ис­точники:

Двор­цо­вые раз­ря­ды. СПб., 1850-1851. Т. 1-2;

Но­вый ле­то­пи­сец // Пол­ное со­б­ра­ние рус­ских ле­то­пи­сей. СПб., 1910. Т. 14. Пер­вая по­ло­ви­на;

Ак­ты слу­жи­лых зем­ле­вла­дель­цев XV - на­ча­ла XVII в. М., 1997. Т. 1. № 219. М., 2002. Т. 3. № 329;

Ду­хов­ная гра­мо­та кн. Д.М. По­жар­ско­го / Публ. Ю.М. Эс­ки­на // Оте­че­ст­вен­ная ис­то­рия. 2000. № 1;

Вы­пись в док­лад о вот­чи­нах и по­ме­сть­ях кн. Д.М. По­жар­ско­го / Публ. Ю.М. Эс­ки­на // Там же.