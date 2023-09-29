Пско́вское восста́ние

Пско́вское восста́ние — одно из городских восстаний середины XVII в. в Московском государстве, выступление населения Пскова весной — летом 1650. Оно было вызвано распоряжениями правительства о вывозе хлеба в Швецию в условиях неурожая, слухами о захвате власти в Москве боярами, опасениями военной угрозы со стороны Швеции, а также недовольством местной администрацией. Восставшие захватили управление городом, грабили, арестовывали и казнили отдельных «изменников», направляли челобитные царю Алексею Михайловичу . Посланному для наведения порядка вой­ску князя И. Н. Хованского было оказано во­оруженное сопротивление. Конфликт был урегулирован благодаря прибытию из Москвы делегации Земского собора . Участники восстания принесли присягу и получили царское прощение. Это восстание тесно связано с другим «хлебным бунтом» — Новгородским восстанием .

Лит. : Аракчеев В. А. Псковский край в XV–XVII веках. Общество и государство. СПб., 2003 ; Градобойнова Е. В. Восстание в Новгороде и Пскове в 1650 году: причины, ход событий, итоги. Диссертация на соискание ученой степени канд. ист. наук. М., 2012. И. А. Кирпичников.