ОПОЛЧЕНИЕ

ОПОЛЧЕНИЕ - Вооружённые формирования, создаваемые из граждан, как правило, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации; одна из форм участия народных масс в вооружённой защите государства .

1) воо­ру­жён­ные (во­ин­ские) фор­ми­ро­ва­ния, соз­да­вае­мые из гра­ж­дан (пре­иму­щест­вен­но доб­ро­воль­цев), как пра­ви­ло, не под­ле­жа­щих при­зы­ву на во­ен­ную служ­бу по мо­би­ли­за­ции; од­на из форм уча­стия на­род­ных масс в воо­ру­жён­ной за­щи­те го­су­дар­ст­ва. Кон­вен­ци­ей о за­ко­нах и обы­ча­ях су­хо­пут­ной вой­ны (1899; смотри Га­аг­ские кон­фе­рен­ции ми­ра 1899 и 1907 годв) Ополчение при­рав­не­но к ар­мии.

Как спо­соб и фор­ма ор­га­ни­за­ции во­ору­жён­но­го от­по­ра вра­гу Ополчение за­ро­ди­лось в древ­ней­шие вре­ме­на. В ус­ло­ви­ях об­щин­но-ро­до­во­го строя бы­ло един­ст­вен­но воз­мож­ной фор­мой объ­е­ди­не­ния лю­дей для за­щи­ты за­ни­мае­мой тер­ри­то­рии от на­па­де­ния. В ран­не­по­ли­тических об­ще­ст­вах ста­ли соз­да­вать­ся по­сто­ян­ные во­оруженные от­ря­ды ро­до­вой зна­ти, функ­ции ве­де­ния во­енных дей­ст­вий по­сте­пен­но пе­ре­шли к ар­мии. В ра­бо­вла­дельческих го­су­дар­ст­вах Вос­то­ка ( Еги­пет , Ас­си­рия, Ва­ви­лон , Урар­ту и другие) Ополчение ис­поль­зо­ва­лось для уси­ле­ния воо­ру­жён­ных от­ря­дов фа­рао­нов, ца­рей, вое­на­чаль­ни­ков. В не­го при­вле­ка­лись сво­бод­ные зем­ле­вла­дель­цы, а так­же муж­ское на­се­ле­ние за­ви­си­мых пле­мён и на­ро­дов. В Древ­ней Гре­ции и Древ­нем Ри­ме, ар­мии ко­то­рых пред­став­ля­ли со­бой ра­бо­вла­дельческую ми­ли­цию (ком­плек­то­ва­лись главным образом ра­бо­вла­дель­ца­ми), в Ополчение мог­ли вхо­дить лишь не­иму­щие (про­ле­та­рии), ис­клю­чая ра­бов. В сред­ние ве­ка Ополчение дли­тель­ное вре­мя бы­ло основным спо­со­бом уве­ли­че­ния мас­сы вой­ска, яд­ро ко­то­ро­го со­став­ля­ла кня­же­ская (ко­ро­лев­ская, хан­ская) дру­жи­на. Со­ци­аль­ной ба­зой Ополчения яв­ля­лись сво­бод­ные кре­сть­я­не. В даль­ней­шем ос­но­ву Ополчения со­став­ля­ли кон­ные от­ря­ды вас­са­лов (смотри Вас­са­ли­тет). Во вре­мя бое­вых дей­ст­вий эти от­ря­ды уси­ли­ва­лись пе­ши­ми вои­на­ми из феодальной че­ля­ди и удель­ны­ми Ополчениями из кре­по­ст­ных кре­сть­ян. За­ро­ж­де­ние ка­пи­та­ли­стических от­но­ше­ний, рост го­ро­дов при­ве­ли к по­яв­ле­нию го­род­ско­го Ополчения из сво­бод­ных ре­мес­лен­ни­ков, тор­гов­цев и других сло­ёв на­се­ле­ния. В Но­вое вре­мя не­об­хо­ди­мость раз­вёр­ты­ва­ния мас­со­вых ар­мий по­тре­бо­ва­ла вве­де­ния во­ин­ской по­вин­но­сти, ог­ра­ни­чив­шей воз­мож­но­сти соз­да­ния Ополчения, ко­то­рое в ря­де слу­ча­ев, од­на­ко, со­зы­ва­лось: так, вви­ду уг­ро­зы втор­же­ния на Британские острова ар­мии На­по­ле­о­на I в Ве­ли­ко­бри­та­нии в 1804-1805 годах бы­ло соз­да­но Ополчение, на­счи­ты­вав­шее 380 тысяч человек. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны чис­лен­ность Ополчения до­хо­ди­ла в Ве­ли­ко­бри­та­нии до 1 миллиона человек. В 1944-1945 годах в на­ци­ст­ской Гер­ма­нии в хо­де то­таль­ной мо­би­ли­за­ции бы­ли со­зда­ны фор­ми­ро­ва­ния опол­чен­цев, при­ни­мав­шие уча­стие в бое­вых дей­ст­ви­ях (смотри Фольк­сштурм).

В Рос­сии в си­лу осо­бен­но­стей её по­ли­тического и эко­но­мического раз­ви­тия, а так­же сис­те­мы ком­плек­то­ва­ния ар­мии, Ополчению при­над­ле­жа­ла зна­чи­тель­но бо́льшая роль, чем в стра­нах Западной Ев­ро­пы. В IX-XI веках Ополчение мно­го­крат­но со­зы­ва­лось для от­ра­же­ния на­бе­гов орд ко­чев­ни­ков (ха­зар, пе­че­не­гов, по­лов­цев); в XII-XV века - для борь­бы про­тив немецких ры­ца­рей и на­ше­ст­вия мон­го­ло-татарских за­вое­ва­те­лей. В даль­ней­шем Ополчение со­зы­ва­лось в начале XVII века для из­гна­ния польских ин­тер­вен­тов (смотри Пер­вое опол­че­ние 1611 года и Вто­рое опол­че­ние 1611-1612 годов), а так­же в XIX веке и в Великую Отечественную вой­ну (смотри На­род­ное опол­че­ние ).

2) Ка­те­го­рия во­ен­но­обя­зан­ных, при­зы­вав­ших­ся во вре­мя вой­ны по мо­би­лиза­ции (обыч­но во 2–3-ю оче­редь) для вы­пол­не­ния вспо­мо­га­тель­ных за­дач. Та­ко­го ро­да Ополчения поя­ви­лось в начале XIX века. В ря­де стран Западной Ев­ро­пы бы­ла соз­да­на сис­те­ма ланд­ве­ра (от нем. Land - стра­на и Wehr - обо­ро­на; ка­те­го­рия во­ен­нообя­зан­ных за­па­са 2-й оче­ре­ди и со­зда­вав­шие­ся из них в во­енное вре­мя вто­ро­оче­ред­ные во­ин­ские фор­ми­ро­ва­ния в Прус­сии, Гер­ма­нии, Ав­ст­ро-Венг­рии, Швей­ца­рии в XIX - начале XX веков) и ланд­штур­ма (нем. Land и Sturm - ата­ка; ка­те­го­рия во­ен­но­обя­зан­ных за­па­са 3-й оче­ре­ди и фор­ми­ро­вав­шие­ся из них в во­енное вре­мя впо­мо­гательные во­ин­ские час­ти в Прус­сии, Гер­ма­нии, Ав­ст­ро-Венг­рии и других го­су­дар­ст­вах в XIX - 1-й половины XX веков; в основном ис­поль­зо­вал­ся для ох­ра­ны государственных гра­ниц, ком­му­ни­ка­ций, скла­дов и другого; со­хра­ня­ет­ся в Швей­ца­рии). В Рос­сии в ре­зуль­та­те во­енной. ре­фор­мы 1874 года (смотри Во­ен­ные ре­фор­мы 1860-1870-х годов) вве­де­но государственное Ополчение. В не­го вхо­ди­ли во­ен­но­обя­зан­ные, ко­то­рые ос­во­бо­ж­да­лись от при­зы­ва на во­енную служ­бу в мир­ное вре­мя, но яв­ля­лись год­ны­ми к ней в во­енное вре­мя, а так­же ли­ца (36-43 го­да), уже от­слу­жив­шие в ар­мии и чис­лив­шие­ся в за­па­се. Государственное Ополчение де­ли­лось на рат­ни­ков 1-го (год­ных к строе­вой служ­бе) и 2-го (год­ных к не­строе­вой служ­бе) раз­ря­дов. Государственное Ополчение при­зы­ва­лось в русско-японскую вой­ну 1904-1905 годов (на тер­ри­то­рии Си­би­ри) и в 1-ю ми­ро­вую вой­ну.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)