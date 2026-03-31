Крестьянство в XVI веке В XVI веке на территории Русского государства проживало около 5 – 6 миллионов человек, причём 97% из них были крестьянами.

В XVI веке на территории Русского государства проживало около 5 – 6 млн человек (для сравнения – в Речи Посполитой, с которой постоянно воевали – около 20 миллионов), причём 97% населения составляли крестьяне.

Способом обработки земли было т.н. "трёхполье" (яровые - лето, озимые - зима, пар - отдых), применявшееся для длительной устойчивой урожайности, чтобы не портить землю и не снижать урожайность. Основными культурами были рожь и овес, а инструментами для обработки земли – деревянная соха, борона, плуг. Урожайность была низкая, так как сильно зависела от климата.

Чем питались люди

Главная еда – хлеб и каша – "размазня" или густая каша - гречишная, овсяная, из полбы. Из овощей – в изобилии были редька, репа, свекла, капуста, которые ели свежими, а также варили, парили, жарили, солили. Основная еда на обед – уха (так тогда называли любой суп), но со временем в меню появились щи (мясные или постные). Впрочем, мясо и яйца считались роскошью и подавались разве что на праздник или по торжественным событиям (стоит отметить, что и в ряде сельских районов СССР ещё в 1960-1970-х было примерно то же самое). Праздничными блюдами были пироги и пирожки с различными начинками, хотя Домострой в XVI веке рассказывает об оладьях, пышках, шаньгах, баранках и бубликах, калачах. Но это, вероятно, касалось знати или домов зажиточных крестьян.

Земли, на которых жили крестьяне, по роду землевладельцев делились на церковные (принадлежавшие Церкви), служилые (находившиеся во владении служилых людей – дворян и бояр) и государевы. Последние разделялись на "дворцовых" – бывшие как бы частной собственностью царя, и "чёрных" - не находившихся ни в чьем частном владении и лишь плативших в казну установленные подати.

«Классы» крестьянства

"Черносошные" (государственные) крестьяне являлись лично свободными, но, работая на государственных землях, п латили налог "с чёрной сохи", а кроме того, выполняли государевы повинности- перевозку грузов, строительство крепостей, мостов и дорог.

"Дворцовые" крестьяне трудились на царских землях правителя и считались принадлежащими лично царю, снабжая царскую семью продовольствием и дровами.

"Владельческие" крестьяне — сидели на земле вотчинников и помещиков, заключив с хозяином земли "порядные грамоты", оговаривающие их повинности. Это могла быть либо барщина (обязательство отработать на помещика определенное число дней в неделю), оброк (выплата помещику с урожая продуктами или деньгами), а также иные повинности.

Таким образом, крестьян-собственников земли не существовало: даже "чёрные" земли крестьяне своими не считали, а говорили: " Та земля великого князя, а моего владения" . Соответственно, такое владение во всех случаях оформлялось заключением договора ("ряда"), оговаривавшего условия пользования – сколько и чего крестьянин должен отдать или отработать землевладельцу. Но были обязанности и у землевладельца: например, не мог согнать крестьянина с земли перед жатвой, как и крестьянин не мог покинуть свой участок, не рассчитавшись с хозяином по окончании жатвы.

Существовало две податные единицы земельной меры – Обжа и Выть. Обжа (в основном на севере) – участок от 10 до 15 десятин, Выть (в центральных районах) – нормальный размер выти доброй земли - 18 десятин, средней - 21, худой - 24 десятины в трех полях. "Приходца" при этом принимали осторожно и с разбором: часто требовалось представить несколько поручителей, которые "ручали" бы его в том, что он будет за их порукой жить в таком-то селе или деревне - землю пахать и двор строить, а не сбежит. Поручители были либо крестьяне того же владельца, к которому рядился приходец, либо даже сторонние люди. Община являлась и гарантом получения помещиком обусловленного оброка – за того, кто не мог заплатить, платила община.

Начало крепостного права

Важно понимать и то, откуда впоследствии выросло "крепостное право". Крестьянин имел возможность поменять хозяина, уйдя к другому помещику, предварительно рассчитавшись с прежним землевладельцем. Однако обширные границы и многочисленные враги обусловили необходимость содержания многочисленного войска, одна часть которого (стрельцы) содержались государством, а вторая – конное ополчение из дворян-помещиков, получавших за службу землю (поместья), за счёт доходов от которых кормились и вооружались.

Соответственно, крестьянин, ушедший, бросив неубранный урожай, лишал помещика возможности снаряжаться на войну. Для предотвращения чего вводились ограничения на переход, время которого ограничивалось так называемым "юрьевым днём" (неделя до 26 ноября и неделя после), во время которого крестьянин мог уйти, предварительно рассчитавшись со всеми долгами. Это называлось "крепостью" – прикреплением к земле. Причём условия перехода со временем всё более ужесточались в пользу помещика. В частности, существовали "заповедные лета", когда переход запрещался, а в 1597 году введён пятилетний срок сыска беглых крестьян.

О «крепостном рабстве»

Важно отметить, что при этом лично крестьяне оставались свободными – их нельзя было покупать, продавать и закладывать. Продажа людей была запрещена вплоть до времен Петра I. Если по закону 1649 года крестьянин уже пожизненно прикреплялся к земле, но при этом был лично свободен, то с 1690 года Пётр ввёл разрешение на куплю-продажу крестьян.

Можно сказать, что "многовековое крепостное рабство в России" – во многом выдумка. О "рабстве", то есть полной личной несвободе части населения, можно говорить максимум на протяжении 170 последующих лет (до 1861 года). В то время, как настоящее рабство, то есть владение людьми как собственностью на территории США просуществовало с 1619 года (прибытие первого корабля с рабами на территорию США) до 1865 года (отмена рабства) – т.е. 246 лет. В прочем, рекордсменами по человеческой несвободе являются далеко не западные страны. Например, рабство в Саудовской Аравии просуществовало до тех пор, пока не было отменено (кстати под давлением США) в 1962 году, а рабство в Йемене было запрещено в период с 1962 по 1967 год. На территории Османской империи рабство пытались отменить несколько раз, впервые формально запретив в 1887 году, а потом еще раз в 1889-м, следом в 1890-м, при чем охота на корабли работорговцев, перевозящие пойманных невольников по средиземному морю и индийскому океану продолжалась и в 1892 году. Даже в 1908-м в некоторых регионах Османской империи еще существовали рынки рабов, а рабыни императорского гарема были официально освобождены 31 марта 1909 года.