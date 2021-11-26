ЛЯПУНОВ ПРОКОПИЙ ПЕТРОВИЧ

ЛЯПУНОВ ПРОКОПИЙ ПЕТРОВИЧ - русский политический и военный дея­тель эпо­хи Смут­но­го вре­ме­ни; дум­ный дво­ря­нин (наи­бо­лее ве­ро­ят­но, с октября 1607 года).

Стар­ший брат З. П. Ля­пу­но­ва . В бо­яр­ском спи­ске 1602-1603 годов вы­бор­ный дво­ря­нин по Пе­ре­яс­лав­лю-Ря­зан­ско­му со 2-м по ве­ли­чи­не по­ме­ст­ным ок­ла­дом. В 1602-1603 годах в Ца­рё­ве-Бо­ри­со­ве, ско­рее все­го, в ка­че­ст­ве го­ло­вы. Зи­мой 1605 года в со­ста­ве слу­жи­лой кор­по­ра­ции ря­зан­ских де­тей бо­яр­ских в пра­ви­тельственных си­лах, дей­ст­во­вав­ших про­тив от­ря­дов Лже­дмит­рия I . По бо­лее позд­ним сви­де­тель­ст­вам со­вре­мен­ни­ков, в на­ча­ле мая 1605 года её ли­дер во вре­мя со­бы­тий под Кро­ма­ми, ко­гда ря­зан­цы пер­вы­ми от­ка­за­лись при­ся­гать Фё­до­ру Бо­ри­со­ви­чу и це­ло­ва­ли крест «ца­рю Дмит­рию Ива­но­ви­чу» (Лже­дмит­рию I).

В сентябре 1606 года, по­сле на­ча­ла Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов, при под­хо­де от­ря­дов И. Паш­ко­ва к Пе­ре­яс­лав­лю-Ря­зан­ско­му, Ляпунов на об­щем со­ве­те слу­жи­лых лю­дей, в т. ч. де­тей бо­яр­ских южных уез­дов, из­бран од­ним из пред­во­ди­те­лей пов­станческого вой­ска. На­вер­ня­ка уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке пла­на во­енной кам­па­нии вос­став­ших (по­ход на Мо­ск­ву че­рез Ко­лом­ну), раз­де­ляя их главная по­ли­тическая цель - свер­же­ние «не­за­кон­но­го ца­ря» Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го, воз­мож­но, по­ла­гая, как и многие другие пов­стан­цы, что Лже­дмит­рий I спас­ся во вре­мя май­ских со­бы­тий 1606 года и ока­зал­ся в Пу­тив­ле. Уча­ст­во­вал в по­бед­ном для пов­стан­цев сра­же­нии под селом Тро­иц­кое 25.10(04.11).1606 года. Пре­об­ла­да­ние ра­ди­каль­но­го кры­ла по­встан­цев во гла­ве с И. И. Бо­лот­ни­ко­вым в их ла­ге­ре под Мо­ск­вой, кон­флик­ты с ка­зака­ми под­толк­ну­ли Ляпунова к пе­ре­хо­ду на сто­ро­ну ца­ря Ва­си­лия Шуй­ско­го 15(25).11.1606 года. В сра­же­нии с си­ла­ми Бо­лот­ни­ко­ва у села Ниж­ние Кот­лы близ Мо­ск­вы [02(12).12.1606 года] Ляпунов - вое­во­да ря­зан­ских от­ря­дов в со­ста­ве пра­ви­тельственной ар­мии.

С декабря 1606 года ре­гу­ляр­но по­лу­чал вое­вод­ские на­зна­че­ния. Сра­зу по­сле сра­же­ния у села Ма­лые Кот­лы на­прав­лен фор­маль­но 2-м вое­во­дой во гла­ве ря­зан­ских дво­рян с ар­тил­ле­ри­ей для по­дав­ле­ния по­встанческого дви­же­ния в Ря­зан­ском крае. Его от­ряд взял За­райск, а Пе­ре­яс­лавль-Ря­зан­ский «до­бил че­лом» Ва­си­лию Шуй­ско­му бла­го­да­ря дей­ст­ви­ям Ляпунова (в январе был на­гра­ж­дён «зо­ло­тым», а в мар­те вме­сте с сы­ном Вла­ди­ми­ром по­лу­чил в по­ме­стье боль­шое двор­цо­вое село Иса­ды). В мае 1607 года на­прав­лен в Ка­ши­ру (фор­маль­но 3-м вое­во­дой) во гла­ве ря­зан­ских от­ря­дов (около 1 тысячи человек), ко­то­рые оп­ре­де­ли­ли ре­шаю­щий ус­пех в сра­же­нии 05(15).06.1607 года с пов­станческой ра­тью князя А. А. Те­ля­тев­ско­го на реке Вось­ма. За­тем Ляпунов уча­ст­во­вал в по­хо­де пра­ви­тельственной ар­мии во гла­ве с ца­рём к Ту­ле и в её оса­де, в октябре 1607 года успеш­но дей­ст­во­вал про­тив пов­стан­цев в рай­оне Епи­фа­ни, Кра­пив­ны и Гре­мяче­го. В по­хваль­ной гра­мо­те (но­ябрь 1607 года) царь пи­сал: «…а служ­бы тво­ей и до­род­ст­ва и ра­зу­му нам и все­му Мо­с­ков­ско­му го­су­дар­ст­ву нет чис­ла…», со­про­во­див её щед­ры­ми на­гра­да­ми и де­неж­ной вы­пла­той.

К концу 1607 года в Пе­ре­яс­лав­ле-Ря­зан­ском фак­ти­че­ски пол­но­стью ут­вер­ди­лась власть Ляпунова, хо­тя в отдельные ме­ся­цы 1607-1609 годов ту­да из Мо­ск­вы при­сы­ла­ли вое­вод (рат­ных и го­ро­до­вых). Пе­ре­яс­лавль-Ря­зан­ский из двор­цо­вых жит­ниц в не­ма­лой ме­ре по­кры­вал по­треб­но­сти в зер­не бло­ки­ро­ван­ной и вре­ме­на­ми го­ло­даю­щей сто­ли­цы (осо­бен­но в кон­це зи­мы - осе­нью 1609 года). В феврале - мар­те 1608 года ус­пеш­но дей­ст­во­вал про­тив ан­ти­пра­ви­тельственных сил под Прон­ском, где был ра­нен. То­гда же в бо­ях про­тив от­ря­дов А. И. Ли­сов­ско­го удер­жал кон­троль над большей частью Ря­зан­щи­ны, а ле­том 1608 года вос­ста­но­вил власть ца­ря в ря­де от­пав­ших го­ро­дов. Позд­нее Ляпунов по­дав­лял кре­сть­ян­ские вы­сту­п­ле­ния в при­ок­ских сёлах, гро­зив­ших пре­рвать свя­зи Ря­зан­щи­ны с Мо­ск­вой (в кон­це ле­та - осе­нью 1609 года); ока­зы­вал во­енную по­мощь пра­ви­тельственным си­лам в Ко­лом­не про­тив ту­шин­ских от­ря­дов, главным образом с це­лью со­хра­нить реч­ной путь в сто­ли­цу (в ию­ле 1608 года и в апреле 1609 года - в це­лом без­ре­зуль­тат­но, в ию­ле 1609 года - весь­ма эф­фек­тив­но); осе­нью 1609 года вос­ста­но­вил пол­ный кон­троль над по­гра­нич­ны­ми ря­зан­ски­ми кре­по­стя­ми (Ми­хай­лов, Пронск, Ряжск и др.). В 1608-1610 годах че­рез Ляпунова осу­ще­ст­в­ля­лись кон­так­ты московского пра­ви­тель­ст­ва с Крым­ским хан­ст­вом и но­гая­ми (уже в 1607 году по собственной ини­циа­ти­ве уго­ва­ри­вал ка­си­мов­ско­го ца­ря Ураз-Му­хам­ме­да ибн Он­да­на пе­рей­ти на сто­ро­ну Ва­си­лия Шуй­ско­го).

Не­смот­ря на по­лу­че­ние дум­но­го чи­на, ос­тал­ся в Пе­ре­яс­лав­ле-Ря­зан­ском. К концу 1607 года одер­жал по­бе­ду над др. пре­тен­ден­та­ми на роль ре­гио­наль­но­го ли­де­ра: од­них вы­жил из Пе­ре­яс­лав­ля-Ря­зан­ско­го, дру­гих, по позд­ним со­об­ще­ни­ям, ра­зо­рил или да­же унич­то­жил фи­зи­че­ски. Ляпунов уде­лял боль­шое вни­ма­ние ма­те­ри­аль­ным и со­ци­аль­ным за­про­сам ря­зан­ских по­ме­щи­ков. Стре­мил­ся упо­ря­до­чить функ­цио­ни­ро­ва­ние по­ме­ст­ной сис­те­мы; об­лег­чить на­ло­го­об­ло­же­ние и тя­жесть по­вин­но­стей (главным образом во­ен­но-ин­же­нер­ных, транс­порт­ных и т. п.) для по­ме­щичь­их кре­сть­ян, пе­ре­ло­жив их на тяг­лое городское на­се­ле­ние, а так­же на кре­сть­ян цер­ков­ных кор­по­ра­ций. При пла­ни­ро­ва­нии во­енной службы ря­зан­ских дво­рян учи­ты­вал их на­строе­ния.

К но­ябрю 1609 года Ляпунов ока­зал­ся в оп­по­зи­ции к ца­рю Ва­си­лию Шуй­ско­му, по­ли­тическое бу­ду­щее стра­ны Ляпунов свя­зы­вал с князем М. В. Ско­пи­ным-Шуй­ским, а пос­ле его от­рав­ле­ния с ве­до­ма ца­ря участ­во­вал в ор­га­ни­за­ции свер­же­ния Ва­си­лия Шуй­ско­го в ию­ле 1610 года. В кон­це ав­гу­ста - на­ча­ле ок­тяб­ря Ляпунов оста­вал­ся вер­ным пра­ви­тель­ст­ву «Се­ми­бо­яр­щи­ны» в Мо­ск­ве, при­вёл к при­ся­ге на имя ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва (бу­ду­ще­го польского ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва IV) как русского ца­ря Пе­ре­яс­лавль-Ря­зан­ский, Пронск и др. Од­на­ко дву­лич­ная по­ли­ти­ка польского ко­ро­ля Си­гиз­мун­да III, дей­ст­вия его став­лен­ни­ков и «Се­ми­бо­яр­щи­ны» в Мо­ск­ве, убий­ст­во Лже­дмит­рия II в Ка­лу­ге 11(21).12.1610 года по­бу­ди­ли Ляпунова к ра­ди­каль­ной сме­не по­зи­ции, че­му спо­соб­ст­во­ва­ли «при­зыв­ные» гра­мо­ты пат­ри­ар­ха Гер­мо­ге­на (Ляпунов стал од­ним из пер­вых их ад­ре­са­тов). В кон­це го­да Ляпунов об­ра­тил­ся к боя­рам в Мо­ск­ве с на­стоя­тель­ным за­про­сом о да­те при­бы­тия в Русское государство Вла­ди­сла­ва, под­чёр­ки­вая, что он и дво­рян­ская кор­по­ра­ция Ря­зан­щи­ны при­ся­га­ли ко­ро­ле­ви­чу, а не его от­цу, но не по­лу­чил чёт­ко­го от­ве­та.

В ре­зуль­та­те Ляпунов в 1-й половине января 1611 года окон­ча­тель­но вы­шел из под­чи­не­ния московских вла­стей и вы­сту­пил в ро­ли об­ще­на­цио­наль­но­го ли­де­ра, став ор­га­ни­за­то­ром Пер­во­го опол­че­ния 1611 года . На­чал пе­ре­го­во­ры с ре­гио­наль­ны­ми и ло­каль­ны­ми цен­тра­ми (Ниж­ний Нов­го­род, Вла­ди­мир, Му­ром, ряд по­волж­ских и за­ок­ских го­ро­дов), с пред­во­ди­те­ля­ми бывшего Ту­шин­ско­го ла­ге­ря (князем Д. Т. Тру­бец­ким в Ка­лу­ге, И. М. За­руц­ким в Ту­ле), рас­сы­лал по­сла­ния в ад­рес воль­ных ка­за­ков, обе­щал им жа­ло­ва­нье и слу­жи­лый ста­тус за уча­стие в по­хо­де на Мо­ск­ву. Ус­та­но­вил свя­зи с вой­ском Я. П. Са­пе­ги. Главным образом бла­го­да­ря уси­ли­ям Ляпунова к кон­цу ян­ва­ря - на­ча­лу фев­ра­ля 1611 года бы­ли сфор­му­ли­ро­ва­ны це­ли кам­па­нии («очи­ще­ние» Мо­ск­вы, а за­тем и всех русских тер­ри­то­рий от войск Ре­чи По­спо­ли­той; вос­ста­нов­ле­ние преж­них ин­сти­ту­тов управ­ле­ния и со­слов­ных струк­тур). В Ляпунов оп­ре­де­лил и прин­ци­пы ор­га­ни­за­ции кам­па­нии: ос­во­бо­ж­де­ние ста­но­ви­лось де­лом «всей зем­ли», под ко­то­рой по­ни­ма­лись объ­еди­нён­ные си­лы «во­ин­ских лю­дей» лю­бо­го со­слов­но­го ста­ту­са (от чи­нов Го­суда­ре­ва дво­ра до воль­ных ка­за­ков) из наи­боль­ше­го чис­ла ре­гио­нов. Пред­по­ла­га­лось па­рал­лель­ное дви­же­ние к Мо­ск­ве от­ря­дов южных, по­ок­ских и по­волж­ских уез­дов - из Сер­пу­хо­ва и Ко­лом­ны.

Ляпунов вы­сту­пил из Ко­лом­ны с вой­ском, ар­тил­ле­ри­ей и обо­зом 03(13).03.1611 года; во­круг не­го фор­ми­ро­ва­лось Зем­ское пра­ви­тель­ст­во («Со­вет всей зем­ли»). Уже с на­ча­ла мар­та Ляпунов вы­да­вал все рас­по­ря­дительные гра­мо­ты по зе­мель­но­му обес­пе­че­нию дво­рян за сво­ей пе­ча­тью, от име­ни Зем­ско­го пра­ви­тель­ст­ва и от сво­его име­ни. В его вой­ско вхо­ди­ли дво­ря­не и во­ин­ские лю­ди Пе­ре­яс­лавль-Ря­зан­ско­го, Ве­нёв­ско­го, Прон­ско­го, Шац­ко­го и др. уез­дов. 19(29).03.1611 года вспых­ну­ло сти­хий­ное вос­ста­ние мо­ск­ви­чей, ко­то­рые свя­зы­вали на­де­ж­ды на ос­во­бо­ж­де­ние сто­ли­цы имен­но с Ляпуновым. Од­на­ко его не­боль­шой аван­гард при­бли­зил­ся к Си­мо­но­ву монастырю на 2-й день вос­ста­ния, ко­гда го­род уже го­рел, к то­му же он был от­бро­шен поль­ско-ли­товскими вой­ска­ми, по­до­шед­ши­ми из Мо­жай­ска. В апреле - мае 1611 года рас­по­ря­же­ния Зем­ско­го пра­ви­тель­ст­ва по те­ку­ще­му управ­ле­нию б. ч. стра­ны шли от име­ни од­но­го Ляпунова, а не позд­нее 22.05(01.06) - уже от име­ни трёх лиц, воз­гла­вив­ших Пер­вое опол­че­ние (Ляпунов, князь Д. Т. Тру­бец­кой, И. М. За­руц­кий).

Ляпунов сыг­рал ве­ду­щую роль в ор­га­ни­за­ции во­енных дей­ст­вий Пер­во­го опол­че­ния в апреле - мае 1611 года и в управ­ле­нии стра­ной, стал главным ини­циа­то­ром при­ня­тия «При­го­во­ра всей зем­ли» от 30.06(10.07).1611 года (ве­ро­ят­но, вно­сил в не­го прав­ку). В нём ут­вер­жда­лось вер­хо­вен­ст­во ин­сти­ту­та со­слов­но­го пред­ста­ви­тель­ст­ва над ис­пол­ни­тель­ной (вое­вод­ской) вла­стью: так, пред­во­ди­те­ли опол­че­ния, об­ла­дая ши­ро­ки­ми административно-су­деб­ны­ми пре­ро­га­ти­ва­ми, не име­ли пра­ва каз­нить и ссы­лать без ре­ше­ния Зем­ско­го пра­ви­тель­ст­ва; их из­би­рали и в слу­чае не­удов­ле­тво­ри­тель­ной ра­бо­ты мог­ли от­стра­нить от долж­но­сти и т. п. Как ли­дер русского слу­жи­ло­го дво­рян­ст­ва, Ляпунов до­бил­ся за­кре­пле­ния в «При­го­во­ре…» по­ло­же­ний о де­таль­ном ре­гу­ли­ро­ва­нии по­ме­ст­но­го и вы­слу­жен­но­го вот­чин­но­го зем­ле­вла­де­ния (ста­тьи по это­му во­про­су за­ня­ли бо­лее 2/3 все­го тек­ста), а так­же цен­тра­ли­за­ции уч­ре­ж­де­ний государственного управ­ле­ния и фи­нан­сов (от­ме­ня­лись при­ка­зы и ана­ло­гич­ные уч­реж­де­ния в отдельных пол­ках опол­че­ния, за­пре­ща­лось, главным образом ка­за­кам, са­мо­сто­ятельно обес­пе­чи­вать се­бя про­дук­та­ми, фу­ра­жом; пре­ду­смат­ри­ва­лись су­ро­вые на­ка­за­ния за раз­бой и гра­бе­жи с вос­ста­нов­ле­ни­ем при­ка­зов с со­от­вет­ст­вую­щи­ми функ­ция­ми - Раз­бой­но­го и Зем­ско­го).

По­сле­до­вательные дей­ст­вия Ляпунова по пре­се­че­нию са­мо­воль­но­го отъ­ез­да ка­за­ков из ла­ге­ря, их ре­к­ви­зи­ций и на­си­лий, столк­но­ве­ния ме­ж­ду дво­ря­на­ми и ка­за­ка­ми на этой поч­ве при­ве­ли к от­кры­то­му кон­флик­ту. Ка­за­ки три­ж­ды вы­зы­ва­ли Ляпунова на Вой­ско­вой ка­за­чий круг для раз­бо­ра сво­их пре­тен­зий. В по­след­нем слу­чае они да­ли га­ран­тии его лич­ной безо­пас­но­сти (Тру­бец­кой и За­руц­кий на круг не яви­лись); на кру­гу бы­ла за­чи­та­на фаль­ши­вая гра­мо­та яко­бы с под­пи­сью Ляпунова в ад­рес ко­ман­до­ва­ния поль­ско-ли­товского гар­ни­зо­на в Мо­ск­ве, ему бы­ли предъ­яв­ле­ны об­ви­не­ния в из­ме­не и в на­ме­ре­нии «по­би­вать ка­за­ков по го­ро­дам». Ляпунов от­ри­цал эти об­ви­не­ния, но был за­руб­лен ка­за­ка­ми. Его смерть при­ве­ла к мас­со­во­му отъ­ез­ду из Пер­во­го опол­че­ния дво­рян и де­тей бо­яр­ских, рез­ко­му осла­бле­нию его во­енного по­тен­циа­ла. Ос­тан­ки Ляпунова бы­ли за­хо­ро­не­ны в 1612/1613 году его сы­ном В. П. Ля­пу­но­вым в Трои­це-Сер­гие­вом мо­на­сты­ре.

Дополнительная литература:

Смир­нов И. И. Вос­ста­ние Бо­лот­ни­ко­ва 1606–1607. 2-е изд. М., 1951;

Ко­рец­кий В. И. Фор­ми­ро­ва­ние кре­по­ст­но­го пра­ва и пер­вая Кре­сть­ян­ская вой­на в Рос­сии. М., 1975;

Че­реп­нин Л. В. Зем­ские со­бо­ры Рус­ско­го го­су­дар­ст­ва в XVI–XVII вв. М., 1978;

Пла­то­нов С. Ф. Очер­ки по ис­то­рии сму­ты в Мо­с­ков­ском го­су­дар­ст­ве XVI–XVII вв. М., 1995;

Ми­нин­ков Н. А. Дон­ское ка­за­че­ст­во в эпо­ху позд­не­го сред­не­ве­ко­вья (до 1671 г.). Рос­тов н/Д., 1998.