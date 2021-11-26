Десятинная государева пашня

Десяти`нная госуда`рева па`шня — казенная пашня, обрабатываемая государевыми пашенными крестьянами и дворцовыми крестьянами в качестве феодальной повинности. Д. г. п. была распространена в Сибири, Поморье, на юге России, а на дворцовых землях — в различных уездах, в том числе близких к Москве. Известна с конца XVI в., стала нерентабельной во 2-й половине XVIII в. и тогда начала заменяться денежной рентой. Причина возникновения Д. г. п. на окраинах России — необходимость продовольственного содержания государственного аппарата (жалованье служилым людям, питание аманатов, винокурение и другое). Стимулом для крестьян к обработке государевой пашни становился выдаваемый им в личное пользование участок земли — собинная пашня, а также безвозвратная подмога, ссуда и льгота от налога — на различные сроки. При этом устанавливалось соответствие между объемом Д. г. п. и собинной пашни — 1:4 или 1:6. Термин «десятинная», скорее всего, был перенесен на пашню из другой сферы — десятинного сбора — налога на промысловую деятельность, составлявшего примерно десятую часть товара. Разные исследователи сближают Д. г. п. то с барщиной, то с оброком (издольщиной). Д. г. п. в Зап. Сибири располагалась в одном месте, близ городов и казенных слобод, в Вост. Сибири представляла собой «присевок» к индивидуальной пашне. Урожай с Д. г. п. шел в казну, казна же поставляла семена для нового посева. Руководителями работ на Д. г. п. были приказчики, назначаемые воеводами, и старосты, избираемые крестьянами. Крестьяне, желавшие освободиться от Д. г. п. и перейти на оброк , могли сдать ее новоприходцам и перебраться в другие районы. На южных окраинах России в конце XVI — начале XVII в. работы на Д. г. п. могли выполнять служилые люди. Получая приказ о заведении государевой пашни, местные воеводы отрезали десятины из земельных «дач» местных казаков и стрельцов, пашню пахали «всем городом». Основные сельскохозяйственные работы возлагались на пеших стрельцов, земледельческими орудиями и лошадьми их обеспечивали воеводы с государевых складов и конюшен. Сельскохозяйственные работы на дворцовых землях контролировались Хлебным и Тайным (в правление царя Алексея Михайловича) приказами. Для учета «десятинного хлеба», уродившегося за год, вели сметные списки и росписи, «посевные», «ужинные», «умолотные» книги. Государевы и крестьянские пахотные земли были строго разграничены; в государевой запашке применялась трехпольная система с удобрением полей. Одним из основных потребителей десятинного хлеба были царские винокурни. Основной рабочей силой являлись дворцовые крестьяне, но привлекались и «работные люди», и «вольница». На землях, подконтрольных Тайному приказу, кресть­яне были обязаны поставлять десятинный хлеб в Москву («подводная» повинность); хлеб везли на лошадях до пристаней, далее — на стругах по рекам до Москвы. Лит.: Буганов В. И. Эволюция феодализма в России. Социально-экономические проблемы. М., 1980; Варенцова Л. Ю. Государева десятинная пашня в XVII в. // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2015. № 2 (34). С. 5—11; Преображенский А. А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI — начале XVIII в. М., 1972; Скрынников Р. Г. Социально-политическая борьба в Русском государстве в начале XVII века. Л., 1985; Шунков В. И. Очерки по истории земледелия Сибири (XVII в.). М., 1956. Г. В. Талина.