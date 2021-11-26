ПАТРИАРШИЙ ДУХОВНЫЙ ПРИКАЗ
ПАТРИАРШИЙ ДУХОВНЫЙ ПРИКАЗ - один из центральных органов церковного управления в России в XVII - 1-й трети XVIII веков, ведавший судом над духовенством.
Действовал с перерывом в 1667-1675 и 1700-1723 годах. Образован в соответствии с решением Большого Московского собора 1666-1667 годов, указавшего на недопустимость светского суда над духовенством, и указом царя Алексея Михайловича, утвердившего это решение 17(27).7.1667 года. Компетенция патриаршего духовного приказа определена указом патриарха Иоасафа II от 2(12).1.1668 года. Приказ осуществлял суд над духовенством по любым делам и над всеми светскими лицами по брачно-семейным делам (насильственные, незаконные браки и прочее), преступлениям против Церкви. Боролся со старообрядчеством. Возглавлялся судьями, назначаемыми патриархом из представителей чёрного духовенства, в XVIII веке последовательно - местоблюстителем патриаршего престола Стефаном Яворским, митрополитом Сарским и Подонским Игнатием, коллегией греческих митрополитов и русских архимандритов. В 1675 году патриарший духовный приказ слит с Патриаршим разрядным приказом. Восстановлен указом царя Петра I от 16(27).10.1700 года. С 1701 года наблюдал за благочинием в церквах и поведением духовенства (до 1690-х годов компетенция Патриаршего приказа церковных дел). В 1723 году патриарший духовный приказ подчинён Московской духовной консистории (дикастерии).