Разря́дные кни́ги

Разря́дные кни́ги (разряды) — погодные росписи, составлявшиеся в Русском государстве в XVI–XVII вв., о прохождении государевой службы. Содержат информацию о назначении служилых людей, описания боевых действий. Составлялись в Разрядном приказе.

Лит .: Буганов В. И. Разрядные книги последней четверти XV — начала XVII вв. М., 1962; Анхимюк Ю. В. Частные разрядные книги с записями за последнюю четверть XV — начало XVII вв. М., 2005; Петров К. В. Делопроизводство Разрядного приказа XVI–XVII веков в официальных и частных рукописях. М., 2018. А. В. Дедук.