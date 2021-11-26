ПАТРИАРШИЙ ДУХОВНЫЙ ПРИКАЗ

ПАТРИАРШИЙ ДУХОВНЫЙ ПРИКАЗ - один из центральных органов церковного управления в России в XVII - 1-й трети XVIII веков, ведавший судом над духовенством .

Дей­ст­во­вал с пе­ре­ры­вом в 1667-1675 и 1700-1723 годах. Об­ра­зо­ван в со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ни­ем Боль­шо­го Московского со­бо­ра 1666-1667 годов, ука­зав­ше­го на не­до­пус­ти­мость свет­ско­го су­да над ду­хо­вен­ст­вом, и ука­зом ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча , ут­вер­див­ше­го это ре­ше­ние 17(27).7.1667 года. Ком­пе­тен­ция патриаршего духовного приказа оп­ре­де­ле­на ука­зом пат­ри­ар­ха Ио­а­са­фа II от 2(12).1.1668 года. При­каз осу­ще­ст­в­лял суд над ду­хо­вен­ст­вом по лю­бым де­лам и над все­ми свет­ски­ми ли­ца­ми по брач­но-се­мей­ным де­лам (на­силь­ст­вен­ные, не­за­кон­ные бра­ки и прочее), пре­сту­п­ле­ни­ям про­тив Церк­ви. Бо­рол­ся со ста­ро­об­ряд­че­ст­вом. Воз­глав­лял­ся судь­я­ми, на­зна­чае­мы­ми пат­ри­ар­хом из пред­ста­ви­те­лей чёр­но­го ду­хо­вен­ст­ва, в XVIII веке по­сле­до­ватель­но - ме­сто­блю­сти­те­лем пат­ри­ар­ше­го пре­сто­ла Сте­фа­ном Явор­ским, ми­тро­по­ли­том Сар­ским и По­дон­ским Иг­на­ти­ем, кол­ле­ги­ей греческих ми­тро­по­ли­тов и русских ар­хи­ман­д­ри­тов. В 1675 году патриарший духовный приказ слит с Пат­ри­ар­шим раз­ряд­ным при­ка­зом. Вос­ста­нов­лен ука­зом ца­ря Пет­ра I от 16(27).10.1700 года. С 1701 года на­блю­дал за бла­го­чи­ни­ем в церк­вах и по­ве­де­ни­ем ду­хо­вен­ст­ва (до 1690-х годов ком­пе­тен­ция Пат­ри­ар­ше­го при­ка­за цер­ков­ных дел). В 1723 году патриарший духовный приказ под­чи­нён Московской ду­хов­ной кон­си­сто­рии (ди­ка­сте­рии).

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