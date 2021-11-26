НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ - доб­ро­вольческое вое­ни­зи­ро­ван­ные фор­ми­ро­ва­ния из лиц, не со­стоя­щих на во­ен­ной служ­бе, соз­да­вав­шие­ся в по­мощь ар­мии; од­на из форм уча­стия на­род­ных масс в воо­руж. борь­бе про­тив ино­стран­ных за­хват­чи­ков.

Впер­вые народное ополчение в Рос­сии воз­ник­ли в Смут­ное вре­мя - Пер­вое опол­че­ние 1611 года и Вто­рое опол­че­ние 1611-1612 годов.

Во вре­мя Оте­че­ст­вен­ной вой­ны 1812 года Ма­ни­фе­стом императора Алек­сан­д­ра I от 6(18) ию­ля бы­ли соз­да­ны вое­ни­зированные фор­ми­ро­ва­ния, пред­на­зна­чен­ные для за­ме­ны ре­гу­ляр­ных войск во внутренних рай­онах и их под­кре­п­ле­ния в слу­чае втор­же­ния на­по­ле­о­нов­ской ар­мии в глубь стра­ны. Это народное ополчение ста­ло од­ним из ис­точ­ни­ков по­пол­не­ния российской императорской ар­мии.

В его со­став вхо­ди­ли кре­по­ст­ные кре­сть­я­не, доб­ро­воль­цы из дво­рян, ме­щан и ду­хов­но­го со­сло­вия. Офи­це­ры на­зна­ча­лись из дво­рян, ра­нее слу­жив­ших в ар­мии. Опол­че­ние Мо­с­ков­ской, Смо­лен­ской, Ка­луж­ской, Туль­ской, Ря­зан­ской, Твер­ской, Яро­слав­ской и Вла­ди­мир­ской гу­бер­ний пред­на­зна­ча­лось для обо­ро­ны Мо­ск­вы. Опол­че­ние Санкт-Пе­тербургской и Нов­го­род­ской гу­бер­ний при­кры­ва­ло пе­тербургское на­прав­ле­ние. Опол­че­ния от Ко­ст­ром­ской, Вят­ской, Ка­зан­ской, Ни­же­го­род­ской, Сим­бир­ской и Пен­зен­ской гу­бер­ний со­став­ля­ли ре­зерв. Позд­нее бы­ло сфор­ми­ро­ва­но кон­ное и пе­шее опол­че­ние Пол­тав­ской и Чер­ни­гов­ской гу­бер­ний.

По ини­циа­ти­ве ме­ст­ных вла­стей соз­да­ва­лись от­ря­ды Псков­ской, Там­бов­ской, Кур­ской, Ки­ев­ской и др. гу­бер­ний. Об­щая чис­лен­ность народного ополчения со­ста­ви­ла около 400 тысяч человек (в т. ч. свыше 320 тысяч человек - в дей­ст­вую­щей ар­мии). Пол­ки народного ополчения уча­ст­во­ва­ли в Смо­лен­ском сра­же­нии 1812 года и Бо­ро­дин­ском сра­же­нии 1812 года, в бо­ях под По­лоц­ком, Чаш­ни­ка­ми, на реке Бе­ре­зи­на, в за­гра­нич­ных по­хо­дах рос­сий­ской ар­мии 1813-1814 годов , при оса­де кре­по­стей Дан­циг, Торн, Гам­бург. По окон­ча­нии во­енных дей­ст­вий народное ополчение бы­ло рас­фор­ми­ро­ва­но. В це­лом оно сыг­ра­ло важ­ную роль в дос­ти­же­нии по­бе­ды в хо­де Отечественной вой­ны 1812 и по­сле­дую­щем ос­во­бо­ж­де­нии Ев­ро­пы от войск На­по­ле­о­на.

В Ве­ли­кую Оте­че­ст­вен­ную вой­ну 1941-1945 годов народное ополчение пред­став­ля­ло со­бой во­енные и вое­ни­зированные фор­ми­ро­ва­ния, соз­да­вав­шие­ся в по­мощь РККА из лиц, не под­ле­жав­ших пер­во­оче­ред­но­му при­зы­ву по мо­би­ли­за­ции. С на­ча­лом вой­ны во мно­гих го­ро­дах ста­ли фор­ми­ро­вать­ся ра­бо­чие от­ря­ды, ком­му­ни­стические ба­таль­о­ны, груп­пы са­мо­обо­ро­ны. Уже в пер­вые дни вой­ны в Бре­сте, Грод­но, Пе­ре­мыш­ле, Лие­пае та­кие фор­ми­ро­ва­ния уча­ст­во­ва­ли в бо­ях. CHК СССР 24.06.1941 года при­нял по­ста­нов­ле­ние о соз­да­нии в приф­рон­то­вой по­ло­се ис­тре­би­тель­ных ба­таль­о­нов для ох­ра­ны объ­ек­тов в ты­лу советских войск и борь­бы с ди­вер­си­он­ны­ми груп­па­ми про­тив­ни­ка. В кон­це ию­ня 1941 года на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние ди­ви­зий народного ополчения в Ле­нин­гра­де, а за­тем и в др. го­ро­дах СССР.

Ко­манд­ные долж­но­сти в зве­не ди­ви­зия - полк - ба­таль­он уком­плек­то­вы­ва­лись в основном кад­ро­вы­ми офи­це­ра­ми; во­енно-по­ли­тический со­став под­би­рал­ся из ме­ст­ных партийных ра­бот­ни­ков, воо­ру­же­ние пре­до­став­лял Нар­ко­мат обо­ро­ны СССР. Ма­те­ри­аль­ное обес­пе­че­ние пер­во­на­чаль­но осу­ще­ст­в­ля­лось главным образом за счёт ме­ст­ных ре­сур­сов. В пра­во­вом от­но­ше­нии опол­чен­цы, по­сту­пив­шие в дей­ст­вую­щую ар­мию, при­рав­ни­ва­лись к во­ен­но­слу­жа­щим. Ди­ви­зии народного ополчения фор­ми­ро­ва­лись в Мо­ск­ве, Рос­то­ве-на-До­ну, Ста­лин­гра­де (ны­не Вол­го­град), Се­ва­сто­по­ле, Крас­но­дар­ском крае, Ки­ров­ской, Во­ро­неж­ской, Яро­слав­ской об­лас­тях, бри­га­да народного ополчения в Смо­лен­ске, пол­ки, ба­таль­о­ны, от­ря­ды - в Кур­ске, Ту­ле, Ка­ли­ни­не (ны­не Тверь), Ива­но­ве, Горь­ком (ны­не Ниж­ний Нов­го­род), Ря­за­ни, Брян­ске.

Многие ди­ви­зии народного ополчения впо­след­ст­вии бы­ли пе­ре­фор­ми­ро­ва­ны в стрел­ко­вые и по­лу­чи­ли вой­ско­вые но­ме­ра. Опол­че­ние РСФСР, по при­бли­зительному под­счё­ту, со­ста­ви­ло около 1 млн. человек. В 1941 году опол­ченческие фор­ми­ро­ва­ния соз­да­ва­лись на Ук­раи­не, в Бе­ло­рус­сии и Мол­да­вии. Мас­со­вое народное ополчение сыг­ра­ло важ­ную роль в по­пол­не­нии дей­ст­вую­щей ар­мии и пар­ти­зан­ских от­ря­дов, ук­ре­п­ле­нии приф­рон­то­во­го ты­ла. В дей­ст­вую­щей ар­мии на­хо­ди­лось 36 ди­ви­зий народного ополчения, 25 из них про­шли всю вой­ну, 8 ста­ли гвар­дей­ски­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)