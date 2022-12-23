МИНИН, КУЗЬМА

Минин, Кузьма (? — 1616) — один из основателей и предводителей Второго ополчения (1611—1612). Его происхождение достоверно не установлено и является предметом дискуссии. Входил в состав посадских людей Нижнего Новгорода, «ремеством же мясник». В 1611 был избран земским старостой. На фоне неудач Первого ополчения и начавшейся польско-литовской интервенции выступил с речью к населению Нижнего Новгорода, призвав его выступить на защиту Московского государства. По приговору избранного городского совета на всех нижегородцев, а затем и на жителей соседних городов был распространен чрезвычайный налог на нужды ратных людей. Сам М. был назначен «выборным у того великого дела» и пожертвовал на него значительную часть своего имущества. По сообщениям современников, пользовался большим авторитетом. В Бельском летописце и в «Повести о победах Московского государства» подчеркивалась его роль в организации денежных раздач детям боярским и в сборе денег, «по городам казну собирал и ратников обеспечивал». В апреле 1612 вошел в состав «Совета всея земли», позднее участвовал в освобождении Москвы. После вступления на престол царя Михаила Федоровича (1613) М. был пожалован в думные дворяне. Он получил также крупный денежный оклад в 200 рублей и вотчину — село Богородское в Нижегородском уез­де. В конце 1615 был отправлен для «сыску» в Казанский уезд, по возращении из которого умер весной 1616.

Единственный сын М. — Нефед служил стряпчим в составе царского двора и умер, не оставив наследников.

Лит. : Новый летописец // ПСРЛ. Т. 14. М., 1965 (изд. 2-е); Кучкин В. Л. О роде Кузьмы Минина // История СССР. М., 1973. № 2. С. 209—211; Бельский летописец // ПСРЛ. Т. 34. М., 1978.; Буганов В. И. «Выборный человек всею землею» Кузьма Минин // Вопросы истории. 1980. № 9. С. 90—102; Повесть о победах московского государства. М., 1982 ; Пудалов Б. М. К биографии Кузьмы Минина // Мининские чтения. Труды научной конференции. Нижний Новгород. 2007. С. 184—195; Козляков В. Н. Герои Смуты. М., 2012. М. М. Бенцианов .