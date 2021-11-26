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БАРХАТНАЯ КНИГА
Родословная книга Московской Руси, составленная в 1687 после отмены местничества на основе Государева родословца (1555—1556) и родословных росписей 1682—1687.
В Б. к. внесены многие, но не все представители наиболее знатных боярских и дворянских родов; исключение составляют Рюриковичи и Гедиминовичи, учтенные практически полностью. Используется в генеалогических исследованиях.
Автор статьи: И. Н. Данилевский.
© Российская Историческая Энциклопедия
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