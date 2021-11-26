БАРХАТНАЯ КНИГА

Родословная книга Московской Руси, составленная в 1687 после отмены местничества на основе Государева родо­словца (1555—1556) и родословных росписей 1682—1687.

В Б. к. внесены многие, но не все представители наиболее знатных боярских и дворянских родов; исключение составляют Рюриковичи и Гедиминовичи , учтенные практически полностью. Используется в генеалогических исследованиях.

Автор статьи: И. Н. Данилевский.

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