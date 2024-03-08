СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ

Служи́лые лю́ди — наименование различных групп населения России XIV — начала XVIII в. В исторических источниках данное словосочетание многозначно, а в историографии закрепилось в качестве обобщенного обозначения лично свободных людей, которые были обязаны нести военную и (или) административную службу в пользу государства и получали за нее жалованье в разных формах (земельное, денежное, натуральное). Традиционно С. л. подразделяются историками на две категории: С. л. «по отечеству» (думные и московские чины, а также городовые дворяне и дети боярские) и С. л. «по прибору» (стрельцы, городовые казаки, пушкари, затинщики, воротники и др.). Если для С. л. «по отечеству» служба являлась наследственным правом, то С. л. «по прибору» были мобилизованы («прибраны») властью для выполнения менее престижных служебных обязанностей. Такое описание социальной структуры утрачивает актуальность для эпохи, наступившей после реформ Петра I в начале XVIII в.

Лит. : Козляков В. Н. Служилые люди России XVI–XVII веков. М., 2018; Павлов А. П. Думные и комнатные люди царя Михаила Романова: просопографическое исследование. Т. 1–2. СПб., 2019; Правящая элита Русского государства IX — начала ХVІІ в.: очерки истории. СПб., 2006. И. Г. Шитов.