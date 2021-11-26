Гермоген

Гермоге`н (Ермоге`н, в миру, возможно, Ермолай) (ок. 1530 — 17[27].02.1612, Москва) — патриарх Московский и всея Руси (с 1606). Первые сведения о будущем патриархе относятся к 1579, когда в Казани произошло явление чудотворной Казанской иконы Божией Матери. В то время он был приходским священником в церкви Св. Николая Чудотворца, что в казанском Гостином дворе. Он принял обретенную икону, показал народу и торжественно перенес в церковь Св. Николая Тульского. Ему же архиепископом Казанским Иеремией было поручено следить за проведением торжеств в честь обретения чудотворного образа. Считается, что им же было составлено «Краткое сказание о явлении Казанской иконы и чудесах от нее», посланное царю Ивану IV Грозному. В 1587 принял монашество с именем Г. В 1587—1589 — игумен , архимандрит — настоятель казанского Спасо-Преображенского монастыря. В 1589 рукоположен в епископы на Казанскую кафедру с титулом митрополита Казанского и Астраханского (с 1602 митрополит Казанский и Свияжский). Занимался христианским просвещением Казанского края. Выступал против брака воцарившегося в 1605 в Москве Лжедмитрия I с Мнишек Мариной, если та не примет православия. 3 июля 1606 при царе Василии IV Шуйском Г. был избран на московскую патриаршую кафедру. Его патриаршество пришлось на Смутное время. Значение деятельности Г. по сохранению в годы Смуты в России Православной церкви и государственности неоспоримо. Г. занял непримиримую позицию к мятежникам во главе с И. И. Болотниковым и Лжепетром, к вторгшимся в русские пределы приверженцам Лжедмитрия II — «тушинцам». Написал два воззвания к русскому народу, в которых осуждал отрекшихся от царя Василия Шуйского, свергнутого в июле 1610. После ввода с согласия части бояр в Москву польских войск осенью 1610 Г. поддержал начавшееся в городах освободительное движение. Широкую известность получили грамоты патриарха, направленные им во многие города: Переяславль Рязанский, Владимир, Муром, Кострому, Галич и др., в которых он призывал ополченцев «идти на Москву и страдать до смерти». Известно послание Г. периода его патриаршества об исправлении церковного пения. Бескомпромиссная позиция патриарха стала причиной репрессий против него. В январе 1611 на патриаршем дворе была поставлена стража, не допускавшая к Г. даже его дворовых слуг. Вскоре с Г. сняли святительские одежды и заключили в подземной тюрьме Чудова монастыря, где он скончался от голода. В 1913 Г. канонизирован в лике священномучеников. Лит.: Володихин Д. М. Патриарх Гермоген. М., 2015; Патриарх Гермоген. М., 2015