МОСКОВСКИЕ ЧИНЫ
МОСКОВСКИЕ ЧИНЫ - во второй половине XVI - начале XVIII веков совокупность 4 статусно-чиновных групп Государева двора Русского государства - стольников, стряпчих, дворян московских и жильцов.
В качестве структурных частей двора указанные группы конституировались в конце XV - первой трети XVI веков (стольники, стряпчие), в 1540-х - начало 1560-х годов (дворяне московские, жильцы).
В структуре двора московские чины занимали 2-е по значимости место, располагаясь вслед за думными чинами, что фиксировалось в боярских книгах и боярских списках, а также в особых «жилецких списках» (известны с конца XVI века, получили распространение после Смутного времени с середины 1610-х годов). Это положение московских чинов определяло характер их служб и уровень придворных, военных и государственно-административных назначений (более почётные и высокие у дворян московских и стольников), формы и размеры земельного и денежного обеспечения (более высокие оклады и владения у них же, а также у стряпчих), ряд других особенностей.
Московские чины имели в определённой степени схожий генеалогический состав: в конце XVI - начале XVII веков в стольниках и дворянах московских служило от 76 до 92% лиц титулованной и нетитулованной знати (по преимуществу «первостатейной»); среди стряпчих преобладали лица из нетитулованных знатных фамилий второго ряда, среди жильцов выходцев из аналогичной среды было не более 15-20%.
В XVII веке генеалогический статус всех групп московских чинов постоянно понижался: в частности, к 1650 году знатных лиц среди стольников было около 33%, а среди дворян московских - не более 10%. Московские чины посменно несли придворно-дворцовую службу при монархе, главным образом в Москве (а иногда и вне её, сопровождая монарха в его поездках и походах) «по половинам» (по полгода), с 1676 года - «по третям» (около 4 мес), после 1682 года - «по четвертям» (около 3 мес). Московские чины состояли в руководстве приказов и других учреждений, занимались городским хозяйством Москвы как столицы государства и главные резиденции царя в Кремле, обеспечивали пребывания иностранных посольств и др. Получали персональные («именные») воеводские назначения (дворяне московские и стольники), а в случаях крупных походов и других военных акций - групповые назначения (преим. жильцы).
Численность московских чинов составляла около 600 человек на рубеже XVI-XVII веков, свыше 3,8 тыс. человек в середине XVII века; после 1630 года, когда из состава Государева двора выбыли дворяне выборные, московские чины стали количественно преобладать в нём (около 10 тыс. человек в конце XVII века), что привело, в частности, к появлению внутри групп московских чинов новых категорий («комнатные» и «походные» стольники, «комнатные» и «походные» стряпчие, дворяне московские «иноземцы» и др.).
Обеспечение московских чинов заметно превосходило обеспечение уездных детей боярских: денежное жалованье московских чинов было выше, выплачивалось чаще и, как правило, регулярно (обычно М. ч. получали его ежегодно в приказах-четвертях), Московские чины обладали также правом на поместья в Московском уезде и в соседних уездах. Из московских чинов наиболее обеспеченными были стольники и дворяне московские, наименее обеспеченными - жильцы. В XVII веке пропорции изменялись в пользу стольников и стряпчих.
С 1630-х годы, а особенно с третьей четверти XVII века усиливался процесс сращивания групп московских чинов и уездных дворян, прежде всего по характеру службы (главным образом военной), отчасти по месту постоянного жительства (вне столицы) и др. Он был частью глубоких перемен в положении всех сословных групп дворянства, что привело в итоге к исчезновению московских чинов: они прекратили существование после 1713 года вместе с Государевым двором.