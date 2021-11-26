ЖИЛЬЦЫ
Чиновно-статусная группа Государева двора во 2-й трети 16 – начале 18 вв., низшая страта его московских чинов.
По косвенным данным, группа сложилась в 1520–1540-е гг., упоминается в источниках с 1552. До 1630 вторая по численности группа членов двора (после дворян выборных), затем наиболее многочисленная. В боярском списке 1588/89 значилось 210 Ж., в кон. 16 – нач. 17 вв. – св. 300, в 1648/49 – ок. 1600, в 1680-е гг. – до 3 тыс. (ок. 50% численности Государева двора).
В 16–17 вв. в Ж. служили, как правило, молодые люди (по разбору 1643 их ср. возраст составлял 26 лет). Записывали в Ж. «отроков» с 12–13 лет, ср. срок службы составлял ок. 10 лет. Ещё в 16 – нач. 17 вв. в Ж. начинали службу представители титулов. и нетитулов. знати (гл. обр. второстепенной; от 15 до 20% всех Ж.), но в осн. это были юные выходцы из «честных фамилий» верхушки уездных детей боярских (дворяне выборные и дети боярские дворовые), а также из приказной и дворцовой среды (в Ж. началась карьера знаменитых думных дьяков А. Я. Щелкалова и В. Я. Щелкалова). В кон. 16 – нач. 17 вв. в Ж. начинали службу при дворе князья Гундоровы, Долгоруковы, Засекины, Черкасские, Щербатовы и др., представители старых боярских родов Бутурлиных, Плещеевых, Сабуровых, Салтыковых, Шеиных и др. Даже после Смутного времени в 1617 ок. 82% Ж. происходили из фамилий, имевших своих представителей в составе Государева двора до 1605. Последующая карьера Ж. зависела, помимо происхождения, от личных достижений и внешних обстоятельств. После Смутного времени возросла роль Ж. как резерва пополнения моск. чинов, гл. обр. дворян московских и отчасти стряпчих. Из Ж. формировались новые структурные части Государева двора (напр., в 1620-е – нач. 1630-х гг. «стольники» патриарха Филарета), а позднее офицерский состав рейтар и др.
Материальное обеспечение Ж. в сер. 17 в. было незначительным. Из-за юного возраста они не сразу получали поместный или денежный оклад и нередко находились на содержании семей или близких родственников. По разбору 1643 ср. размер земельных владений Ж. (о которых есть данные) составлял ок. 371–382 га (гл. обр. поместья), в ср. у них имелось не более 17 крестьянских и бобыльских дворов. Гл. стимулами для поступления в Ж. были служба при царском дворе, в т. ч. с разл. рода именными поручениями (что исключало запись в «новичные статьи» уездных детей боярских), и надежды на карьеру в Москве и относительно регулярное денежное жалованье.
В круг обязанностей Ж. входили постоянное пребывание при царском дворе (от 40 и более Ж., составляя одну из групп служителей-охранников, жили во дворце; отсюда и назв. этой группы), служба в приказах и разл. дворцовых ведомствах. Их часто использовали как царских гонцов, они выполняли отд. адм. и дипломатич. поручения, но не занимали заметных постоянных должностей. Сопровождали царя и членов его семьи в поездках по Москве, её окрестностям и в дальних «молебных походах». Ж. – осн. масса участников почти всех придворных церемоний в дворцовых помещениях и вне их. В 1520–90-е гг. в воен. походах с участием государя Ж. были помощниками рынд и наряду с выборными дворянами составляли осн. часть личного состава царского полка. Значение воен. службы Ж. возросло в Смутное время, а особенно в сер. – 2-й пол. 17 в. в составе полков нового строя.
Ж. находились в ведении Разрядного приказа (во 2-й пол. 17 в. также в некоторых др. воен. учреждениях). Первоначально учитывались в общей документации Государева двора (боярских списках и, возможно, боярских книгах кон. 16 – нач. 17 вв.). Сохранилось упоминание об особом «жилецком списке» 1598/99. После Смутного времени Ж. записывались в боярские списки (последний раз в 1626 и 1630), но чаще в особые перечни Ж. (первый сохранившийся – 1614/15, последний – 1710).
Автор статьи: В. Д. Назаров.