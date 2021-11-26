ПОЖАРСКИЙ
ПОЖАРСКИЙ Дмитрий (в крещении Косма) Михайлович. Князь из рода стародубских Рюриковичей, русский военный и государственный деятель, боярин (1613).
Правнук И.Н. Берсеня-Беклемишева. Впервые упомянут во ввозной грамоте от 28.2(9.3).1588 года, данной княжне Марии Фёдоровне Пожарской (матери Пожарского) и её малолетним сыновьям на поместья их покойного мужа и отца князя Михаила Фёдоровича Пожарского в Мещовском и Серпейском уездах. С конца 1590-х годов находился на придворной службе у лиц, последовательно занимавших русский престол, - царя Бориса Фёдоровича Годунова, Лжедмитрия I и царя Василия Ивановича Шуйского. В чине «стряпчего с платьем» подписал Утверждённую грамоту 1598 года об избрании на царство Бориса Фёдоровича Годунова. В чине стольника потчевал («сидел за ествою») Ю. Мнишека на торжественном обеде в честь прибытия в Москву М. Мнишек для бракосочетания с Лжедмитрием I, на свадебном пиру - послов польского короля Сигизмунда III (1606). Участник подавления Болотникова восстания 1606-1607 годов. Разбил в селе Высокое (Высоцкое; ныне город Егорьевск) польско-литовский отряд (1608/1609), у реки Пехорка, близ Москвы, - отряд под командованием поступившего на службу к Лжедмитрию II дворцового крестьянина И. Салкова, блокировавший подвоз продовольствия в голодающую столицу (1609/1610). Воевода в городе Зарайск (1610). Весной 1610 года отклонил предложение П.П. Ляпунова о совместных действиях против царя Василия Ивановича Шуйского и возможном союзе с Лжедмитрием II, переслал грамоту Ляпунова царю. После Клушинского сражения 1610 года убедил жителей Зарайска (намеревались под влиянием посланцев из Коломны присягнуть на верность Лжедмитрию II как государю) служить по-прежнему царю Василию Ивановичу Шуйскому или тому, кто будет царствовать после него. После сведения в июле 1610 года царя с престола и заключения в августе того же года многочисленными представителями чинов Русского государства и польским гетманом С. Жолкевским договора об условиях избрания на русский престол польского королевича Владислава, возможно, присягнул ему на верность. В конце 1610 года Пожарский во главе отряда выступил на помощь Ляпунову к городе Пронск, осаждённому запорожскими казаками во главе с «московским изменником» И.Н. Сунбуловым (Сумбуловым), после отступления которого отбил его попытку взять Зарайск. Участник восстания москвичей против польско-литовского гарнизона 19(29)-20(30).3.1611 года, тяжело ранен (по одной из версий, Пожарский находился в Москве как воевода Первого ополчения 1611 года, по другой - прибыл, чтобы вывезти семью из города).
Один из организаторов и руководителей Второго ополчения 1611-1612 годов, его 1-й воевода (по некоторым данным, кандидатура Пожарского предложена Кузьмой Мининым), направил усилия на изгнание польско-литовских войск и их союзников из Русского государства. Рассылал грамоты в города с призывом присоединиться ко Второму ополчению; отправлял военные отряды для защиты или освобождения Ярославля, Суздаля, Углича и других городов от запорожских казаков и казаков И.М. Заруцкого. Весной 1612 года вошёл в состав Земского правительства; грамоты правительства до осени 1612 года, как правило, запечатывались личной перстневой печатью Пожарского, в ряде грамот имя Пожарского писалось с торжественным титулом (например, «по избранью Московского государства всяких чинов людей в нынешнее настоящее время того многочисленного войска у ратных и у земских дел стольник и воевода»). Предлагал Я. Делагарди начать совместную борьбу с польско-литовскими интервентами. Сторонник избрания на русский престол герцога Сёдерманландского Карла Филиппа (младшего брата шведского короля Густава II Адольфа) при условии принятия им православия, по-видимому, поддерживал его кандидатуру до избрания Михаила Фёдоровича Романова. В августе 1612 года, подойдя к Москве во главе основных сил Второго ополчения, отказался от предложения князя Д.Т. Трубецкого расположиться в его лагере близ Крымского двора (находился в районе современной улицы Крымский Вал), приказал соорудить между Арбатскими и Чертольскими воротами Белого города (ныне площади - Арбатские Ворота и Пречистенские Ворота соответственно) укрепления для отпора польскому гетману Я.К. Ходкевичу, приближавшемуся к городу с обозом продовольствия для польско-литовского гарнизона. В ходе сражения 24.8(3.9).1612 года с Ходкевичем ранен, одобрил план Кузьмы Минина о внезапном ударе во фланг польско-литовского войска. В сентябре/октябре 1612 года сумел достигнуть соглашения с Трубецким об объединении сил по освобождению Москвы. После взятия Китай-города ополченцами и сдачи польско-литовского гарнизона спас членов «Семибоярщины» и их семьи, в том числе Романовых, от грабежа и расправы казаков.
По сведениям автора «Повести о Земском соборе 1613 года», являлся одним из кандидатов на русский престол. Подписал, очевидно, не ранее лета 1613 года Утверждённую грамоту об избрании Михаила Фёдоровича на русский престол (составлена в мае; имя Пожарского стоит девятым среди бояр). Участвовал 11(21) июля в церемонии венчания на царство Михаила Фёдоровича; в тот же день пожалован боярством, минуя чин окольничего. В 1615 году командовал войском, посланным против польско-литовских отрядов А.И. Лисовского, дал им бой близ города Орёл, преследовал отступавших до города Перемышль (ныне село Перемышльского района Калужской области). На подходе к городу утратил возможность командования из-за «болезни лютой» (вероятно, приступа эпилепсии). Глава приказов - Галицкой четверти (1617), Ямского (1619-1628), Разбойного (1621-1628), Московского судного (1634-1638, 1639-1640). Второй член так называемых ответных комиссий на переговорах в Москве с английским послом и агентом Московской компании Дж. Мериком («князем Иваном Ульяновым») (1617), дважды с польско-литовскими послами - А. Песочинским и К.Л. Сапегой (1635 год; завершились ратификацией Поляновского мира 1634 года), М. Стахорским и К. Раецким (1640) и другими; носил почетный титул наместника Коломенского. Во время похода польского королевича Владислава на Русское государство 1-й воевода в Калуге (1617-1618 годы; направлен в город по просьбе жителей). Летом 1618 года послан царём Михаилом Фёдоровичем «со всеми людьми» из Калуги в город Боровск для оказания помощи русскому войску, оборонявшему город Можайск от польско-литовского войска, затем в город Серпухов для сражения с запорожскими казаками во главе с П.К. Сагайдачным. Вскоре вследствие болезни отозван в Москву. В 1619 году встречал (совместно с архиепископом Рязанским и Муромским Иосифом и князем Г.К. Волконским) в Можайске отпущенного из польско-литовского плена митрополита Ростовского, будущего патриарха Филарета; в дальнейшем пользовался его покровительством. Член боярских комиссий, управлявших Москвой во время паломнических поездок царя Михаила Фёдоровича (1619, 1621, 1624, 1626, 1628, 1631, 1635, 1637, 1639, 1640). 1-й воевода в Новгороде (1628-1630). В апреле/мае 1632 года, накануне Смоленской войны 1632-1634 годов, назначен 2-м воеводой под Смоленск (находился по Деулинскому перемирию 1618 года в составе Речи Посполитой). В июне того же года из-за эпилептического приступа заменён окольничим А.В. Измайловым, в ноябре определён главой комиссии, занимавшейся взиманием «пятой денги» (чрезвычайного 20%-ного налога) для уплаты жалованья ратным людям (в 1616 году был 3-м членом подобной комиссии). Во время войны 2-й воевода в городе Можайск (1633-1634); совместно с князем Д.М. Черкасским занимался организацией ратных людей для подкрепления войска во главе с боярином М.Б. Шеиным, осаждавшего Смоленск. Один из организаторов работ по строительству Земляного вала и деревянных укреплений вокруг Москвы (1637). 1-й воевода в городе Переяславль-Рязанский (1638 год; назначен в связи с опасностью набега крымских татар и ногайцев на Русское государство). Крупный землевладелец, ему принадлежали вотчины во Владимирском, Дмитровском, Звенигородском, Клинском, Коломенском, Медынском, Московском, Нижегородском, Ростовском, Суздальском, Юрьев-Польском уездах, Деревской пятине Новгородской земли, поместья в Ряжском, Серпейском и Суздальском уездах, а также усадьба в Москве. На средства Пожарского в его селе Медведево (Медведково) близ Москвы (ныне в черте города) к середине 1630-х годов вместо деревянной возведена каменная шатровая церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Возможно, по заказу Пожарского изготовлен список разрядной книги 1475-1605 годов, с которого во 2-й половине 1640-х - начала 1650-х годов, скорее всего, снята копия по распоряжению четвероюродного племянника Пожарского - князя С.Р. Пожарского (известна в историографии как «разрядная книга Д.М. Пожарского»). Распространённую в исторической литературе версию о принятии Пожарского иноческого пострига с именем Косма не подтверждает завещание князя, в котором он именуется «…боярин князь Козма (проз)вище князь Дмитрей…».
Заслуги Пожарского и Кузьмы Минина перед Россией увековечены в памятнике, воздвигнутом в их честь в Москве на Красной площади (1818 год, скульптор И.П. Мартос); фигуры Пожарского и Минина помещены в скульптурной композиции памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде (1862 год, автор проекта М.О. Микешин). Пожарскому установлены памятники в Суздале (1955), Зарайске (2004), поселок городского типа Борисоглебский Ярославской области (2005), а также в селе Пурех Чкаловского района Нижегородской области (1998 год, скульптор П.И. Гусев). Как спаситель Отечества от польско-литовских интервентов и народный герой Пожарский один или вместе с Мининым изображён в произведениях художественной литературы (трагедия М.В. Крюковского «Пожарский», 1807 год, и другие), живописи (картина В.Е. Савинского «Нижегородские послы у князя Дмитрия Пожарского», 1882 год, ныне в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко, и прочие), кинематографа (художественный фильм «Минин и Пожарский», режиссёры В.И. Пудовкин, М.И. Доллер, 1939 год). В честь Пожарского названы броненосный фрегат Балтийского флота (спущен на воду в 1867 году), крейсер Тихоокеанского флота (1953), речное круизное судно (проект 588, № 116; 1957 год), электропоезд Горьковской железной дороги. ЭД9М-0212 (в эксплуатации с 2007 года). Имя Пожарского носят улицы в ряде российских городов, переулок в Москве, именем Пожарского и Минина названа площадь в Нижнем Новгороде. С 2004 года в городе Южа Ивановской области в память о Пожарском проводится краеведческая конференция - «Пожарские Неопалимовские чтения».
Исторические источники:
Дворцовые разряды. СПб., 1850-1851. Т. 1-2;
Новый летописец // Полное собрание русских летописей. СПб., 1910. Т. 14. Первая половина;
Акты служилых землевладельцев XV - начала XVII в. М., 1997. Т. 1. № 219. М., 2002. Т. 3. № 329;
Духовная грамота кн. Д.М. Пожарского / Публ. Ю.М. Эскина // Отечественная история. 2000. № 1;
Выпись в доклад о вотчинах и поместьях кн. Д.М. Пожарского / Публ. Ю.М. Эскина // Там же.