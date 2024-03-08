СОЛЯНОЙ БУНТ

Солянóй бунт — историографическое название одного из городских восстаний середины XVII в. в Московском государстве, выступление части столичного населения против властей летом 1648. С. б. был вызван неудачной налоговой политикой правительства боярина Б. И. Морозова (в том числе манипуляциями с налогом на соль), а также злоупотреблениями московской администрации. Выступление сопровождалось убийствами сторонников Морозова, разгромом дворов элиты и крупным пожаром в Москве. Последствиями С. б. стали выступления населения в других уездах, а также отстранение от власти Морозова, созыв Земского собора , разработка и принятие Соборного уложения .

Лит. : Ляпин Д. А. Царский меч: социально-политическая борьба в России в середине XVII века. СПб., 2018; Ki­velson V. A. The Devil Stole His Mind: The Tsar and the 1648 Moscow Upri­sing // The American Historical Review. 1993. Vol. 98. № 3. P. 733–756. И. А. Кирпичников.