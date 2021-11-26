ПОСАД

ПОСАД - в России торгово-промысловые поселения, находившиеся под стенами укреплённых населённых пунктов, иногда вдали от них, в сельской округе, в XVI-XVIII веках также сообщество посадских людей .

Упо­ми­на­ют­ся в ис­точ­ни­ках с XIII века. Рас­по­ла­га­лись пре­имущественно на ка­зён­ных зем­лях. Их жи­те­ли име­ли пра­во за­ни­мать­ся тор­гов­лей и про­мыс­ла­ми (за­кре­п­ле­но Со­бор­ным уло­же­ни­ем 1649 года ), с 1775 года - пе­ре­хо­дить в гиль­дей­ское ку­пе­че­ст­во или ме­щан­ст­во. Мно­гие посады со вре­ме­нем во­шли в чер­ту го­ро­да, не­ко­то­рые посады пре­об­ра­зо­ва­ны в са­мо­сто­ятельные го­ро­да (Ос­таш­ков в 1770 году, Тих­вин в 1773 году, Холм в 1777 году, Вельск в 1780 году, Ека­те­рин­бург в 1781 году и др.); ста­тус посада по­лу­чил ряд сёл, групп де­ре­вень и сло­бод (в 1781 году - Соль­цы, в 1782 году - Сер­ги­ев По­сад, Злын­ка, Клин­цы, в 1844 году - Пав­лов­ский По­сад и др.).

Как пра­ви­ло, в посаде дей­ст­во­ва­ли ра­ту­ши - ор­га­ны са­мо­управ­ле­ния и су­до­про­из­вод­ст­ва; им под­чи­ня­лись си­рот­ский и сло­вес­ный су­ды. В 1853 годуу при об­ра­зо­ва­нии Воз­не­сен­ско­го по­са­да во Вла­ди­мир­ской губернии (ны­не в со­ста­ве города Ива­но­во) для ве­де­ния хо­зяйственных, об­щественных и других дел уч­ре­ж­де­на ду­ма. В даль­ней­шем та­кие же ду­мы бы­ли от­кры­ты в дру­гих посадах (в до­ку­мен­тах час­то име­но­ва­лись го­род­ски­ми), по­сте­пен­но они за­ме­ни­ли ра­ту­ши. В 1890-е годы во мно­гих посадах при вве­де­нии уп­ро­щён­но­го управ­ле­ния ду­мы за­ме­не­ны со­б­ра­ния­ми упол­но­мо­чен­ных. В от­ли­чие от уезд­ных го­ро­дов, посады не име­ли упра­вы бла­го­чи­ния с го­род­ни­чим и других уезд­ных струк­тур и не яв­ля­лись административным цен­тром [ис­клю­че­ния - Азов, Пар­фен­ть­ев (ны­не се­ло Пар­фень­е­во Пар­фень­ев­ско­го района Ко­ст­ром­ской области) и По­го­ре­лое Го­ро­ди­ще (ны­не се­ло Зуб­цов­ско­го района Твер­ской области)].

Чис­лен­ность посадов в Рос­сии (в XIX-XX веках без учё­та Цар­ст­ва Поль­ско­го ): около 150 в XVII веке, 16 во второй половине XVIII века, 37 в 1825 году, 49 в середине XIX века, 61 в 1914 году. Посады уп­разд­не­ны при про­ве­де­нии ре­фор­мы административно-территориального де­ле­ния в СССР в 1923-1929 годах, тер­мин «посад» стал ча­стью то­по­ни­ма.

Исторические ис­точники:

Го­род­ские по­се­ле­ния в Рос­сий­ской им­пе­рии. СПб., 1860–1864. Т. 1-7.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)