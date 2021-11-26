ПРЕПОДОБНЫЙ

ПРЕПОДОБНЫЙ - в пра­во­сла­вии на­име­но­ва­ние од­но­го из ли­ков (чи­нов) свя­то­сти, на ко­то­рые при­ня­то раз­де­лять свя­тых при их по­чи­та­нии.

В ли­ке преподобного по­чи­та­ют­ся ка­но­ни­зи­ро­ван­ные мо­на­хи и мо­на­хи­ни, так как они из­бра­ли осо­бый путь ду­хов­ной жиз­ни с це­лью упо­до­бить­ся Бо­гу и сво­ей под­виж­ни­че­ской жиз­нью при­бли­зи­лись к бо­го­по­до­бию.

Уби­тые за хри­сти­ан­скую ве­ру (му­че­ни­ки) из чис­ла мо­на­ше­ст­вую­щих на­зы­ва­ют­ся пре­по­доб­но­му­че­ни­ка­ми.

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