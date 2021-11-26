ЖИЛЬЦЫ

Чиновно-статусная группа Государева двора во 2-й трети 16 – начале 18 вв., низшая страта его московских чинов.

По кос­вен­ным дан­ным, груп­па сло­жи­лась в 1520–1540-е гг., упо­ми­нает­ся в ис­точ­ни­ках с 1552. До 1630 вторая по чис­лен­но­сти груп­па чле­нов дво­ра (по­сле дво­рян вы­бор­ных), за­тем наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ная. В бо­яр­ском спи­ске 1588/89 зна­чи­лось 210 Ж., в кон. 16 – нач. 17 вв. – св. 300, в 1648/49 – ок. 1600, в 1680-е гг. – до 3 тыс. (ок. 50% чис­лен­но­сти Го­су­да­ре­ва дво­ра).

В 16–17 вв. в Ж. слу­жи­ли, как пра­ви­ло, мо­ло­дые лю­ди (по раз­бо­ру 1643 их ср. воз­раст со­став­лял 26 лет). За­пи­сы­ва­ли в Ж. «от­ро­ков» с 12–13 лет, ср. срок служ­бы со­став­лял ок. 10 лет. Ещё в 16 – нач. 17 вв. в Ж. на­чи­на­ли служ­бу пред­ста­ви­те­ли ти­ту­лов. и не­ти­ту­лов. зна­ти (гл. обр. вто­ро­сте­пен­ной; от 15 до 20% всех Ж.), но в осн. это бы­ли юные вы­ход­цы из «че­ст­ных фа­ми­лий» вер­хуш­ки уезд­ных де­тей бо­яр­ских (дво­ря­не вы­бор­ные и де­ти бо­яр­ские дво­ро­вые), а так­же из при­каз­ной и двор­цо­вой сре­ды (в Ж. на­ча­лась карь­е­ра зна­ме­ни­тых дум­ных дья­ков А. Я. Щел­ка­ло­ва и В. Я. Щел­ка­ло­ва). В кон. 16 – нач. 17 вв. в Ж. на­чи­на­ли служ­бу при дво­ре кня­зья Гун­до­ро­вы, Дол­го­ру­ко­вы , За­се­ки­ны, Чер­кас­ские, Щер­ба­то­вы и др., пред­ста­ви­те­ли ста­рых бо­яр­ских ро­дов Бу­тур­ли­ных, Пле­щее­вых, Са­бу­ро­вых, Сал­тыковых, Шеи­ных и др. Да­же по­сле Смут­но­го вре­ме­ни в 1617 ок. 82% Ж. про­ис­хо­ди­ли из фа­ми­лий, имев­ших сво­их пред­ста­ви­те­лей в со­ста­ве Го­су­да­ре­ва дво­ра до 1605. По­сле­дую­щая карь­е­ра Ж. за­ви­се­ла, по­ми­мо про­ис­хо­ж­де­ния, от лич­ных дос­ти­же­ний и внеш­них об­стоя­тельств. По­сле Смут­но­го вре­ме­ни воз­рос­ла роль Ж. как ре­зер­ва по­пол­не­ния моск. чи­нов, гл. обр. дво­рян мо­с­ков­ских и от­час­ти стряп­чих. Из Ж. фор­ми­ро­ва­лись но­вые струк­тур­ные час­ти Го­су­да­ре­ва дво­ра (напр., в 1620-е – нач. 1630-х гг. «столь­ни­ки» пат­ри­ар­ха Фи­ла­ре­та), а позд­нее офи­цер­ский со­став рей­тар и др.

Ма­те­ри­аль­ное обес­пе­че­ние Ж. в сер. 17 в. бы­ло не­зна­чи­тель­ным. Из-за юно­го воз­рас­та они не сра­зу по­лу­ча­ли по­ме­ст­ный или де­неж­ный ок­лад и не­ред­ко на­хо­ди­лись на со­дер­жа­нии се­мей или близ­ких род­ст­вен­ни­ков. По раз­бо­ру 1643 ср. раз­мер зе­мель­ных вла­де­ний Ж. (о ко­то­рых есть дан­ные) со­став­лял ок. 371–382 га (гл. обр. по­ме­стья), в ср. у них име­лось не бо­лее 17 кре­сть­ян­ских и бо­быль­ских дво­ров. Гл. сти­му­ла­ми для по­сту­п­ле­ния в Ж. бы­ли служ­ба при цар­ском дво­ре, в т. ч. с разл. ро­да имен­ны­ми по­ру­че­ния­ми (что ис­клю­ча­ло за­пись в «но­вич­ные ста­тьи» уезд­ных де­тей бо­яр­ских), и на­де­ж­ды на карь­е­ру в Мо­ск­ве и от­но­си­тель­но ре­гу­ляр­ное де­неж­ное жа­ло­ва­нье.

В круг обя­зан­но­стей Ж. вхо­ди­ли по­сто­ян­ное пре­бы­ва­ние при цар­ском дво­ре (от 40 и бо­лее Ж., со­став­ляя од­ну из групп слу­жи­те­лей-ох­ран­ни­ков, жи­ли во двор­це; от­сю­да и назв. этой груп­пы), служ­ба в при­ка­зах и разл. двор­цо­вых ве­дом­ст­вах. Их час­то ис­поль­зо­ва­ли как цар­ских гон­цов, они вы­пол­ня­ли отд. адм. и ди­пло­ма­тич. по­ру­че­ния, но не за­ни­ма­ли за­мет­ных по­сто­ян­ных долж­но­стей. Со­про­во­ж­да­ли ца­ря и чле­нов его се­мьи в по­езд­ках по Мо­ск­ве, её ок­ре­ст­но­стям и в даль­них «мо­леб­ных по­хо­дах». Ж. – осн. мас­са уча­ст­ни­ков поч­ти всех при­двор­ных це­ре­мо­ний в двор­цо­вых по­ме­ще­ни­ях и вне их. В 1520–90-е гг. в во­ен. по­хо­дах с уча­сти­ем го­су­да­ря Ж. бы­ли по­мощ­ни­ка­ми рынд и на­ря­ду с вы­бор­ны­ми дво­ря­на­ми со­став­ля­ли осн. часть лич­но­го со­ста­ва цар­ско­го пол­ка. Зна­че­ние во­ен. служ­бы Ж. воз­рос­ло в Смут­ное вре­мя, а осо­бен­но в сер. – 2-й пол. 17 в. в со­ста­ве пол­ков но­во­го строя.

Ж. на­хо­ди­лись в ве­де­нии Раз­ряд­но­го при­ка­за (во 2-й пол. 17 в. так­же в не­ко­то­рых др. во­ен. уч­ре­ж­де­ни­ях). Пер­во­на­чаль­но учи­ты­ва­лись в об­щей до­ку­мен­та­ции Го­су­да­ре­ва дво­ра (бо­яр­ских спи­сках и, воз­мож­но, бо­яр­ских кни­гах кон. 16 – нач. 17 вв.). Со­хра­ни­лось упо­ми­на­ние об осо­бом «жи­лец­ком спи­ске» 1598/99. По­сле Смут­но­го вре­ме­ни Ж. за­пи­сы­ва­лись в бо­яр­ские спи­ски (по­след­ний раз в 1626 и 1630), но ча­ще в осо­бые пе­реч­ни Ж. (пер­вый со­хра­нив­ший­ся – 1614/15, по­след­ний – 1710).

Автор статьи: В. Д. На­за­ров.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)