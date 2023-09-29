Наро́дные ополче́ния на­чáла XVII в.

Наро́дные (зе́мские) ополче́ния на­чáла XVII в. — историографическое название военно-­политических формирований, возникавших в Московском государстве в эпоху Смутного времени . Военная самоорганизация местных сообществ, основанная на традициях земского самоуправления, была характерным явлением на всем протяжении кризисного периода. Широкое распространение практика создания местных ополчений получила, в частности, в период активного регионального сопротивления «тушинским» отрядам (конец 1608 — начало 1610). Главное внимание традиционно уделяется двум Н. о., которые объединили сложные конгломераты сил для общероссийской борьбы с польско-литовскими интервентами на завершающем этапе Смуты. Первое (Рязанское) Н. о., образованное в начале 1611 по инициативе рязанского воеводы П. П. Ляпунова, составили как бывшие сторонники Василия Шуйского , так и выходцы из лагеря Лжедмитрия II . Весной 1611 отряды Н. о. приступили к затяжной осаде Москвы, занятой польско-­литовским гарнизоном. Предводителями Н. о. были выбраны князь Д. Т. Трубецкой, П. П. Ляпунов и И. М. Заруцкий, а в качестве основополагающего акта был принят «Приговор всей земли». Первое Н. о. не смогло взять столицу, будучи ослаблено в результате внутренних кризисов лета 1611 (конфликт дворян и казаков, приведший к убийству Ляпунова) и весны 1612 (присяга части Н. о. «псковскому вору» Лжедмитрию III ), а также военных неудач. Второе (Нижегородское) Н. о. было сформировано осенью 1611 по инициативе нижегородских посадских людей во главе с К. Мининым , которые пригласили на место руководителя Н. о. князя Д. М. Пожарского . В ходе пребывания в Ярославле весной-­летом 1612 произошла консолидация сил нового движения и институциализация системы управления. После серии взаимных конфликтов два ополчения объединились (Заруцкий со своими сторонниками покинул подмосковный лагерь, а князь Трубецкой сохранил формальную позицию во главе объединенного Н. о.) в начале осени и совместными усилиями добились капитуляции польско-­литовского гарнизона 26–27 октября [5–6 ноября] 1612. Дальнейшая деятельность руководителей Н. о. была связана с подготовкой Земского собора , и их властные полномочия прекратились вскоре после избрания на царство Михаила Федоровича Романова .

Лит. : Флоря Б. Н. Польско-­литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005; Тюменцев И. О. Смутное время в России начала XVII столетия: движение Лжедмитрия II. М., 2008; Козляков В. Н. Смутное время в России начала XVII века. М., 2021. И. А. Кирпичников.