СТРЕЛЕЦКИЕ ВОССТАНИЯ В XVII В.

Стрелéцкие восстáния в XVII в. — череда народных выступлений, основными участниками которых были стрелецкие вой­ска; в историографии известны и как восстания, и как мятежи или бунты.

Московское восстание 1682 — выступление гарнизона Москвы против своих командиров, а затем против придворной партии Нарышкиных . Злоупотребления стрелецких командиров оставались безнаказанными со стороны руководства Стрелецкого приказа . Замысел самовольного наказания виновных полковников и взыскания с них неправедно отобранных денег возник у стрельцов в конце апреля 1682. Этот заговор совпал со внезапной кончиной царя Федора Алексеевича (27 апреля 1682); новым царем был провозглашен его младший брат Пётр, сын второй жены царя Алексея Михайловича Н. К. Нарышкиной. Уже в начале мая стрельцы добились отставки своих командиров и взыскания с них денег. Вскоре отстраненные от власти Милославские пустили слух об убийстве царевича Ивана. Это спровоцировало открытое вооруженное выступление московского гарнизона 15–17 мая 1682, в ходе которого были убиты видные придворные из круга Нарышкиных. На престол возвели Ивана и Петра Алексеевичей , а регентом при них сделали царевну Софью Алексеевну . Для обуздания мятежа главой Стрелецкого приказа был назначен популярный полководец боярин князь И. А. Хованский ; основные требования стрельцов были удовлетворены. В августе царская семья и двор удалились в подмосковные села, где начался скрытый сбор дворянских полков. 17 сентября Хованский с сыном Андреем были вызваны ко двору в село Воздвиженское и казнены по ложному обвинению в измене. Лишившись руководства, стрельцы вскоре изъявили покорность. В результате событий 1682 у власти утвердилась придворная группировка во главе с царевной Софьей Алексеевной и князем В. В. Голицыным.

С. в. 1698 — выступление четырех полков московских стрельцов. Было вызвано бедственным положением стрельцов на польской границе. В условиях отъезда царя Петра за границу ( Великое посольство 1697–1698) правительство не решилось возвращать их в Москву. Известие об этом вызвало возмущение стрельцов, они самовольно двинулись к столице с целью подать общую челобитную о своих обидах. В Москве выступление было воспринято как мятеж в пользу царевны Софьи. Срочно собранная армия во главе с боярином А. С. Шеиным и генералом П. И. Гордоном нанесла поражение стрельцам у Новоиерусалимского монастыря, захватив их в плен (июнь 1698). По настоянию царя Петра стрельцам вменили в вину заговор с целью возведения на престол царевны Софьи, а также убийства царских приближенных и иноземцев Немецкой слободы. За этим последовала жестокая расправа над стрельцами, которую возглавил сам Петр. Царевна Софья была пострижена в монахини. С. в. послужило причиной и поводом для официального роспуска полков московских стрельцов.

Лит. : Буганов В. И. Московские восстания конца XVII века. М., 1969; Лавров А. В. Регенство царевы Софьи Алексеевны. М., 1999. О. И. Курбатов.