ПОСАДСКИЕ ЛЮДИ

ПОСАДСКИЕ ЛЮДИ. В России в XV-XVIII веках податное, преимущественно торгово-ремесленное, население посада и государевых слобод, в середине XVII века - 1775 году одно из сословий.

Упо­ми­на­ют­ся в ис­точ­ни­ках с 1440-х годов. Жи­ли посад­ской об­щи­ной, бы­ли свя­за­ны кру­го­вой по­ру­кой. Пла­ти­ли дань, пря­мые на­ло­ги по сис­те­мам сош­но­го пись­ма и по­д­вор­но­го об­ло­же­ния, с 1724 года по­душ­ную по­дать. От­бы­ва­ли стро­ительную, до­рож­ную, по­стой­ную, рек­рут­скую и прочие по­вин­но­сти. При­вле­ка­лись к без­воз­мезд­ной служ­бе при та­мож­нях, кру­жеч­ных дво­рах, мель­ни­цах и другом. Слу­жи­ли в ка­че­ст­ве по­сош­ных лю­дей. Раз­мер тяг­ла за­ви­сел от ка­те­го­рии посадских людей, ко­то­рые по иму­щественному по­ло­же­нию де­ли­лись на «луч­ших», «се­ред­них», «мо­лод­ших» и «са­мых мо­лод­ших». Су­деб­ник 1550 года за бес­че­стье посадских людей ус­та­но­вил вы­со­кие штра­фы. В со­от­вет­ст­вии с зем­ской ре­фор­мой 1555-1556 годов посадские люди из­би­ра­ли ор­га­ны са­мо­управ­ле­ния - зем­ский сход (ре­шал наи­бо­лее важ­ные во­про­сы жиз­ни посадских людей, из­би­рал зем­ско­го ста­рос­ту) и зем­скую из­бу (вы­пол­ня­ла ре­ше­ния схо­да). Посадские люди, пре­имущественно вы­бор­ные от Мо­ск­вы, час­то уча­ст­во­ва­ли в ра­бо­те Зем­ских со­бо­ров. Часть посадских людей пе­ре­хо­ди­ла в при­ви­ле­ги­ро­ван­ные со­слов­ные ку­пе­че­ские кор­по­ра­ции –гос­тей, гос­ти­ной сот­ни и су­кон­ной сот­ни. Вме­сте с тем боль­шин­ст­во посадских людей по­сте­пен­но при­кре­п­ля­лись к по­са­ду при про­ве­де­нии по­ли­ти­ки «по­сад­ско­го строе­ния» XVI-XVII веков, окон­ча­тель­но - Со­бор­ным уло­же­ни­ем 1649 года, что оз­на­ча­ло по­лу­че­ние посадскими людьми за­ко­но­да­тель­но оформ­лен­но­го на­след­ст­вен­но­го со­слов­но­го ста­ту­са. Посадские люди сыг­ра­ли важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии Вто­ро­го опол­че­ния 1611-1612 годов, уча­ст­во­ва­ли в Со­ля­ном бун­те 1648 года, Псков­ском вос­ста­нии 1650 года, Нов­го­род­ском вос­ста­нии 1650 года, Мед­ном бун­те 1662 года, Ас­т­ра­хан­ском вос­ста­нии 1705-1706 годов и других. Их че­ло­бит­ные уч­те­ны при под­го­тов­ке Но­во­тор­го­во­го ус­та­ва 1667 года. Чис­лен­ность посадских людей: около 135 тысяч человек муж­ско­го по­ла (1680-е годы; экс­т­ра­по­ли­ро­ван­ные дан­ные), около 183 тысяч человек (1720-е годы), около 212 тысяч человек (1740-е годы), около 228 тысяч человек (1760-е годы). Ма­ни­фе­стом императрицы Ека­те­ри­ны II от 17(28).3.1775 года посадские люди в за­ви­си­мо­сти от ве­ли­чи­ны ка­пи­та­ла пе­ре­хо­ди­ли в гиль­дей­ское ку­пе­че­ст­во (име­ли свыше 500 рублей) и ме­щан­ст­во.

Жа­ло­ван­ная гра­мо­та го­ро­дам 1785 года вы­де­ли­ла посадским людям в ка­че­ст­ве од­ной из ка­те­го­рий ме­щан­ст­ва, они име­ли пра­во за­во­дить ткац­кие ста­ны, от­кры­вать лав­ки в собственном до­ме, уча­ст­во­вать в вы­бо­рах в Шес­ти­глас­ную ду­му.

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