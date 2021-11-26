НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ - добровольческое военизированные формирования из лиц, не состоящих на военной службе, создававшиеся в помощь армии; одна из форм участия народных масс в вооруж. борьбе против иностранных захватчиков.
Впервые народное ополчение в России возникли в Смутное время - Первое ополчение 1611 года и Второе ополчение 1611-1612 годов.
Во время Отечественной войны 1812 года Манифестом императора Александра I от 6(18) июля были созданы военизированные формирования, предназначенные для замены регулярных войск во внутренних районах и их подкрепления в случае вторжения наполеоновской армии в глубь страны. Это народное ополчение стало одним из источников пополнения российской императорской армии.
В его состав входили крепостные крестьяне, добровольцы из дворян, мещан и духовного сословия. Офицеры назначались из дворян, ранее служивших в армии. Ополчение Московской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Тверской, Ярославской и Владимирской губерний предназначалось для обороны Москвы. Ополчение Санкт-Петербургской и Новгородской губерний прикрывало петербургское направление. Ополчения от Костромской, Вятской, Казанской, Нижегородской, Симбирской и Пензенской губерний составляли резерв. Позднее было сформировано конное и пешее ополчение Полтавской и Черниговской губерний.
По инициативе местных властей создавались отряды Псковской, Тамбовской, Курской, Киевской и др. губерний. Общая численность народного ополчения составила около 400 тысяч человек (в т. ч. свыше 320 тысяч человек - в действующей армии). Полки народного ополчения участвовали в Смоленском сражении 1812 года и Бородинском сражении 1812 года, в боях под Полоцком, Чашниками, на реке Березина, в заграничных походах российской армии 1813-1814 годов, при осаде крепостей Данциг, Торн, Гамбург. По окончании военных действий народное ополчение было расформировано. В целом оно сыграло важную роль в достижении победы в ходе Отечественной войны 1812 и последующем освобождении Европы от войск Наполеона.
В Великую Отечественную войну 1941-1945 годов народное ополчение представляло собой военные и военизированные формирования, создававшиеся в помощь РККА из лиц, не подлежавших первоочередному призыву по мобилизации. С началом войны во многих городах стали формироваться рабочие отряды, коммунистические батальоны, группы самообороны. Уже в первые дни войны в Бресте, Гродно, Перемышле, Лиепае такие формирования участвовали в боях. CHК СССР 24.06.1941 года принял постановление о создании в прифронтовой полосе истребительных батальонов для охраны объектов в тылу советских войск и борьбы с диверсионными группами противника. В конце июня 1941 года началось формирование дивизий народного ополчения в Ленинграде, а затем и в др. городах СССР.
Командные должности в звене дивизия - полк - батальон укомплектовывались в основном кадровыми офицерами; военно-политический состав подбирался из местных партийных работников, вооружение предоставлял Наркомат обороны СССР. Материальное обеспечение первоначально осуществлялось главным образом за счёт местных ресурсов. В правовом отношении ополченцы, поступившие в действующую армию, приравнивались к военнослужащим. Дивизии народного ополчения формировались в Москве, Ростове-на-Дону, Сталинграде (ныне Волгоград), Севастополе, Краснодарском крае, Кировской, Воронежской, Ярославской областях, бригада народного ополчения в Смоленске, полки, батальоны, отряды - в Курске, Туле, Калинине (ныне Тверь), Иванове, Горьком (ныне Нижний Новгород), Рязани, Брянске.
Многие дивизии народного ополчения впоследствии были переформированы в стрелковые и получили войсковые номера. Ополчение РСФСР, по приблизительному подсчёту, составило около 1 млн. человек. В 1941 году ополченческие формирования создавались на Украине, в Белоруссии и Молдавии. Массовое народное ополчение сыграло важную роль в пополнении действующей армии и партизанских отрядов, укреплении прифронтового тыла. В действующей армии находилось 36 дивизий народного ополчения, 25 из них прошли всю войну, 8 стали гвардейскими.