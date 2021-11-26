ФЁДОР I ИОАННОВИЧ

Великий князь Московский и Царь Всея Руси в 1584-1598 гг.

Супруга – Ирина Федоровна Годунова. Дочь – Феодосия (1592-1594).

Царевич Федор

Третий сын Ивана IV и Анастасии Романовны (урожденной Захарьиной-Юрьевой), по свидетельствам современников с рождения отличался плохим здоровьем и нарушением психического и физического развития. Как считают некоторые исследователи, эти факторы определили характер его жизни и правления, закрепив за ним ярлык «не способного к царствованию». Однако существует и иная точка зрения на личность этого особенного правителя: Федор Иоаннович - человек, посвятивший себя духовной жизни, во время правления которого России удалось преодолеть кризисные явления царствования Грозного.

Федор стал наследником российского престола после внезапной смерти старшего брата Иоанна в 1581 г. Как отмечают иностранные послы, его неспособность к правлению была очевидна всем. Помимо прочего, серьезное беспокойство вызывало отсутствие наследников в браке с Ириной Годуновой. Однако, чтобы спасти будущее династии и подавить возмущение бояр, Иван IV в совершенстве повторил излюбленную им комбинацию для достижения желаемого: возможное отречение от трона от имени слабоумного сына и выдвижение кандидата из наиболее знатных в царстве лиц. Бояре прекрасно понимали, что ждало любого, кто угодит в расставленные царем сети, поэтому заявили, что не желают видеть на троне никого другого, кроме его сына Федора.

Сам Иван IV вынашивал идею расторжения брака с последней женой, Марией Нагой, и заключения ее в монастырь. Он планировал жениться на английской принцессе, тем самым подняв престиж династии. Планы царя, однако, кардинально расходились с чаяниями оказавшихся у власти Нагих и Годуновых. Рождение Марией здорового сына Дмитрия давало надежду ее семье на трон. Для Годуновых, напротив, укрепление Нагих было нежелательным, т.к. влияние Бориса Годунова строилось на родстве с Федором Иоанновичем. Отсутствие потомства у цесаревича беспокоило Грозного – фактически на нем обрывалась старшая ветвь династии Калиты. Вина была возложена на Ирину Годунову – царь намеревался развести сына и невестку. Однако этим планам не суждено было реализоваться.

Чтобы уравновесить противоборствующие партии, Иван составил духовное завещание, в котором определил опекунами Федора Ивана Мстиславского, князя Ивана Шуйского, Никиту Романова и Богдана Бельского.

Царствование. Борьба за власть

После смерти царя в 1584 г. между членами совета завязалась борьба, закончившаяся неудачной попыткой ввести опричнину и отставкой Богдана Бельского. После коронации Федора власть перешла в руки Ивана Шуйского и Никиты Романова, которого в 1585 г. хватил удар и его место, наконец, занял Борис Годунов. Иван Мстиславский подал в отставку.

Уже вскоре после кончины Грозного боярам удалось вернуть отобранные прерогативы. Была проведена всеобщая амнистия, включавшая в себя возвращение земель знатным лицам. Это открыло путь к возрождению вотчинного землевладения.

Наказы Ивана IV, как и его духовное завещание, были уничтожены и забыты. Еще до коронации Федора вдовствующая царица Мария с малолетним сыном Дмитрием отправилась в Углич. Последний сын Ивана хоть и страдал эпилепсией, но имел здравый рассудок. Безусловно, его фигура представляла опасность власти Федора, а, значит, Годуновых. Все их противники сплотились вокруг Ивана Шуйского, в том числе и Нагие.

Болезненность Федора и возможность умереть в любой момент без утвержденного боярами законного наследника создавали предпосылки для смуты и кровопролития. Нагие в Угличе готовили Дмитрия к трону, распространяя слухи о его возможном отправлении родственниками бездетного царя. Двор не остался в стороне и ответил тем, что издал приказ для всех церквей, запрещавший упоминать имя Дмитрия в богослужениях на том основании, что он незаконнорожденный.

Иностранные послы отмечали, что в России правил Федор, а управлял Годунов, с 1587 г. фактически ставший единоличным опекуном. Они же сообщали о том, что последний подавил против себя заговор и решился на невиданный шаг – уничтожил завещание Грозного, юридически обосновывающее притязания младшего сына на престол.

Напряженная борьба Годунова и Шуйских с Нагими была прервана трагической случайностью – 15 мая 1591 г. царевич Дмитрий погиб во время игры в ножички. А со смертью Федора 6/7 (17) января 1598 г. московская ветвь династии Рюриковичей окончательно прервалась. Эти события имели грандиозные последствия для российской истории – смерть Дмитрия при странных обстоятельствах и прерывание династии создали почву для появления самозванцев и начала Смутного времени .

Царь Федор, которого английский торговый агент Дж. Горсей описывает как человека «простого и слабоумного», однако «весьма любезного и хорошего в обращении, тихого и милостивого… мало способного к делам политическим и до крайности суеверного», не оставил после себя завещания. Он приказал своей жене Ирине «принять иноческий образ», однако Борис Годунов не хотел исполнить волю почившего монарха. Он попытался закрепить за сестрой трон, но потерпел неудачу. На девятый день после смерти мужа Ирина удалилась в монастырь, а 17 (27) февраля 1598 г. Борис Годунов был избран на царство.

В историографии правление Федора Иоанновича оцениваются неоднозначно. Для одних - он заложник физического недуга, марионетка в руках Годунова. Для других – человек высоких моральных принципов, живущий насыщенной духовной жизнью, чье влияние на государственные дела все же при пристальном внимании различимо. Так или иначе, годы его правления ознаменовались освобождением балтийских городов Яма, Ивангорода, Копорья от шведской оккупации и заключением Тявзинского мира. В Москве при Федоре был основан Донской монастырь и учреждено патриаршество.

Федор Иоаннович канонизирован Русской православной церковью, его житие составлено патриархом Иовом вскоре после кончины «святого благоверного царя» в начале XVII в.