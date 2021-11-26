СТАРООБРЯДЦЫ

- сторонники древнерусской православной традиции (древлеправославие), отказавшиеся признать реформу церковного обряда по новогреческому образцу, принятую на московском поместном соборе 1666 года под давлением патриарха Никона и царя Алексея Михайловича . В зависимости от отношению к таинству священства делятся на поповцев и беспоповцев. Поповские согласия признают священство – таинство рукоположения во священники епископом; епископ считается преемником дара совершения всех церковных таинств, который, в соответствии со Священным Писанием, Христос завещал своим апостолам. Для отправления таинств первые старообрядцы принимали в свою общину беглых священнослужителей-никониан, в силу чего получили именование «беглопоповцев». Ветковское беглопоповское согласие инкорпорировало таких священников только через таинство миропомазания, Диаконовское – через исповедь у старообрядческого священника. Высшее старообрядческое духовенство возникло только в 1846 году с возникновением Белокриницкой иерархии. Она была основана в Белокриницком монастыре на территории Австрийской империи после того, как митрополит Сараевский Амвросий перешёл в старообрядчество и возглавил местный старообрядческий скит.

Беспоповские согласия отрицают священство, поскольку полагают его безвозвратно утраченным в результате никонианской реформы, в результате которой, с их точки зрения, произошло воцарение Антихриста. В представлениях беспоповцев, утрата священства оправдывает совершение духовными отцами из числа мирян таинств «нужнопотребных» (крещение, покаяние, причащение), в то время как таинства «потребные» (брак, елеосвящение, священство, миропомазание) считалось возможным не совершать. Наиболее значительными среди беспоповских согласий было Федосеевское и Поморское. Сторонники первого отказались от молитв за светскую власть, предусмотренных в православной литургии, в то время как с 1737 года поморские старообрядцы Выговской пустыни были вынуждены поминать правящую особу в своих молитвах. Главным отличием между согласиями стал вопрос о браке. С 1798 года поморцы признавали «бессвященнословные браки» (т.е. совершаемые без священника), в их понимании, таинство совершал сам Бог; федосеевцы же отрицали брак в качестве церковного обряда. В 1800 году указом Павла I были установлены «Правила единоверия», согласно которым беглопоповцы получили возможность воссоединиться с Православной Церковью. При этом им сохранялся древлеправославный обряд, однако старообрядческие священники были подчинены архиереям-никонианцам. Наиболее известные исповедники-старообрядцы – протопоп Аввакум и боярыня Феодосия Морозова.