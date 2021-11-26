КАЗНА́

Одно из ведомств княжеского управления в русских княжествах в 14 – середине 15 веков, одно из центральных ведомств Русского государства, России во 2-й половине 15 – начале 18 века.

В кня­же­ст­вах Сев.-Вост. Ру­си в сер. 14 – сер. 15 вв. К. кон­тро­ли­ро­ва­ла сбор на­ло­гов, та­мо­жен­ных по­шлин , де­неж­ных и на­ту­раль­ных (ме­ха, мёд и т. п.) взи­ма­ний, а так­же вы­пла­ты, глав­ной из ко­то­рых был ор­дын­ский вы­ход в Зо­ло­тую Ор­ду с со­пут­ст­вую­щи­ми по­шли­на­ми и пла­те­жа­ми её зна­ти и чи­нов­ни­кам, а так­же ор­дын­ским по­слам. В К. так­же хра­ни­лись ве­ли­ко­кня­жес­кие и кня­жес­кие ре­га­лии, це­ре­мо­ни­аль­ные и ме­мо­ри­аль­ные пред­ме­ты свет­ско­го и цер­ков­но­го ха­рак­те­ра из дра­го­цен­ных ме­тал­лов (вклю­чая ору­жие и во­ин­ский дос­пех), ме­ха, до­ро­гие тка­ни, а так­же кня­жес­кая до­ку­мен­та­ция. В ве­де­нии К. на­хо­ди­лись не­ко­то­рые груп­пы го­род­ско­го, сель­ско­го и про­мы­сло­во­го по­дат­но­го на­се­ле­ния (в т. ч. ряд ка­те­го­рий гор. ре­мес­лен­ни­ков, вклю­чая мас­те­ров се­ре­бря­но­го и де­неж­но­го де­ла, юве­ли­ров), а так­же оп­ре­де­лён­ные тер­ри­то­рии и не­ко­то­рые пу­ти (см. в ст. Путь). Во гла­ве К. стоя­ли ка­зна­чеи с не­боль­шим шта­том дья­ков и др. «при­каз­ных» лиц, ко­то­рые в то вре­мя име­ли не­сво­бод­ный со­ци­аль­ный ста­тус, что по пред­став­ле­ни­ям эпо­хи обу­слов­ли­ва­лось бо­лее низ­ким уров­нем «ка­зён­ных служб» по срав­не­нию с су­деб­но-адм. дея­тель­но­стью чле­нов Бо­яр­ской ду­мы и корм­лен­щи­ков вы­со­ко­го и сред­не­го ран­га (см. Корм­ле­ние).

Во 2-й пол. 15 – 2-й тре­ти 16 вв. функ­ции К. су­ще­ст­вен­но рас­ши­ри­лись. Её роль в сис­те­ме гос. уч­ре­ж­де­ний воз­рос­ла с фор­ми­ро­ва­ни­ем цен­тра­ли­зов. Рус. гос-ва и свя­зан­ны­ми с этим из­ме­не­ния­ми в со­ста­ве и функ­ци­ях Бо­яр­ской ду­мы, струк­ту­ре выс­ших чи­нов Го­су­да­ре­ва дво­ра, с по­яв­ле­ни­ем но­вых центр. ор­га­нов ис­пол­нит. вла­сти. В кон. 15 в. – нач. 1560-х гг. К. ста­ла ве­ду­щим центр. гос. уч­ре­ж­де­ни­ем функ­цио­наль­но-тер­ри­то­ри­аль­но­го ха­рак­те­ра. Она кон­тро­ли­ро­ва­ла сбор и хра­не­ние боль­шин­ст­ва об­ще­го­су­дарств. пря­мых на­ло­гов, та­мо­жен­ных сбо­ров и от­куп­ных сумм, ря­да до­хо­дов от внеш­ней тор­гов­ли и т. п.; вве­де­ние не­ко­то­рых но­вых на­ло­гов; из­ме­не­ния в ка­да­ст­ро­вом учё­те объ­ек­тов об­ло­же­ния и в по­ряд­ке взи­ма­ния пла­те­жей. В ве­де­нии К. бы­ло так­же ис­пол­нение ря­да по­вин­но­стей как об­ще­го­су­дар­ст­вен­но­го, так и ме­ст­но­го ха­рак­те­ра (ям­ская, строи­тель­ст­во обо­ро­нит. ук­ре­п­ле­ний в го­ро­дах, за­го­тов­ка ма­те­риа­лов для про­из­вод­ст­ва по­ро­ха и т. п.). К. ре­гу­ли­ро­ва­ла вы­да­чу жа­ло­ван­ных гра­мот с врем. или дли­тель­ным ос­во­бо­ж­де­ни­ем от уп­ла­ты на­ло­гов и та­мо­жен­ных по­шлин цер­ков­ным и свет­ским соб­ст­вен­ни­кам гор. и сель­ских вла­де­ний, осу­ще­ст­в­ля­ла от­ме­ну та­ких при­ви­ле­гий свет­ских лиц (с 1-й четв. 16 в.) и цер­ков­ных кор­по­ра­ций (осо­бен­но с 1549). К. кон­тро­ли­ро­ва­ла не­се­ние служ­бы пуш­ка­ря­ми, пи­щаль­ни­ка­ми и др., ра­бо­ту мас­те­ров се­ре­бря­но­го и де­неж­но­го де­ла, юве­ли­ров, ли­тей­щи­ков ко­ло­ко­лов и ору­дий и др. Она управ­ля­ла так­же зна­чит. тер­ри­то­рия­ми на се­ве­ре и се­ве­ро-во­сто­ке стра­ны (Двин­ским и Пе­чор­ским По­морь­ем, Кар­го­по­лем, Ус­тюж­ско-Вы­че­год­ским ре­гио­ном, Перм­ской и Вят­ской зем­ля­ми и др.), а кро­ме то­го – про­мы­сло­вы­ми по­се­ле­ния­ми в центр. и юж. уез­дах, на­се­ле­ние ко­то­рых за­ни­ма­лось до­бы­чей со­ли, борт­ни­че­ст­вом и пр. В К. по-преж­не­му на­хо­ди­лись ве­ли­ко­кня­же­ские (с 1547 цар­ские) ин­сиг­нии, ве­щи, ис­поль­зуе­мые на тор­жеств. це­ре­мо­ни­ях и в еже­днев­ном оби­хо­де го­су­да­ря, «свя­то­сти» цар­ской се­мьи, а так­же пред­ме­ты и ве­щи, вы­сту­пав­шие в ка­че­ст­ве на­град, гл. обр. за во­ен. служ­бу (зо­ло­тые мо­не­ты, ору­жие, ме­ха, до­ро­гие тка­ни, шу­бы и т. п.). Вме­сте с тем объ­ём хра­ни­мых ею со­кро­вищ воз­рас­тал, в т. ч. за счёт но­вых по­сту­п­ле­ний кон­фи­сков. иму­ще­ст­ва опаль­ных лиц (нов­го­род­ских бо­яр в 1470–80-х гг., ря­да нов­го­род­ских ар­хи­епи­ско­пов, удель­ных моск. кня­зей, вел. кн. мо­с­ков­ско­го Дмит­рия Ива­но­ви­ча Вну­ка, его ма­те­ри Еле­ны Сте­фа­нов­ны, кня­зей Пат­ри­кее­вых, вид­ней­ших бо­яр и др. пер­сон в кон. 1530-х гг. – 1547), по­соль­ских да­ров, про­дук­ции мас­те­ров-ре­мес­лен­ни­ков, под­ве­дом­ст­вен­ных са­мой К., а так­же за счёт по­ку­пок у иностр. куп­цов или за ру­бе­жом. Зда­ние К. (Ка­зён­ный двор) на­хо­ди­лось в Мос­ков­ском Крем­ле ме­ж­ду Ар­хан­гель­ским и Бла­го­ве­щен­ским со­бо­ра­ми. С ру­бе­жа 15 и 16 вв. в ис­точ­ни­ках фик­си­ру­ет­ся долж­ность пе­чат­ни­ка, ко­то­рый до 1560-х гг. яв­лял­ся бли­жай­шим по­мощ­ни­ком ка­зна­чея, от­ве­чая сре­ди про­чих обя­зан­но­стей за хра­не­ние и при­кла­ды­ва­ние к до­ку­мен­там гос. пе­ча­тей разл. на­зна­че­ния. В К. и её кан­це­ля­рии в 1-й тре­ти 16 в. ре­шались во­про­сы: во­ен. ор­га­ни­за­ции и во­ен. управ­ле­ния (с нач. 16 в. в кон­так­те с К. дей­ст­во­ва­ло ве­дом­ст­во оруж­ни­чих), ди­пло­ма­ти­че­ские (в кон. 15 – 1-й четв. 16 вв. ка­зна­чеи бы­ли од­ни­ми из ак­тив­ней­ших дея­те­лей в реа­ли­за­ции внеш­не­по­ли­тич. кур­са), ор­га­ни­за­ции кон­тро­ля за обо­ро­том вот­чин, рын­ком хо­ло­пов, ям­ским де­лом. При кан­це­ля­рии К. раз­рас­тал­ся гос. ар­хив, ма­те­риа­лы ко­то­ро­го ис­поль­зо­ва­лись при соз­да­нии офиц. ле­то­пи­са­ния (Ле­то­пи­сец на­ча­ла цар­ст­ва, Сте­пен­ная кни­га), ря­да др. про­из­ве­де­ний до­ку­мен­таль­но­го ха­рак­те­ра (Го­су­да­рев ро­до­сло­вец и др.). Штат дья­ков и по­дья­чих К. зна­чи­тель­но воз­рос к сер. 16 в. Долж­ность гла­вы К. с кон. 15 в. за­ни­ма­ли пред­ста­ви­те­ли знат­ных ро­дов – 5 чел. в раз­ное вре­мя из ро­да Го­ло­ви­ных, Ю. Д. Тра­ха­ни­от и др. Чин ка­зна­че­ев (с нач. 16 в. обыч­но их бы­ло два) в ие­рар­хии дум­но-двор­цо­вой час­ти Го­су­да­ре­ва дво­ра сле­до­вал сра­зу за боя­ра­ми, околь­ни­чи­ми и дво­рец­ки­ми. К. и её ап­па­рат сыг­ра­ли важ­ную роль в пре­об­ра­зо­ва­ни­ях и ре­фор­мах Из­бран­ной ра­ды, с ней в сво­ей дея­тель­но­сти был тес­но свя­зан А. Ф. Ада­шев.

Кан­це­ля­рия К. и штат дья­ков и по­дья­чих слу­жи­ли ба­зой при ор­га­ни­за­ции боль­шин­ст­ва но­вых при­ка­зов – Раз­ряд­но­го при­ка­за (вы­де­лил­ся из К., ви­ди­мо, несколько ра­нее 1535), По­соль­ско­го при­ка­за (1549), По­ме­ст­но­го при­ка­за, Хо­лопь­е­го при­ка­за, Ям­ско­го при­ка­за (все – в сер. 16 в.), Пуш­кар­ско­го при­ка­за и Стре­лец­ко­го при­ка­за (ско­рее все­го, в 3-й четв. 16 в.). Пре­об­ра­зо­ва­ния в сфе­ре на­ло­гов и ме­ст­но­го управ­ле­ния (см. в ста­тьях Зем­ская ре­фор­ма 1555–56, Зем­ское уп­рав­ле­ние), про­во­див­шие­ся кан­це­ля­ри­ей К., при­ве­ли к об­ра­зо­ва­нию на её ба­зе Боль­шо­го при­хо­да при­ка­за и ря­да ве­домств, став­ших позд­нее при­ка­за­ми-чет­вер­тя­ми.

В 1565–84, в пе­ри­од оп­рич­ни­ны и осо­бо­го дво­ра Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча , су­ще­ст­во­ва­ли ве­дом­ст­ва К. па­рал­лель­но в зем­щи­не и оп­рич­ни­не (по­сле 1572 – в осо­бом дво­ре ца­ря). Хо­тя оба уч­ре­ж­де­ния на­хо­ди­лись под не­усып­ным кон­тро­лем ца­ря, про­яв­ляв­ше­го к ним ед­ва ли не по­сто­ян­ный ин­те­рес и как к со­кро­вищ­ни­це, и как к гос. ар­хи­ву, зна­че­ние К. за­мет­но умень­ши­лось, что бы­ло свя­за­но с об­щим кри­зи­сом гос. управ­ле­ния в стра­не, на­рас­тав­шим по­сле 1565, и с вы­де­ле­ни­ем из К. но­вых центр. уч­ре­ж­де­ний, а зна­чит, с со­кра­ще­ни­ем её функ­ций.

В 1580-х гг. К. по­сте­пен­но транс­фор­ми­ро­ва­лась в Ка­зён­ный при­каз, впер­вые упо­мя­ну­тый в 1585 как при­каз Ка­зён­но­го дво­ра (его ар­хи­вы со­хра­ни­лись час­тич­но на­чи­ная с 1582–84). К это­му вре­ме­ни К. ли­ши­лась прак­ти­че­ски всех функ­ций фи­нан­со­во­го кон­тро­ля над сбо­ром на­ло­гов и та­мо­жен­ных пла­те­жей, ос­во­бо­ж­де­ния от их уп­ла­ты ря­да ка­те­го­рий вла­дель­цев и пр. Ка­зён­ный при­каз стал пре­ж­де все­го гл. хра­ни­ли­щем цар­ских ре­га­лий и др. ре­ли­к­вий, цен­но­го и упо­треб­ляе­мо­го в бы­ту иму­ще­ст­ва цар­ской се­мьи, икон и пр., а так­же важ­ных гос. бу­маг. В кон. 16 – нач. 17 вв. он в из­вест­ной ме­ре осу­ще­ст­в­лял кон­троль над дея­тель­но­стью Де­неж­но­го и Ку­пец­ко­го дво­ров (по­сле 1622 их кон­тро­ли­ро­вал Боль­шой каз­ны при­каз), в его ве­де­нии на­хо­ди­лись чле­ны выс­ших ку­печ. кор­по­ра­ций – гос­тей, гос­ти­ной сот­ни и су­кон­ной сот­ни.

В Смут­ное вре­мя Ка­зён­ный при­каз под­вер­гал­ся не­од­но­крат­ным изъ­я­ти­ям де­неж­ных средств и дра­го­цен­ных ве­щей, а в 1611–12 поч­ти то­таль­но­му ра­зо­ре­нию в хо­де Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла 17 в. На про­тя­же­нии 17 в. им обыч­но управ­лял один ка­зна­чей (эта прак­ти­ка ус­та­но­ви­лась со вре­ме­ни цар­ст­во­ва­ния Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва), сре­ди ка­зна­че­ев бы­ли И. Д. Ми­ло­слав­ский (1653–65), И. М. Ми­ло­слав­ский (1679–80), кн. П. И. Про­зо­ров­ский (1693–1700). При со­хра­не­нии функ­ций Ка­зён­но­го при­ка­за как гос. ар­хи­ва (по­пол­няв­ше­го­ся осо­бо важ­ны­ми до­ку­мен­та­ми, по­ме­щён­ны­ми на врем. или по­сто­ян­ное хра­не­ние, – Стол­бец Со­бор­но­го уло­же­ния 1649, сек­рет­ное «ро­зы­ск­ное де­ло» Ф. Л. Шак­ло­ви­то­го и др.) на пер­вый план вы­дви­ну­лась его роль как хра­ни­ли­ща всех цар­ских и гос. цен­но­стей, как ор­га­на, обес­пе­чи­вав­ше­го дея­тель­ность и кон­тро­ли­ро­вав­ше­го ре­зуль­та­ты тру­да раз­ных ка­те­го­рий ка­зён­но-двор­цо­вых ре­мес­лен­ни­ков. Вме­сте с тем Ка­зён­ный при­каз всё бо­лее при­об­ре­тал ха­рак­тер рас­ход­ной «ве­ще­вой каз­ны», от­ку­да бра­лись на­гра­ды разл. ви­дов, пред­ме­ты це­ре­мо­ни­аль­но­го и бы­то­во­го при­двор­но­го оби­хо­да. Ка­зён­ный при­каз ли­к­ви­ди­ро­ван ука­зом ца­ря Пет­ра I от 18(29).2.1700, ко­гда его в ка­че­ст­ве осо­бо­го сто­ла вве­ли в со­став при­ка­за Боль­шо­го двор­ца, где он со­хра­нял боль­шин­ст­во преж­них функ­ций вплоть до ука­за Се­на­та от 23.12.1726(3.1.1727), по ко­то­ро­му боль­шин­ст­во ста­рых моск. уч­ре­ж­де­ний бы­ли сли­ты в Мас­тер­скую и Ору­жей­ную па­ла­ту (по­сле её за­кры­тия в 1813 ар­хив К. во­шёл в со­став ар­хи­ва Моск. двор­цо­вой кон­то­ры; ны­не – в со­ста­ве фон­да «Ар­хив Ору­жей­ной па­ла­ты» РГАДА).

Сло­ва «каз­на», «ка­зён­ный» дол­го при­ме­ня­лись в оби­хо­де и в де­ло­про­из­водств. до­ку­мен­та­ции для обо­зна­че­ния иму­ще­ст­ва, при­над­ле­жав­ше­го го­су­дар­ст­ву (напр., ка­зён­ные зем­ли или за­во­ды), и реа­лий, свя­зан­ных с ним (ка­зён­ная мо­но­по­лия), и пр.; ны­не ча­ще ис­поль­зу­ют­ся в пе­ре­нос­ном зна­че­нии, с не­га­тив­ным от­тен­ком (ка­зён­щи­на, ка­зён­ный дух и т. п.).

Автор статьи: В. Д. На­за­ров

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)