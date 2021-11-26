ПСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1650

ПСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1650 ГОДА - выступление части посадского населения город Псков, поддержанное рядовыми служилыми людьми по прибору, против местных властей и купечества.

Про­хо­ди­ло од­но­вре­мен­но с Нов­го­род­ским вос­ста­ни­ем 1650 года. Вы­зва­но де­фи­ци­том зер­на и рос­том цен на него в Псков­ском уезду (спро­во­ци­ро­ва­ны раз­ре­ше­ни­ем ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча бес­по­шлин­но вы­вез­ти из Русского государства в Шве­цию круп­ную пар­тию зер­на, не­смот­ря на не­уро­жай пре­ды­ду­ще­го го­да), а так­же опа­се­ния­ми пско­ви­чей, что нач­нёт­ся но­вая Русско-шведсая вой­на .

23 февраля (5 мар­та) и 27 февраля (9 мар­та) пско­ви­чи пред­при­ня­ли по­пыт­ки мир­ным пу­тём при­ос­та­но­вить вы­воз зер­на, об­ра­тив­шись за по­мо­щью к го­ро­до­во­му вое­во­де Н.С. Со­ба­ки­ну и ар­хи­епископу Псков­ско­му и Из­бор­ско­му Ма­ка­рию. По­лу­чив от­каз, 28 февраля (10 мар­та) го­ро­жа­не раз­гра­би­ли двор куп­ца Ф. Емель­я­но­ва (осу­ще­ст­в­лял за­куп­ки зер­на для шве­дов по по­ру­че­нию ца­ря) и зем­ско­го ста­рос­ты С. Мен­ши­ко­ва, аре­сто­ва­ли Мен­ши­ко­ва и шведского куп­ца Л. Нум­мен­са. Два­ж­ды, в мар­те и ап­ре­ле, вос­став­шие на­прав­ля­ли ца­рю че­ло­бит­ные (до воз­вра­ще­ния пер­вой де­ле­га­ции взя­ли в за­лож­ни­ки Со­ба­ки­на). Пер­во­на­чаль­но они про­си­ли за­пре­тить вы­воз зер­на за ру­беж и жа­ло­ва­лись на Емель­я­но­ва, за­тем вы­дви­ну­ли но­вые тре­бо­ва­ния - вы­пла­ты жа­ло­ва­нья слу­жи­лым лю­дям це­ли­ком и в срок, со­хра­не­ния их чис­лен­но­сти в Пско­ве, за­пре­ще­ния слу­жить пско­ви­чам в других ре­гио­нах стра­ны и прочее. Не позд­нее 23 мар­та (2 апреля) вос­став­шие из­бра­ли но­вых зем­ских ста­рост Г. Де­ми­до­ва и М. Мош­ни­цы­на (ис­пол­ня­ли долж­но­сти до ав­густа), бло­ки­ро­ва­ли дея­тель­ность съез­жей (при­каз­ной) из­бы, у но­во­го вое­во­ды князя В.П. Льво­ва [прие­хал в го­род 25 мар­та (4 апреля)] от­ня­ли клю­чи от городских во­рот и по­ро­хо­вой па­ла­ты.

Для рас­сле­до­ва­ния со­бы­тий Псковского восстания 30 мар­та (9 апреля) в Псков при­бы­ли князь Ф.Ф. Вол­кон­ский (об­ви­нён пско­ви­ча­ми в сго­во­ре с Емель­я­но­вым, из­бит и аре­сто­ван) и дьяк Г.С. Дох­ту­ров (аре­сто­ван). В мае из Нов­го­ро­да на по­дав­ле­ние вос­ста­ния был на­прав­лен князь И.Н. Хо­ван­ский с от­ря­дом около 1,9 тысяч человек 28 мая (7 ию­ня) он час­тич­но бло­ки­ро­вал Псков, од­на­ко взять го­род не су­мел (ме­ж­ду пра­ви­тельственным вой­ском и вос­став­ши­ми под городскими сте­на­ми про­изош­ло свыше 20 воо­ружённых столк­но­ве­ний, главным образом по ини­циа­ти­ве пско­ви­чей).

В ию­ле на Зем­ском со­бо­ре в Мо­ск­ве при­ня­то ре­ше­ние для уре­гу­ли­ро­ва­ния кон­флик­та на­пра­вить в Псков де­ле­га­цию во гла­ве с епископом Ко­ло­мен­ским и Ка­шир­ским Ра­фаи­лом, а 15 (25) августа к сто­яв­шим у го­ро­да вой­скам при­сое­ди­ни­лось около 1,3 тысяч человек из За­онеж­ских по­гос­тов во гла­ве с С.П. Ела­ги­ным и полковником М. Кор­ми­хе­лем. Бла­го­да­ря уси­ли­ям епи­ско­па, тор­же­ст­вен­но въе­хав­ше­го в Псков 17 (27) августа, к 24 августа (3 сентября) к кре­ст­но­му це­ло­ва­нию при­ве­де­но около 3 тысяч человек; 25 августа (4 сентября) по­сад­ские лю­ди и стрель­цы во гла­ве с зем­ски­ми ста­рос­та­ми М. Ру­си­но­вым и А. Гдов­ля­ни­ном при­зна­ли свою ви­ну пе­ред Льво­вым. По­кая­ние по­зво­ли­ло боль­шин­ст­ву уча­ст­ни­ков Псковского восстания по­лу­чить про­ще­ние от вла­стей. Из чис­ла не по­ка­яв­ших­ся осе­нью то­го же го­да вы­яв­ле­но 10 человек (один каз­нён, ос­таль­ные с семь­я­ми со­сла­ны).

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