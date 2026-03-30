Земское самоуправление в XVI веке – русская демократия Россия, как и вся Европа, в XVI веке вступила в эпоху Нового времени. Ремесленное производство стало мелкотоварным, появилась специализация, а значит, и рынок. Что подразумевало кардинальную перестройку общественных и межсословных отношений. Рецидивы былой раздробленности – боярская вольница и управляемая местной знатью "вечевая демократия" были преодолены только во время царствования Иоанна IV.

Россия, как и вся Европа, в XVI столетии вступила в эпоху Нового времени. Ремесленное производство стало мелкотоварным, появилась специализация, а значит, и рынок. Что подразумевало кардинальную перестройку общественных и межсословных отношений. Рецидивы былой раздробленности – боярская вольница и управляемая местной знатью "вечевая демократия" были преодолены только во время царствования Иоанна IV. Тогда же сложилась и система политических и общественных отношений, просуществовавшая вплоть до "западнических" реформ в исполнении Петра I.

Устройство самоуправления

Города, хотя и уступали по численности крупнейшим европейским, были достаточно многолюдны: так Москва насчитывала уже более 100 тысяч жителей. Основное население – ремесленники (которые платили налоги и несли ряд повинностей) и купцы. Города управлялись наместниками царя, которых содержало население, однако в городах действовало и широкое земское самоуправление: мелкие торговцы, ремесленники, лица, занятые обслуживанием торговли и транспорта, объединялись в Сотни и Полусотни. Кроме того, были Суконные и Гостиные сотни. В первые входило провинциальное купечество, во вторые – московские купцы. Полномочия земского самоуправления были значительными: сбор налогов, выборы судей и полицейских чинов (губных старост), решение местных проблем. Нередки были случаи, когда по просьбе земства царь отзывал своего чрезмерно "заевшегося" наместинка – при условии, что земство само собирало и направляло в Москву установленные налоги.

Самодержавный строй отнюдь не предполагал жёсткой "вертикали власти" на всех уровнях. В России в эпоху Ивана Грозного и позднее существовала т.н. Полибиева система (по имени античного философа Полибия), предполагавшего единовременное существование трёх составляющих власти:

монархию (царь-самодержец),

аристократию (боярская Дума);

демократию (широчайшее земское самоуправление на местах).

В 1539 году по просьбе населения Белозерского и Каргопольского уездов были выданы первые "Губные грамоты", отдающие на места право самостоятельно обеспечивать свою безопасность, взяв на себя поимку воров и разбойников. Согласно им, часть полномочий наместника передавалась выборным людям – губному старосте (главе местных правоохранительных структур) и его помощникам "лучшим людям", заменённым вскоре "целовальниками" (утверждались клятвой с целованием креста). Губной староста избирался из дворян, а целовальники - из крестьян и посадских. Они ловили, судили и даже казнили разбойников, заведовали тюрьмами и регистрировали приезжих. Они размещались в губной избе, дела которой вел выборный губной дьяк; избирались также палачи и сторожа губных изб. С 1555 года губные учреждения были введены практически во всех уездах, а во второй половине XVI в. произошло объединение мелких губных единиц, и эта должность стала уездной.

В губные старосты избирали только местных дворян, обязательно грамотных и оставленных от службы по старости или болезни. Для выборов собирались общие съезды, в которых, участвовало все население уезда (кроме крепостных), составлявшего губной округ. Это были первые всеобщие выборы в России, причём участие в них было обязательным, и воеводы имели право сажать в тюрьму дворян, не явившихся на выборы. Вместо знатных бояр сидели их крестьяне. Выборы проводились через сбор подписей под выборным списком, который подписывали избиратели, а за неграмотных - их духовные отцы. Важная деталь: для принятия решения требовалось общее согласие, если его не было, то результат выборов определялся не большинством голосов, а решением царя.

К с середине XVI века был сделан следующий шаг: введен еще один выборный институт - земских или "излюбленных" старост и целовальников. Им передавались все финансовые и судебные дела, которые ранее входили в полномочия наместников. Эта земская реформа ликвидировала т.н. "кормленщиков" (наместник официально имел право "кормиться" от своей должности, оставляя себе всё сверх отчисленного государству), передав их полномочия выборным органам, контролируемым верховной властью.

Первую уставную грамоту выдали в 1551 году крестьянам одной из волостей Владимирского уезда, а в 1555 году все города и волости получили право избирать мирских старост, "которых себе крестьяне меж себя излюбят и выберут всей землей", чтобы те могли судить их "беспосульно и безволокитно". Взамен на земские власти возлагалась обязанность вместо доходов "кормленщиков" вносить в казну постоянный государственный оброк (откуп).

При этом охотников занимать выборные должности было мало, ибо ответственность была высока. За ненадлежащее исполнение обязанностей не только старосты и целовальники, но и их избиратели расплачивались своим имуществом. А злоупотребления и вовсе карались смертной казнью. За недоимки наказывали правежом (ежедневное битьё по икрам ног), правда, от правежа можно было откупиться или дожидаться, пока тебя выкупят избиратели.

Важные вехи в истории Земства

С середины XVI века, помимо губного и земского управления, государство привлекало земства к исполнению многих других служб. Если земские старосты отвечали за сбор прямых налогов, то все косвенные, таможенные пошлины собирали верные или присяжные головы и целовальники. По своему характеру верная служба была государственной, хотя и исполнялась выборными из посадских людей, уездных крестьян и даже служилых людей.

На них возлагалась и эксплуатация доходных промыслов: питейное дело, соляные и рыбные промыслы и прочее, они были при производстве селитры и добыче железа в Сибири, при казенных заводах, мельницах и садах; их избирали к городовому и хлебному делу, приемке леса, гвоздей и всем другим счетным делам. Таким образом, в руках выборных людей находилось все финансовое управление.

Апогеем же земской системы был созданный Иваном Грозным в 1549 году Земский Собор - совещательный орган при царе, представляющий интересы разных слоёв общества и помогающий принимать важные решения не только волей царя, но и как бы "от имени народа". Помимо духовенства и бояр (аристократии) в Собор избирались "от земли" люди всех сословий (кроме крепостных и холопов), включая даже "черносошных" крестьян, причём, они получали чёткие "наказы" с мест, за что могут голосовать.

В 1549 году Земский собор утверждает новый Судебник (свод законов о судопроизводстве). Тогда же, в 1649 год Земским собором принимается Соборное уложение, которое становится сводом законов и регламентирует все сферы жизни общества. В 1565 году одобряет введение опричнины. В 1566 году Земский собор известен тем, что именно он решает вопросы войны и мира в период Ливонской войны. В 1580 году существенно ограничивает земельные права церкви и изымает у нее вотчины, находившиеся в закладе, что позволяет усилить армию через раздачу поместий новым дворянам. Земские Соборы выбрали на царство трёх русских царей – Фёдора Ивановича (1584 г), Бориса Годунова (1598 г) и Михаила Романова (1613 г). Наконец, именно земство на местах сделало возможным избавление от Смуты в 1612г, когда царя не было вовсе, а большая часть аристократии предала, переметнувшись к полякам.

Земские Соборы просуществовали до эпохи Петра I, который, в стремлении к европейскому абсолютизму ликвидировал всю земскую систему и любую выборность, которую частично начали восстанавливать только в середине ХIХ века при Александре II.