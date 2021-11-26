ПОСАДСКИЕ ЛЮДИ
ПОСАДСКИЕ ЛЮДИ. В России в XV-XVIII веках податное, преимущественно торгово-ремесленное, население посада и государевых слобод, в середине XVII века - 1775 году одно из сословий.
Упоминаются в источниках с 1440-х годов. Жили посадской общиной, были связаны круговой порукой. Платили дань, прямые налоги по системам сошного письма и подворного обложения, с 1724 года подушную подать. Отбывали строительную, дорожную, постойную, рекрутскую и прочие повинности. Привлекались к безвозмездной службе при таможнях, кружечных дворах, мельницах и другом. Служили в качестве посошных людей. Размер тягла зависел от категории посадских людей, которые по имущественному положению делились на «лучших», «середних», «молодших» и «самых молодших». Судебник 1550 года за бесчестье посадских людей установил высокие штрафы. В соответствии с земской реформой 1555-1556 годов посадские люди избирали органы самоуправления - земский сход (решал наиболее важные вопросы жизни посадских людей, избирал земского старосту) и земскую избу (выполняла решения схода). Посадские люди, преимущественно выборные от Москвы, часто участвовали в работе Земских соборов. Часть посадских людей переходила в привилегированные сословные купеческие корпорации –гостей, гостиной сотни и суконной сотни. Вместе с тем большинство посадских людей постепенно прикреплялись к посаду при проведении политики «посадского строения» XVI-XVII веков, окончательно - Соборным уложением 1649 года, что означало получение посадскими людьми законодательно оформленного наследственного сословного статуса. Посадские люди сыграли важную роль в формировании Второго ополчения 1611-1612 годов, участвовали в Соляном бунте 1648 года, Псковском восстании 1650 года, Новгородском восстании 1650 года, Медном бунте 1662 года, Астраханском восстании 1705-1706 годов и других. Их челобитные учтены при подготовке Новоторгового устава 1667 года. Численность посадских людей: около 135 тысяч человек мужского пола (1680-е годы; экстраполированные данные), около 183 тысяч человек (1720-е годы), около 212 тысяч человек (1740-е годы), около 228 тысяч человек (1760-е годы). Манифестом императрицы Екатерины II от 17(28).3.1775 года посадские люди в зависимости от величины капитала переходили в гильдейское купечество (имели свыше 500 рублей) и мещанство.
Жалованная грамота городам 1785 года выделила посадским людям в качестве одной из категорий мещанства, они имели право заводить ткацкие станы, открывать лавки в собственном доме, участвовать в выборах в Шестигласную думу.