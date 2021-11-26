ИОАСАФ I

ИОАСАФ I - пат­ри­арх Мо­с­ков­ский и всея Ру­си (1634-1640 годы).

Про­ис­хо­дил из бо­яр­ской се­мьи, по не­ко­то­рым дан­ным, из де­тей бо­яр­ских. В конце 1590-х - начале 1600-х годов по­стри­жен в монахи в Со­ло­вец­ком монастыре. Слу­жил при митрополите Нов­го­род­ском Иси­до­ре (умер в 1619 году). С 1621 года ар­хи­ман­д­рит Пско­во-Пе­чер­ско­го монастыря . В 1627 году ру­ко­по­ло­жен в епи­ско­пы с воз­ве­де­ни­ем в сан ар­хи­епис­ко­па Псков­ско­го, Из­бор­ско­го и Нарв­ско­го. С февраля 1634 года пат­ри­арх Мо­с­ков­ский.

В дея­тель­но­сти на пат­ри­ар­шей ка­фед­ре осо­бое вни­ма­ние уде­лял во­про­сам об­ря­да и бла­го­чи­ния при бо­го­слу­же­нии. В 1637 году со­ста­вил «Ле­ст­ви­цу вла­стем», при­зван­ную уре­гу­ли­ро­вать спо­ры о мес­тах в со­бор­ных за­се­да­ни­ях, при этом пат­ри­арх чёт­ко ука­зы­вал ка­ж­до­му ар­хи­е­рею и мо­на­стыр­ско­му на­стоя­те­лю его ме­сто, со­об­раз­но важ­но­сти епар­хий и мо­на­сты­рей. В 1636 году со­ста­вил «Па­мять», в ко­то­рой при­зы­вал ис­ко­ре­нять бес­чи­ние ми­рян и ду­хо­вен­ст­ва, мно­го­гла­сие ; за­пре­щал со­кра­ще­ние служб.

Про­дол­жал из­да­тель­ские тру­ды сво­их пред­ше­ст­вен­ни­ков, пред­при­няв ог­ром­ную ра­бо­ту по «спра­ве» бо­го­слу­жеб­ных книг. За 6 лет прав­ле­ния пат­ри­ар­ха Иоасафа I, по не­ко­то­рым дан­ным, вы­пу­ще­но около 20 книг; не­ко­то­рые из них вы­шли в не­сколь­ких из­да­ни­ях. Бы­ли из­да­ны и но­вые кни­ги, например «Аз­бу­ка» (1637 год), «По­треб­ник ино­чес­кий» (1639 год), Со­б­ра­ние слов свя­ти­те­ля Ио­ан­на Зла­то­ус­та .

По­гре­бён в Ус­пен­ском со­бо­ре Мо­с­ков­ско­го Крем­ля.