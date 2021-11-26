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ПРЕПОДОБНЫЙ
ПРЕПОДОБНЫЙ - в православии наименование одного из ликов (чинов) святости, на которые принято разделять святых при их почитании.
В лике преподобного почитаются канонизированные монахи и монахини, так как они избрали особый путь духовной жизни с целью уподобиться Богу и своей подвижнической жизнью приблизились к богоподобию.
Убитые за христианскую веру (мученики) из числа монашествующих называются преподобномучениками.
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