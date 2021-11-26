ДОБРЫНИН НИКИТА КОНСТАНТИНОВИЧ

ДОБРЫНИН НИКИТА КОНСТАНТИНОВИЧ - суздальский священник , старообрядческий деятель.

Ни­ко­на, за что в 1665 году был аре­сто­ван в Суз­да­ле и осу­ж­дён на Мо­с­ков­ском со­бо­ре 1666-1667 годов, пре­дан ана­фе­ме, рас­стри­жен и за­клю­чён в Ни­ко­ло-Уг­реш­ский монастырь. Че­ло­бит­ная Добрынина по­лу­чи­ла ши­ро­кую из­вест­ность сре­ди ста­ро­об­ряд­цев. Опа­са­ясь со­жже­ния, Добрынин по­ка­ял­ся, был ос­во­бо­ж­дён из за­клю­че­ния, но без воз­вра­ще­ния са­на.

В ию­ле 1682 года ак­тив­ный уча­ст­ник стре­лец­ко­го вос­ста­ния в Мо­ск­ве («хо­ван­щи­ны»). От име­ни всех стре­лец­ких пол­ков и чер­но­сло­бод­цев Добрынин по­дал че­ло­бит­ную на имя ца­рей Ива­на V Алек­сее­ви­ча и Пет­ра I с це­лью во­зоб­нов­ле­ния в Мо­ск­ве ста­рой ве­ры; воз­гла­вил ста­ро­об­рядческую де­ле­га­цию на дис­пу­те «о ве­ре» в Гра­но­ви­той па­ла­те . Зна­чительное число сто­рон­ни­ков Добрынина, за­до­б­рен­ных вла­стью, от­ка­за­лись от за­щи­ты ста­рой ве­ры, а Добрынин, по при­ка­зу ца­рев­ны Со­фьи, был каз­нён на Крас­ной площади в Мо­ск­ве.

Ис­торические источники:

Ма­те­риа­лы для ис­то­рии рас­ко­ла за пер­вое вре­мя его су­ще­ст­во­ва­ния. М., 1875. Т. 1. Ч. 1; М., 1878. Т. 4. Ч. 1;

Ру­мян­цев И. Н. К. До­б­ры­нин («Пус­то­свят»). Сер­ги­ев По­сад, 1916 (При­ло­же­ния. С. 3–385).