ЕПИФАНИЙ
ЕПИФАНИЙ - деятель старообрядчества, древнерусский духовный писатель, инок.
Родился в крестьянской семье. После смерти родителей (1638) переселился, видимо, в Москву. В 1645 году ушёл в Соловецкий монастырь, где принял постриг (1652). Отказался от поставления в иереи; занимался изготовлением крестов и предметов монастырского обихода из дерева. Не приняв богослужебной реформы патриарха Никона, покинул Соловки (1657) и обосновался на Виданском острове у поморского пустынника Кирилла (основателя Сунарецкого Троицкого монастыря). Сблизился с жителями деревни Кодостровской и села Кондопожского, где на стенах в церквах нарисовал старообрядческие «трисоставные» кресты, сделал надписи, объясняющие символическое значение двоеперстия. В 1658 году построил собственную келью, где жил, «питаясь от рукоделия» и ловли рыбы. В 1664 году ушёл к иноку Корнилию в Пудожскую волость (на реке Водла) и жил в каменной пещере. С Водлы оба инока направились на Кяткозеро и жили там более двух лет «в скудости всяцей». В это время Епифаний утвердился в мысли написать «нужнейшие словеса о вере», показать ошибочность нововведений и обличить поборников богослужебной реформы. Данное сочинение (по всей видимости, значительного объёма, так как источники упоминают о «книге») до нас не дошло. В конце 1666 года (или в начале 1667 года), взяв с собой свой труд в двух списках (один был изготовлен специально для подачи царю), Епифаний отправился в Москву «спасать царя от антихриста». По преданию, он стал публично читать свою книгу в Кремле на Соборной площади, а царю Алексею Михайловичу подал другой экземпляр. Епифаний был арестован и заключён в темницу. В июле 1667 года предстал перед церковным судом, по решению которого его вместе с протопопом Аввакумом перевезли в Николо-Угрешский монастырь для «увещевания». Инок Епифаний не покаялся и на Болотной площади подвергся казни - урезанию языка. В декабре 1667 года Епифаний - в ссылке в Пустозерске. 2 года спустя после бесплодных уговоров отречься от старой веры подвергся вторичному урезанию языка и отсечению пальцев правой руки. Вместе с другими пустозерскими узниками заключён в «земляную тюрьму». После 15 лет заточения вместе с «соузниками» Аввакумом, Лазарем и Фёдором был сожжён.
В 1660-е годы Епифаний составил небольшую автобиографическую записку о своей деятельности до прихода в Москву, которая позднее легла в основу первой редакции Жития Епифания (1667-1671). Вторая редакция Жития создана Епифанием в 1676 году «по повелению» протопопа Аввакума, который настоял, чтобы духовный учитель рассказал о себе всем «чтущим и послушающим». Автобиографическое. Житие Епифания - важный исторический источник, отразивший духовное состояние русскго общества в начале церковного раскола, а также обстановку в Соловецком монастыре накануне восстания 1668-1676 годов. Епифаний сосредоточил внимание на изображении духовного мира русского инока, передал его настроения, сомнения, идейные искания. На рубеже XVII-XVIII веков старообрядцами был создан мартирий «Сказание о кончине блаженного Епифания», в 1731-1740 годах выговский писатель Иван Филиппов составил Житие Епифания. Используя автобиографическое Житие Епифания, М.А. Волошин написал поэму о соловецком иноке (1929).