ПСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1650
ПСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1650 ГОДА - выступление части посадского населения город Псков, поддержанное рядовыми служилыми людьми по прибору, против местных властей и купечества.
Проходило одновременно с Новгородским восстанием 1650 года. Вызвано дефицитом зерна и ростом цен на него в Псковском уезду (спровоцированы разрешением царя Алексея Михайловича беспошлинно вывезти из Русского государства в Швецию крупную партию зерна, несмотря на неурожай предыдущего года), а также опасениями псковичей, что начнётся новая Русско-шведсая война.
23 февраля (5 марта) и 27 февраля (9 марта) псковичи предприняли попытки мирным путём приостановить вывоз зерна, обратившись за помощью к городовому воеводе Н.С. Собакину и архиепископу Псковскому и Изборскому Макарию. Получив отказ, 28 февраля (10 марта) горожане разграбили двор купца Ф. Емельянова (осуществлял закупки зерна для шведов по поручению царя) и земского старосты С. Меншикова, арестовали Меншикова и шведского купца Л. Нумменса. Дважды, в марте и апреле, восставшие направляли царю челобитные (до возвращения первой делегации взяли в заложники Собакина). Первоначально они просили запретить вывоз зерна за рубеж и жаловались на Емельянова, затем выдвинули новые требования - выплаты жалованья служилым людям целиком и в срок, сохранения их численности в Пскове, запрещения служить псковичам в других регионах страны и прочее. Не позднее 23 марта (2 апреля) восставшие избрали новых земских старост Г. Демидова и М. Мошницына (исполняли должности до августа), блокировали деятельность съезжей (приказной) избы, у нового воеводы князя В.П. Львова [приехал в город 25 марта (4 апреля)] отняли ключи от городских ворот и пороховой палаты.
Для расследования событий Псковского восстания 30 марта (9 апреля) в Псков прибыли князь Ф.Ф. Волконский (обвинён псковичами в сговоре с Емельяновым, избит и арестован) и дьяк Г.С. Дохтуров (арестован). В мае из Новгорода на подавление восстания был направлен князь И.Н. Хованский с отрядом около 1,9 тысяч человек 28 мая (7 июня) он частично блокировал Псков, однако взять город не сумел (между правительственным войском и восставшими под городскими стенами произошло свыше 20 вооружённых столкновений, главным образом по инициативе псковичей).
В июле на Земском соборе в Москве принято решение для урегулирования конфликта направить в Псков делегацию во главе с епископом Коломенским и Каширским Рафаилом, а 15 (25) августа к стоявшим у города войскам присоединилось около 1,3 тысяч человек из Заонежских погостов во главе с С.П. Елагиным и полковником М. Кормихелем. Благодаря усилиям епископа, торжественно въехавшего в Псков 17 (27) августа, к 24 августа (3 сентября) к крестному целованию приведено около 3 тысяч человек; 25 августа (4 сентября) посадские люди и стрельцы во главе с земскими старостами М. Русиновым и А. Гдовлянином признали свою вину перед Львовым. Покаяние позволило большинству участников Псковского восстания получить прощение от властей. Из числа не покаявшихся осенью того же года выявлено 10 человек (один казнён, остальные с семьями сосланы).